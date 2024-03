Gesprächspartner:innen

Anders Klinge, Geschäftsführer Picadeli Deutschland

Rewe International AG

Daten und Fakten

Die Picadeli Salatbars gibt es laut Unternehmenswebsite in rund 2.000 Filialen in Europa und den USA. In Österreich sind aktuell sechs Billa-Supermärkte damit ausgestattet. Laut Rewe werden pro Tag zwischen 80 und 200 Kilogramm Salat verkauft. Das Obst und Gemüse für die Salatbars wird dreimal pro Woche per Lkw aus Schweden und Belgien geliefert. Rewe befindet sich in einer Testphase. „Sobald der Test ausgerollt wird, werden teilweise Produzenten in Österreich gesucht“, heißt es von Rewe.

Quellen

Das Thema in anderen Medien