Ein neuer Blick aufs Leben durch den Auslandsdienst

Wer in Österreich rund um seinen 18. Geburtstag zur Stellung vorgeladen wird, kann dort am Ende bekanntgeben, ob er – Tauglichkeit vorausgesetzt – lieber Grundwehrdienst, Zivildienst oder Auslandsdienst leisten möchte. Als es bei Jonathan Haude so weit war, wusste der heute 20-Jährige nicht nur, was er machen wollte – er hatte sich auch schon mehr als ein Jahr darauf vorbereitet.

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„Ich bin bereits mit sechzehneinhalb in den Verein Österreichischer Auslandsdienst eingetreten“, erzählt Jonathan. Der Verein, der fast die Hälfte aller österreichischen Auslandsfreiwilligen entsendet, verzeichnet derzeit einen wahren Boom. Im laufenden Jahrgang 2026/2027 gibt es insgesamt rund 250 Auslandsdiener:innen (auch Frauen können im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres teilnehmen) – vor acht Jahren waren es noch um die 180. Angesichts von rund 30.000 Tauglichen pro Jahrgang ist diese Zahl freilich immer noch sehr gering.

Friedensdienst im Friedenspalast

Zur Wahl stehen Gedenkdienst, Friedensdienst und Sozialdienst an 91 Einsatzstellen auf allen sechs Kontinenten, von Los Angeles bis Tokio, von Uppsala bis Kapstadt (mehr dazu siehe Infos und Quellen). Jonathan hat den Friedensdienst gewählt und ist im September 2024 im Alter von 18 Jahren nach Den Haag gegangen, wo er für zehn Monate für die Carnegie Foundation im sogenannten Friedenspalast tätig war. Dort sind der Internationale Gerichtshof der UNO, der Ständige Schiedshof als Einrichtung zur Beilegung internationaler Streitigkeiten, die Haager Akademie für Völkerrecht und eine renommierte Fachbibliothek für Völkerrecht untergebracht. In dieser Bibliothek sowie im Besucherzentrum des Friedenspalastes hat Jonathan die meiste Zeit verbracht.

Ein junger Mann im altehrwürdigen Friedenspalast: Jonathan Haude war zehn Monate lang in Den Haag im Einsatz. © Bild: privat

Zur Vorbereitung musste er sich in die Fachliteratur einlesen und verschiedene Veranstaltungen besuchen – und zwar parallel zum intensiven Lernen für die Matura. Denn der Auslandsdienst beginnt schon lange vor dem ersten Tag an der Einsatzstelle. Niemand wird ins sprichwörtliche kalte Wasser geschubst. Das wäre in Jonathans Fall vielleicht nicht so schlimm gewesen – bei Anna (22) hingegen war es wirklich notwendig, sie auf ihren Einsatz in Kenia intensiv vorzubereiten.

Sozialdienst in Kenia

Bis August 2026 war Anna in dem westafrikanischen Land als Sozialdienerin für die Organisation Make Me Smile aktiv und hat Kinder unterrichtet, im örtlichen Spital mitgeholfen und in einem Freizeitprogramm mitgearbeitet. Zur Vorbereitung gehörte auch ein Sicherheitstraining. „Das war nicht nur gut für mich, sondern hat auch meine Mama beruhigt. Die war nämlich schon sehr verschreckt, als ich ihr gesagt habe, dass ich nach Kenia möchte. Aber sie hat gewusst, dass sie es mir nicht ausreden kann.“

Für den Jus-Studenten Jonathan war der Friedenspalast eine Traumstelle, weil er den internationalen Richter:innen ganz nahe war und den Weg in Richtung Völkerrecht weitergehen möchte. Anna wiederum wollte in eine fremde Kultur eintauchen. „Mir war schon lange klar, dass ich nach der fünfjährigen Schule für Sozialpädagogik auf jeden Fall eine gewisse Zeit im Ausland verbringen und am besten in diesem Bereich tätig sein wollte, bevor ich einen neuen Lebensabschnitt beginne.“

Mir wurde bewusst, wie privilegiert ich aufgewachsen bin. Anna (22) war Sozialdienerin in Kenia

Darüber, was sie in Kenia erlebt hat, spricht Anna sehr reflektiert. Sie hat Jugendliche getroffen, denen Make Me Smile Ausbildungsplätze bietet in einer Region, in der es kaum Jobs gibt. „Sie haben kaum eine Zukunftsperspektive, und an ein Studium brauchen die meisten gar nicht erst zu denken.“ In Kenia wurde Anna „so richtig bewusst, wie privilegiert ich hier in Österreich aufgewachsen bin“. Ein bisschen hat sie ihren Lebensstil nach ihrer Rückkehr verändert, „auch wenn ich bald wieder in viele alte Gewohnheiten zurückgefallen bin“.

Es gab auch vieles, das Anna fasziniert hat: „Die Lehmbauten zum Beispiel. Oder wie in Kenia in einer Kirche Gottesdienst gefeiert und gepredigt wird. Und überhaupt der kulturelle Austausch darüber, wie junge Leute in Kenia und in Österreich leben und wie unterschiedlich zum Beispiel Paarbeziehungen hier und dort funktionieren.“ Insgesamt, meint sie, „habe ich mehr von den Leuten vor Ort gelernt als sie von mir“. Und ihr ist auch bewusst, dass sie nur einen winzigen Ausschnitt von Afrika kennengelernt hat. Und „dass viele bei uns ein falsches Bild von diesem riesigen Kontinent haben“.

Erfahrungen auf der menschlichen Ebene

Einfach war es aber nicht immer für die damals 21-Jährige als hellhäutige Frau in dem afrikanischen Land. Ab 18 Uhr war Anna nicht mehr allein unterwegs, sie hatte einen speziellen Taxifahrer, dem sie vertraute, und es war immer ein männlicher Kollege mit dabei an der Einsatzstelle. „Da war es sehr spannend zu erleben, wie unterschiedlich man mit ihm und mit mir umgegangen ist.“ Neben all den Erfahrungen auf der menschlichen Ebene hat Anna vor allem viel darüber gelernt, was moderne Entwicklungszusammenarbeit – als Hilfe zur Selbsthilfe – konkret bedeutet. Das abstrakte Wort wurde für sie von Tag zu Tag mit mehr Leben erfüllt.

Die Freundschaften, die Anna Hiertz in Kenia gewonnen hat, pflegt sie auch nach dem Ende ihres Sozialdienstes. © Lucy Aoko

Und ja, natürlich hat Anna, da sie schon in Kenia war, auch eine Safari gemacht und war am Meer. Aber eben dann mit einem weniger touristischen Blick. Finanziell ist es sich gut ausgegangen mit dem Taschengeld, das sie für das Freiwillige Soziale Jahr bekommen hat, zusätzlich zur Familienbeihilfe. „In Kenia ist das Leben ja wesentlich billiger als in Österreich.“

Bei Jonathan in Den Haag hätte die Förderung allein nicht gereicht, er brauchte finanzielle Unterstützung von seinen Eltern. Auch bei Leo Faltus (66) haben die Zuwendungen für seinen Auslandsdienst bestenfalls die Miete abgedeckt. „Aber ich habe ja auch noch meine reguläre österreichische Pension bekommen“, sagt Leo, der in Deutschland geboren wurde, aber Ende der 1970er nach Österreich kam, damals gleich seinen Zivildienst ableistete und nun vor kurzem als Gedenkdiener in Triest im Einsatz war. Beim Auslandsdienst gibt es keine Altersgrenze nach oben.

Gedenkdienst statt Transsib-Abenteuer

„Es war eine Art Pensionsantrittsprojekt“, erzählt Leo. „Eigentlich hatte ich immer vor, am Ende meines Arbeitslebens mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach China zu fahren und mir Land und Leute anzuschauen. Doch dann kam Putins Angriffskrieg, und das war’s dann mit meinen schönen Plänen.“ Stattdessen kamen ihm bei einem Aufenthalt in Triest einerseits das erste nazideutsche Konzentrationslager auf italienischem Boden und andererseits der Auslandsdienst unter. „Da habe ich beschlossen: Das will ich machen. Und obwohl ich schon so alt war, wurde ich mit offenen Armen aufgenommen.“ Der Verein Österreichische Auslandsdienst, für gut die Hälfte der Stellen zuständig ist, will neben Wehrdienstpflichtigen explizit auch Frauen und Senior:innen ansprechen.

Ich wurde mit offenen Armen aufgenommen. Leo (66) hat den Gedenkdienst als frischgebackener Pensionist absolviert

Tatsächlich bekam Leo die Stelle als Gedenkdiener in der jüdischen Gemeinde in Triest zugewiesen. „Ich habe dort quasi die niederen Dienste gemacht, wo ich nicht viel kaputtmachen konnte“, sagt er mit einem Schmunzeln. So saß er im Museum an der Kassa, half beim Aufbau von Ausstellungen mit, machte in geringem Ausmaß Führungen, digitalisierte alte Werke und übersetzte Texte ins Englische und ins Deutsche, darunter auch die italienische Stolpersteine-Website. Von den rund 120.000 Stolpersteinen, die in ganz Europa an Opfer des Nationalsozialismus erinnern, wurden etwa 130 in Triest platziert. Auch Leo hatte eine intensive Vorbereitungsphase – zusätzlich zu seinem kurz davor absolvierten späten Studium, in dem er seine Masterarbeit zum Thema jüdische Erwachsenenbildung in Österreich geschrieben hatte.

Leo Faltus war in Triest als Gedenkdiener tätig © Bild: Privat.

Wenn man mit Leo über den Gedenkdienst spricht, dann sprüht er nur so vor lauter Wissen, das er sich in Triest angeeignet hat und gerne weitergibt. Und es wird klar: Er hat sich in die Stadt verliebt, auch wenn es nicht immer angenehm war: „Der Winter ist zwar nicht so hart wie bei uns, aber ich habe trotzdem gefroren wie ein Schneider, weil alles so schlecht geheizt war: das Museum, die Synagoge, mein Quartier. Aber es ist eine tolle Gegend, im Sommer wunderbar für Ausflüge.“

Eine neue Liebe dank dem Auslandsdienst

Während Anna und Jonathan von neuen Freundschaften erzählen, die sie an ihren Einsatzorten gewonnen haben und immer noch pflegen, hat Leo vor zwei Jahren im Rahmen des Auslandsdienstes sogar eine neue Liebe gefunden. Seine Partnerin, die ihn nach Triest begleitet hat, war nämlich auch Gedenkdienerin, und zwar in Oradour-sur-Glane, wo am 10. Juni 1944 die SS binnen weniger Stunden 643 Zivilist:innen ermordet hatte. Die Männer wurden erschossen, die Frauen und Kinder in der örtlichen Kirche eingesperrt und dann das Gebäude angezündet. Das Massaker von Oradour-sur-Glane https://www.dhm.de/lemo/kapitel/der-zweite-weltkrieg/kriegsverlauf/oradour-sur-glane-1944 wurde in Frankreich später zum nationalen Symbol des Leidens unter der NS-Besatzung.

Seine neue Partnerin hat Leo vor zwei Jahren durch den Auslandsdienst kennengelernt. © Bild: Privat

Neben den dokumentierten Verbrechen der Nazis waren es vor allem die Gespräche mit den Nachkommen von Ermordeten, die Leo besonders nahegegangen sind. „Es war beeindruckend auf eine schreckliche Art.“ Dabei bekam er auch das kollektive Trauma mit, das sich inzwischen nicht nur auf den Holocaust bezieht, sondern durch den Hamas-Überfall am 7. Oktober 2023 noch einmal getriggert wurde. Für ihn als Nichtjude war seine Tätigkeit in einer jüdischen Einrichtung eine massive Horizonterweiterung.

Wiedersehen mit dem Rabbi

Und als in Deutschland geborener Österreicher wurde Leo in der italienischen Stadt Triest einmal mehr bewusst, wie unterschiedlich verschiedene Völker mit ihrer Holocaust-Geschichte umgehen: „Österreich hat sich lange als das erste Opfer der Nazis gesehen, Deutschland geißelt sich selbst, und Italien hat einen relativ laxen Umgang mit diesen Verbrechen. Das Narrativ, dass nicht alles schrecklich war, was unter den Faschisten in dieser Zeit geschehen ist, ist dort weit verbreitet. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Mussolini in Italien viel früher an der Macht war als Hitler und es damit einen längeren Zeitraum der Diktatur ohne Weltkrieg gab.“

Dabei spielte auch seine deutsche Herkunft eine Rolle: „Gelegentlich hatten Gesprächspartner vielleicht im Hinterkopf den Gedanken, ob womöglich einer meiner Vorfahren einen ihrer Vorfahren massakriert haben könnte. Aber insgesamt wurde ich sehr herzlich aufgenommen und behandelt. Und ich hatte eine ganz reizende Abschiedsfeier.“ Den Rabbi der jüdischen Gemeinde in Triest wird der Gedenkdiener bald wiedersehen, wenn dieser am 16. Dezember nach Wien kommt. Da wird Leo nämlich als einer von drei Auslandsdiener:innen des Jahres ausgezeichnet.

Es war eine meiner besten Entscheidungen, den Zivildienst im Ausland zu machen. Jus-Student Jonathan (20) über seinen Friedensdienst

Vielleicht treffen an diesem Abend auch Leo, Anna und Jonathan aufeinander und tauschen sich über ihre Einsätze aus. Überhaupt finde es Anna sehr positiv, „dass man nicht mit all dem, was man erlebt, allein gelassen wird, weil es durch den Verein eine intensive Betreuung rund um den Einsatz gibt“. Für sie war es jedenfalls eine Erfahrung, die sie nicht missen möchte. Und Jonathan betont: „Es war eine meiner besten Entscheidungen, den Zivildienst im Ausland zu machen.“ Leos Ratschlag an alle, die ebenfalls darüber nachdenken, lautet: „Nahsehen ist doch besser als fernsehen. Also werft den Fernseher weg und schaut euch die Dinge aus der Nähe an, da erlebt ihr es aus erster Hand.“