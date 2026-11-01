Einsam, obwohl nie allein
- Von
- Petra Tempfer
Sophie ist 22 und fühlt sich einsam, seit sie denken kann. Sie komme sich in der Gesellschaft vor, als käme sie aus einer anderen Welt, sagt sie. Vor allem Jüngere sind laut einer Studie von Einsamkeit betroffen.
- Sophie fühlt sich trotz vieler Kontakte oft einsam und unverstanden, außer bei ihrer Mutter.
- Psychiaterin Karin Gutiérrez-Lobos erklärt, dass Einsamkeit unabhängig von Gesellschaft auftreten und schwerwiegende Folgen haben kann.
- Sophie engagiert sich als Plauderpartnerin und wünscht sich mehr Offenheit, Respekt und Wertschätzung von ihrem Umfeld.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- 12 % der 18- bis 34-Jährigen fühlten sich 2023 “immer” oder “meistens” einsam
- 8 % der 18- bis 74-Jährigen berichteten von häufiger Einsamkeit
- Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall steigt bei Einsamkeit um bis zu 30 %
„Ich komme mir in der Gesellschaft vor, als käme ich aus einer anderen Welt“, sagt Sophie. „Ich bin zwar so gut wie nie allein, aber ich spüre, dass das gegenseitige Verständnis zwischen mir und den anderen fehlt. Das ist so widersprüchlich für mich, dass es schmerzt.“
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Sophie ist 22 Jahre alt und studiert Musik in Wien. Sie wohnt bei ihrer Mutter – einem der wenigen Menschen, bei denen sie sich akzeptiert, angenommen und verstanden sieht. Bei den meisten anderen fühle sie sich einsam, sagt sie, ignoriert und ausgegrenzt. Oder sogar ausgelacht.
Jüngere sind öfter vom Gefühl der Einsamkeit betroffen, ergab eine Befragung der Statistik Austria im Vorjahr. Demnach verspürten 12 Prozent der 18- bis 34-Jährigen dieses Gefühl in den vier Wochen vor der Befragung „immer“ oder „meistens“, während es bei den 18- bis 74-Jährigen 8 Prozent waren. Fast 30 Prozent der 18- bis 74-Jährigen berichteten von „gelegentlicher“ Einsamkeit.
Umzüge und Jobwechsel
„Diese Einsamkeit hat nichts damit zu tun, von wie vielen Menschen man umgeben ist“, sagt dazu Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin. Warum sie entsteht, könne viele Gründe haben. Einige spüren sie, seit sie denken können. Andere nach dem Verlust eines geliebten Menschen, dem Umzug in eine fremde Stadt oder nach einem Jobwechsel in ein komplett neues Arbeitsumfeld. Geringes Einkommen, Armut oder Krankheit können ebenfalls eine Rolle spielen. Tatsache ist jedenfalls, dass junge Menschen häufiger den Wohnort oder Job wechseln, was den höheren Anteil an Betroffenen erklären könnte.
Sophie kann sich an keinen auslösenden Moment erinnern. Sie habe diese Einsamkeit schon immer verspürt, sagt sie. Die einzige Veränderung sei gewesen, „dass ich früher gedacht habe, dieses Gefühl ist normal. Erst im Laufe der Zeit bin ich draufgekommen, dass es das nicht ist. Ich habe mich gefragt: ‚Warum ich?‘“
Hilfe gesucht habe sie sich dennoch nicht. „Das Einzige, was mir helfen könnte, ist, Menschen zu finden, die mit mir auf einer Wellenlänge sind“, meint Sophie. „Ich möchte das Problem nicht besprechen, ich will es beseitigen.“ Mittlerweile habe sie auch einen Weg gefunden, mit der Einsamkeit umzugehen, wenn diese wieder besonders stark zuschlägt. „Ich setze mir die Kopfhörer auf, drehe die Musik laut auf, tanze und weine dazu.“ So könne sie sich ein Stück weit wegträumen und der Realität entfliehen, sagt sie.
Spirale ins Misstrauen
Gutiérrez-Lobos nennt es einen Teufelskreis, eine Spirale, in die von Einsamkeit Betroffene rutschen können. Sie vertrauen anderen Menschen immer weniger, wodurch sie auch Ärzt:innen oder Therapeut:innen zunehmend misstrauen. Was als gelegentliches Gefühl beginnt, könne schließlich in schwerwiegende Folgeerkrankungen wie Depressionen, Suizidalität oder Angststörungen münden. Auch das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall kann sich laut der Psychiaterin um bis zu 30 Prozent erhöhen. „Und es schwächt das Immunsystem.“
Es geht um das Wissen, wertvoll zu sein.Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin
Wo aber ist die Schwelle, ab der von einem problematischen Gefühl der Einsamkeit gesprochen werden kann, und welche Anzeichen gibt es? „Eines gleich vorweg: Einsamkeit ist nicht per se schlecht. Sie soll einen wie Hunger oder Durst motivieren, eine Aktion zu setzen – statt zu essen oder zu trinken ist es in diesem Fall, in Kontakt mit anderen zu treten, was überlebenswichtig ist“, sagt Gutiérrez-Lobos. Ernst werde es dann, wenn es chronisch wird. Wenn dieses subjektive Empfinden, einsam zu sein, monatelang andauert. Auch, wenn man von Menschen umgeben ist.
Die Person distanziere sich immer mehr – nicht zwingend physisch, auf jeden Fall aber psychisch. All jenen, die Anzeichen wie dieses bei einem Freund/einer Freundin bemerken, rät Gutiérrez-Lobos, „sich nicht abwimmeln zu lassen. Man muss signalisieren, dass man Interesse an der Person hat, und dass einem wichtig ist, wie es ihr geht“. Ohne Druck, dafür aber regelmäßig. Es gehe um das Wissen, wertvoll zu sein, sagt sie. In weiterer Folge könnten Angebote von der Psychotherapie bis hin zu gemeinsamen Aktivitäten wie Wandern oder Spazierengehen helfen, zu lernen, mit dem Umfeld wieder in Beziehung zu treten. Wichtig sei, Dinge zu tun, die Freude bereiten.
Plaudern gegen die Einsamkeit
Sophie ist seit einiger Zeit als ehrenamtliche sogenannte Plauderpartnerin im Plaudernetz der Caritas aktiv, einer telefonischen Hotline für Menschen, die sich einsam fühlen und gern reden möchten. So hat sie sich dennoch einer Anlaufstelle genähert – wenn auch von der anderen Seite. „Wenn ich mit den Anrufern spreche und sie mir positives Feedback geben, bekomme ich so viel Motivation“, sagt Sophie, „das ist mein Antrieb.“ Zu jenen Menschen, die ebenfalls einsam sind, fühle sie sich generell mehr hingezogen.
Und was wünscht sich Sophie von ihrem Umfeld? „Ich wünsche mir nicht, dass Menschen meine Perspektiven teilen – das wäre auch vermessen.“ Sie sollten aber zumindest versuchen, sie zu verstehen. „Deshalb wünsche ich mir, dass Gleichgültigkeit und Ignoranz durch Offenheit, Respekt und Wertschätzung ersetzt werden“, sagt sie, „damit ein Gefühl der Verbundenheit wachsen kann.“
Plaudernetz: Telefonhotline der Caritas gegen Einsamkeit: 05 1776 100 täglich von 10 bis 22 Uhr
GemEinsam – Miteinander gegen Einsamkeit: Projekt der Diakonie, das u.a. Begegnungsräume in Wien anbietet: projekt-gemeinsam@diakonie.at.
Plattform gegen Einsamkeit: Anlaufstelle des Vereins Social City Wien, die österreichweit Begegnungsangebote, Beratungsstellen und Initiativen bündelt: 0676 77 52 562, hallo@socialcity.at
Telefonseelsorge Österreich: 142
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Sophie (Name von der Redaktion geändert) ist 22 Jahre alt und studiert Musik in Wien. Sie ist beim Plaudernetz der Caritas aktiv und Mentalcoach.
- Karin Gutiérrez-Lobos ist Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und Psychotherapeutin sowie Professorin und übte von 2007 bis 2011 das Amt der Vizerektorin für Personalentwicklung und Frauenförderung der Medizinischen Universität Wien aus. Zwischen 2011 und 2015 war sie Vizerektorin für Lehre, Gender & Diversity. Von 2007 bis 2009 war sie Mitglied der Bioethik-Kommission im Bundeskanzleramt. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Beirates des Vereins „Social City Wien“, der 2021 die Plattform gegen Einsamkeit gegründet hat.
- Ulrike Fleschhut, Pressesprecherin der Caritas der Erzdiözese Wien.
Daten und Fakten
- Das Plaudernetz ist eine telefonische Hotline gegen Einsamkeit und für gesellschaftliche Teilhabe. Unter der Nummer 05 1776 100 verbindet dieses Angebot der Caritas Menschen, die gerne reden möchten, mit ehrenamtlichen Zuhörer:innen. Die Hotline ist täglich von 10 bis 22 Uhr erreichbar. Seit dem Start im April 2020 wurden laut Caritas mehr als 84.900 Gespräche geführt, allein 2025 mehr als 15.000. Aktuell engagieren sich mehr als 4.200 freiwillige Plauderpartner:innen. Ein Gespräch dauert durchschnittlich 27 Minuten lang.
- Weitere Angebote der Caritas gegen Einsamkeit wie das Plauderbankerl – gekennzeichnete Sitzbänke zum Beispiel in Parks – findest du hier.
- GemEinsam – Miteinander gegen Einsamkeit ist ein Projekt der Diakonie, das kostenlose Begegnungsräume in Wien und soziale Unterstützung für Menschen anbietet, die sich einsam fühlen. Nähere Infos gibt es über die E-Mail projekt-gemeinsam@diakonie.at.
- Die Plattform gegen Einsamkeit ist eine Anlaufstelle gegen soziale Isolation in Österreich, gegründet 2021 vom Verein Social City Wien. Sie bündelt österreichweit Begegnungsangebote, Beratungsstellen und Initiativen, um Betroffene zu unterstützen. Telefonisch ist sie erreichbar unter 0676 77 52 562 oder per E-Mail an hallo@socialcity.at.
- 28 Prozent der Österreicher:innen fühlten sich in den vier Wochen vor der Befragung zumindest gelegentlich einsam, 8 Prozent sogar immer oder meistens: Das ist das Ergebnis einer Befragung von 18- bis 74-Jährigen im zweiten Quartal 2025 durch die Statistik Austria. Der Anteil jener, die sich in den vergangenen vier Wochen einsam gefühlt haben, war bei den Jüngsten am höchsten: Von den 18- bis 34-Jährigen berichteten 12 Prozent von immer oder meistens. Laut Statistik Austria sind tendenziell häufiger Menschen mit geringem Einkommen oder schlechter Gesundheit betroffen.
Quellen
- Einsamkeit in Österreich (Statistik Austria)
- Foresight-Umfrage der Caritas zum Thema Einsamkeit 2025
Das Thema in der WZ
- Bist du einsam? Damit bist du nicht allein
- Drei Blicke auf den „Single Mental Load“
- Podcast: #40 – Raus aus den Depressionen
Das Thema in anderen Medien
- Die Presse: Psychische Gesundheit – Risikofaktor Einsamkeit
- Der Standard: Forscherin: „Viele Männer fühlen sich einsam, obwohl sie Freunde haben“
- Kurier: Die Macht der Nähe: Warum wir einander brauchen
- Die Zeit (Text und Podcast): „Die schlimmste Einsamkeit erleben wir in Beziehungen“