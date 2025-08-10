„Ein rechtsfreier Raum im All wäre fatal“

Norbert Frischauf

Um auf mögliche Konflikte im Weltraum vorbereitet zu sein, schossen die USA, Russland und China eigene, ausgediente Satelliten für Testzwecke ab, was relativ viel Schrott hinterließ. Hinzu kommen ausgebrannte Raketenstufen und abgesplitterte Teilchen von Satelliten – oft nur millimetergroße Teilchen, die aber mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind und bei Kollision Schäden anrichten können.Im geostationären Orbit (Anm.: dort kreist der Satellit in genau 24 Stunden um die Erde und nimmt daher am Himmel eine stationäre Position ein. Das macht es einfach ihn anzupeilen, weil man auf fix stationiere Antennen zurückgreifen kann, die wesentlich günstiger sind, als solche, die mit Nachführmotoren ausgerüstet sind.) bei 36.000 km Höhe ist Weltraumschrott kein Thema, denn um dorthin zu gelangen braucht man viel stärkere Raketen. Daher sind dort weniger Satelliten unterwegs und die Betreiber:innen achten darauf, dass diese am Ende ihres Lebens in einem benachbarten "Friedhofsorbit" geparkt werden. Besonders riskant ist jedoch der niedrige Erdorbit (200–1.000 km), der von der Erde aus relativ leicht zu erreichen ist und in dem auch die Raumstation ISS fliegt. Sie muss regelmäßig ausweichen, um nicht Gefahr zu laufen, dass Schrottteilchen Elemente wie zum Beispiel Solarzellen oder Radiatoren beschädigen. Die meisten der Satelliten, die heute um die Erde kreisen, haben nicht einmal ein Triebwerk, um ausweichen zu können. Kommt es zu einer Kollision, erzeugt das neue Trümmer – diese gefährden weitere Satelliten. Wird dadurch eine Kettenreaktion von Kollisionen im Weltraum ausgelöst, spricht man vom Kessler-Syndrom. Aber von diesem Szenario sind wir derzeit weit entfernt. Damit das so bleibt, hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eine Charta verfasst, wonach Raumfahrzeuge und Satelliten so konstruiert werden sollten, dass sie weniger Müll produzieren und am Ende ihrer Lebensdauer gezielt entsorgt werden können.