„Ich komme mir in der Gesellschaft vor, als käme ich aus einer anderen Welt“, sagt Sophie. „Ich bin zwar so gut wie nie allein, aber ich spüre, dass das gegenseitige Verständnis zwischen mir und den anderen fehlt. Das ist so widersprüchlich für mich, dass es schmerzt.“

Sophie ist 22 Jahre alt und studiert Musik in Wien. Sie wohnt bei ihrer Mutter – einem der wenigen Menschen, bei denen sie sich akzeptiert, angenommen und verstanden sieht. Bei den meisten anderen fühle sie sich einsam, sagt sie, ignoriert und ausgegrenzt. Oder sogar ausgelacht.

Jüngere sind öfter vom Gefühl der Einsamkeit betroffen, ergab eine Befragung der Statistik Austria im Vorjahr. Demnach verspürten 12 Prozent der 18- bis 34-Jährigen dieses Gefühl in den vier Wochen vor der Befragung „immer“ oder „meistens“, während es bei den 18- bis 74-Jährigen 8 Prozent waren. Fast 30 Prozent der 18- bis 74-Jährigen berichteten von „gelegentlicher“ Einsamkeit.

Umzüge und Jobwechsel

„Diese Einsamkeit hat nichts damit zu tun, von wie vielen Menschen man umgeben ist“, sagt dazu Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin. Warum sie entsteht, könne viele Gründe haben. Einige spüren sie, seit sie denken können. Andere nach dem Verlust eines geliebten Menschen, dem Umzug in eine fremde Stadt oder nach einem Jobwechsel in ein komplett neues Arbeitsumfeld. Geringes Einkommen, Armut oder Krankheit können ebenfalls eine Rolle spielen. Tatsache ist jedenfalls, dass junge Menschen häufiger den Wohnort oder Job wechseln, was den höheren Anteil an Betroffenen erklären könnte.

Sophie kann sich an keinen auslösenden Moment erinnern. Sie habe diese Einsamkeit schon immer verspürt, sagt sie. Die einzige Veränderung sei gewesen, „dass ich früher gedacht habe, dieses Gefühl ist normal. Erst im Laufe der Zeit bin ich draufgekommen, dass es das nicht ist. Ich habe mich gefragt: ‚Warum ich?‘“

Hilfe gesucht habe sie sich dennoch nicht. „Das Einzige, was mir helfen könnte, ist, Menschen zu finden, die mit mir auf einer Wellenlänge sind“, meint Sophie. „Ich möchte das Problem nicht besprechen, ich will es beseitigen.“ Mittlerweile habe sie auch einen Weg gefunden, mit der Einsamkeit umzugehen, wenn diese wieder besonders stark zuschlägt. „Ich setze mir die Kopfhörer auf, drehe die Musik laut auf, tanze und weine dazu.“ So könne sie sich ein Stück weit wegträumen und der Realität entfliehen, sagt sie.

Spirale ins Misstrauen

Gutiérrez-Lobos nennt es einen Teufelskreis, eine Spirale, in die von Einsamkeit Betroffene rutschen können. Sie vertrauen anderen Menschen immer weniger, wodurch sie auch Ärzt:innen oder Therapeut:innen zunehmend misstrauen. Was als gelegentliches Gefühl beginnt, könne schließlich in schwerwiegende Folgeerkrankungen wie Depressionen, Suizidalität oder Angststörungen münden. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kann sich laut der Psychiaterin um bis zu 30 Prozent erhöhen. „Und es schwächt das Immunsystem.“

Es geht um das Wissen, wertvoll zu sein. Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin

Wo aber ist die Schwelle, ab der von einem problematischen Gefühl der Einsamkeit gesprochen werden kann, und welche Anzeichen gibt es? „Eines gleich vorweg: Einsamkeit ist nicht per se schlecht. Sie soll einen wie Hunger oder Durst motivieren, eine Aktion zu setzen – statt zu essen oder zu trinken ist es in diesem Fall, in Kontakt mit anderen zu treten, was überlebenswichtig ist“, sagt Gutiérrez-Lobos. Ernst werde es dann, wenn es chronisch wird. Wenn dieses subjektive Empfinden, einsam zu sein, monatelang andauert. Auch, wenn man von Menschen umgeben ist.

Die Person distanziere sich immer mehr – nicht zwingend physisch, auf jeden Fall aber psychisch. All jenen, die Anzeichen wie dieses bei einem Freund/einer Freundin bemerken, rät Gutiérrez-Lobos, „sich nicht abwimmeln zu lassen. Man muss signalisieren, dass man Interesse an der Person hat, und dass einem wichtig ist, wie es ihr geht“. Ohne Druck, dafür aber regelmäßig. Es gehe um das Wissen, wertvoll zu sein, sagt sie. In weiterer Folge könnten Angebote von der Psychotherapie bis hin zu gemeinsamen Aktivitäten wie Wandern oder Spazierengehen helfen, zu lernen, mit dem Umfeld wieder in Beziehung zu treten. Wichtig sei, Dinge zu tun, die Freude bereiten.

Plaudern gegen die Einsamkeit

Sophie ist seit einiger Zeit als ehrenamtliche sogenannte Plauderpartnerin im Plaudernetz der Caritas aktiv, einer telefonischen Hotline für Menschen, die sich einsam fühlen und gern reden möchten. So hat sie sich dennoch einer Anlaufstelle genähert – wenn auch von der anderen Seite. „Wenn ich mit den Anrufern spreche und sie mir positives Feedback geben, bekomme ich so viel Motivation“, sagt Sophie, „das ist mein Antrieb.“ Zu jenen Menschen, die ebenfalls einsam sind, fühle sie sich generell mehr hingezogen.

Und was wünscht sich Sophie von ihrem Umfeld? „Ich wünsche mir nicht, dass Menschen meine Perspektiven teilen – das wäre auch vermessen.“ Sie sollten aber zumindest versuchen, sie zu verstehen. „Deshalb wünsche ich mir, dass Gleichgültigkeit und Ignoranz durch Offenheit, Respekt und Wertschätzung ersetzt werden“, sagt sie, „damit ein Gefühl der Verbundenheit wachsen kann.“