Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim wurde 1942 in Buenos Aires (Argentinien) geboren. 1952 übersiedelte die Familie nach Europa und danach nach Israel. Barenboim debütierte als Pianist im Alter von 13 Jahren in London und galt nach weiteren erfolgreichen Auftritten als pianistisches Wunderkind. Auch als Dirigent ausgebildet, verstärkte er ab 1968 diese Facette seiner musikalischen Arbeit. 1975 übernahm er das Orchestre de Paris als Chefdirigent, von 1991 bis 2006 war er Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra, 1992 wurde er auf Lebenszeit zum Künstlerischen Leiter und Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden in Berlin; er legte das Amt im heurigen Jahr aus Gesundheitsgründen zurück. Von 1981 bis 1999 war er regelmäßig Dirigent der Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele. In Israel sorgte Barenboim für Aufsehen mit seinen Plädoyers für eine israelisch-palästinensische Aussöhnung und einen eigenen palästinensischen Staat und für Empörung, als er „Vorspiel und Liebestod“ aus Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ aufführte. Der Antisemit Wagner gilt als einer der Wegbereiter des Nationalsozialismus und wird in Israel, ohne dass es eine Gesetzeslage dazu gäbe, nicht gespielt. Mitglieder der Knesset, des israelischen Parlaments, forderten daraufhin, Israel solle Barenboim zur künstlerischen Persona non grata erklären, was weitere Auftritte Barenboims in Israel unmöglich gemacht hätte. Der Antrag erhielt in der Abstimmung keine Mehrheit.