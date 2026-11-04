Ein (Hate)-Kommentar an meine 20er

Jedes Jahr an meinem Geburtstag mache ich denselben „Witz“: Ich zähle auf, wie viele gute Jahre mir noch bleiben. Sozusagen ein Countdown bis zum Ende meiner Zwanziger. Dieses Jahr aber scheint sich mein Frontallappen vollständig entwickelt zu haben, denn ich hatte nicht ansatzweise das Bedürfnis, mein Leben auf eine begrenzte Anzahl guter Jahre zu reduzieren.

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Als Teenager wurde mir suggeriert, die Zwanziger seien eine unglaubliche Zeit: viele Freunde, lange Nächte, Reisen und eine Karriere, die einem quasi in den Schoß fällt. Aber Leute, it’s a scam. Nicht, dass es schreckliche Jahre wären – ganz im Gegenteil. Ich habe unglaublich schöne Momente erlebt, Dinge erreicht und Menschen kennengelernt, die ich nicht missen möchte. Trotzdem waren meine Zwanziger auch geprägt von Selbstzweifeln.

Mache ich genug? Bin ich dort, wo ich sein sollte? Ich war damit beschäftigt, mich selbst zu finden. Ich absolvierte schlecht bezahlte Praktika und hinterfragte viele meiner bisherigen Lebensentscheidungen. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber gleichzeitig auch noch Dinge zu erleben wie Reisen und Abenteuer. Fast so, als gäbe es für diese Dinge ein Zeitfenster, das sich irgendwann schließt.

Warum hetzen wir uns so?

Viele von uns sehen das Leben in Form von einer Kurve, welche ihren Höhepunkt zwischen zwanzig und dreißig Jahren erreicht. Wir akzeptieren damit eine absurde Vorstellung: Dass wir uns mit Anfang zwanzig auf unseren Höhepunkt zubewegen und danach nur noch versuchen können, möglichst wenig von dem zu verlieren, was wir einmal hatten. Wir haben also nicht unbedingt Angst vor dem höheren Alter, sondern vor dem, was wir damit verbinden: weniger Möglichkeiten, weniger Relevanz, weniger Zeit und weniger Attraktivität.

Neben dem Druck, möglichst viel zu erreichen und zu erleben, klammern wir uns auch an diesen künstlichen Lebenshöhepunkt, weil wir dort dem Schönheitsideal besonders nahekommen: straffe Haut, makelloser Teint und volles Haar. Auch ich habe erstaunlich viel Zeit damit verbracht, mich im Spiegel zu betrachten – meistens nur, um etwas an mir auszusetzen. Damit bin ich nicht allein: Laut einer Umfrage von TQS Research & Consulting aus dem Jahr 2025 verspüren 81 Prozent der befragten Frauen im Alter von 25 bis 75 den gesellschaftlichen Druck, auch im Alter jung und attraktiv bleiben zu müssen.

Doch warum fällt es uns so schwer, das Älterwerden zu akzeptieren? Weil es nicht nur um unser Aussehen geht, sondern auch um unseren gesellschaftlichen Stellenwert. Hand aufs Herz: Wie viele Frauen über 45, die auch tatsächlich ihrem Alter entsprechend aussehen, sehen wir in den Medien? Sie sind kaum präsent. Eine Studie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin aus dem Jahr 2024 zeigt, wie deutlich diese Unterrepräsentation ist: Frauen über 45 machten nur 15 Prozent der in deutschen Medien dargestellten Frauen aus. Uns wird das Gefühl vermittelt, jung bleiben zu müssen, um nicht unsichtbar zu werden. Vielleicht glorifizieren wir deshalb unsere Zwanziger so sehr und setzen uns gerade in dieser Lebensphase unter Druck, möglichst viel zu erreichen und zu erleben – weil wir glauben, dass wir dann am meisten gesehen werden.

Altern ist ein Privileg

Ich sehe das Leben mittlerweile aber lieber als eine Art Zeitstrahl voller unterschiedlicher Erfahrungen. Vielleicht lernen wir mit 37 den Menschen fürs Leben kennen, beginnen mit 42 ein neues Studium oder machen mit 50 unseren ersten Mallorca-Urlaub. Wir müssen nicht alles in unseren Zwanzigern erleben und abhaken. Manche Dinge werden mit dem Alter schwieriger, andere dafür leichter. Und das Schöne ist: Es kann mehr als einen Höhepunkt im Leben geben.

Es braucht ein gesellschaftliches Umdenken. Unser Leben ist nicht mit 30 vorbei, und es wird Zeit, dass wir aufhören, uns diesem imaginären Ablaufdatum zu beugen. Ich möchte mich auf die Frau freuen, die ich mit 30, 40, 50 oder 60 sein werde – und auf all die Erfahrungen, Menschen und Seiten an mir, die noch vor mir liegen.

Altern ist ein riesiges Privileg. Es bedeutet, dass wir noch Zeit haben und sich das eigene Leben verändern darf. Dass wir nicht mit 25 alles erlebt, mit 30 alles erreicht und mit 35 unseren Höhepunkt überschritten haben müssen.

Wir werden so oder so alt, das lässt sich nicht ändern. Aber wir können entscheiden, ob wir jedes Jahr neu entdecken oder unserem jugendlichen Ich hinterherjagen. Und ich bin mir sicher: Meine Dreißiger werden bestimmt mindestens genauso gut wie meine Zwanziger. Wenn nicht sogar besser. Das einzige Manko, das ich sehe: Ab 30 nimmt die Knochendichte langsam ab. Aber hey, you win some, you lose some.