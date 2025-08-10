„Ein rechtsfreier Raum im All wäre fatal“
Im März erreichte eine kommerzielle Landefähre den Mond. Das Ereignis zeigt den Umbruch in der Raumfahrt: Private Firmen übernehmen strategische Aufgaben, klare Regeln fehlen. Die WZ sprach mit Weltraumingenieur Norbert Frischauf über Entwicklungen.
Infos und Quellen
Genese
Der Autor stellte sich die Frage, wie die steigende Beteiligung privater Firmen an der Raumfahrt die technologischen, aber auch sicherheitspolitischen Entwicklungen beeinflusst. Als er im Juni 2025 einen Vortrag von Norbert Frischauf an der Universität Wien hörte, glaubte er den richtigen Experten gefunden zu haben, um ihm diese und andere Fragen zu beantworten.
Gesprächspartner
Norbert Frischauf ist ein österreichischer Hochenergiephysiker und Weltraumsystemingenieur.
Daten und Fakten
- Im März 2025 landete die kommerzielle Mondlandefähre Blue Ghost erfolgreich am Mond. Dies war bereits die zweite Landung eines privaten US-Unternehmens am Erdtrabanten und zeigt die fortschreitende Bedeutung privater Firmen in der Raumfahrt.
- Staatliche Agenturen wie die NASA lagern zusehends Aufgaben an Private aus. Das treibt einerseits die Entwicklungen in der Raumfahrt voran. Andererseits entwickelt sich das Weltall zum umkämpften Raum, wenn es um Fragen der Sicherheit und die Nutzung von Rohstoffen geht.