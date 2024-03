Genese

WZ-Redakteurin Eva Stanzl machte vor einiger Zeit eine Ausbildung zur Kulturmanagerin. Sie schloss die Ausbildung zwar ab, entschied sich aber gegen einen Wechsel in die Kulturbranche, eben weil es nur schwer möglich ist, davon zu leben. Das Interesse für Kunst und Kultur sowie die Thematik der Gagen in dieser Sparte blieb.

Zur Anzahl der Kunstschaffenden in Österreich gibt es laut „Bericht zur sozialen Lage der Künstlerinnen und Künstler in Österreich“ (2008) keine differenzierten Daten. Über Erhebungen der Statistik Austria, etwa Volkszählung oder Mikrozensus, könnten nur Anhaltspunkte gewonnen werden, was vor allem auf abweichende Berufsdefinitionen zurückzuführen sei. Etwa erfasse die Statistik Journalist:innen gemeinsam mit Autor:innen, oder dokumentiere Film- und Theaterschaffende in einer Berufsgruppe. Auf der Basis von Volkszählungsdaten, allerdings Jahr 2001, werden hier 36.900 erwerbstätige Personen als ‚SchriftstellerInnen, Bildende und Darstellende KünstlerInnen’ und in ‚künstlerischen Unterhaltungsberufen’ genannt.

Anders stellt es sich in einer neueren Statistik vom 11. Jänner 2024 auf der Website Statista.com. Demnach hat der Kultursektor 2020 in Österreich eine Bruttowertschöpfung von rund 5,3 Milliarden Euro erwirtschaftet, oder einen Wertschöpfungsanteil von 2,4 Prozent an der Gesamtwirtschaft. Dabei waren rund 111.000 Beschäftigte in knapp 36.000 Unternehmen im Kultursektor tätig, heißt es hier.

Laut der Österreichischen Kulturstatistik (2022) stellt die dominierende Form der Beschäftigung im Rahmen der künstlerischen Arbeit die Selbstständigkeit dar (rund 80 Prozent). Dabei handelt es sich in erster Linie um freiberufliche Tätigkeiten und Neue Selbstständigkeit.

