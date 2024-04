Endspiel mit Netanjahu

World Central Kitchen (WCK) ist eine internationale regierungsunabhängige Hilfsorganisation, die in Krisengebieten in Zusammenarbeit mit lokalen Hilfsorganisationen die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Mahlzeiten versorgt. WCK wurde 2010 durch den amerikanisch-spanischen Koch José Andrés und seine Frau Patricia Andrés nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti gegründet. Nach dem ersten Einsatz in Haiti war WCK bei mehreren Naturkatastrophen, bei der Versorgung von Geflüchteten und in Konflikten im Einsatz, etwa nach der russischen Invasion in der Ukraine. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 wurde WCK in Israel und anschließend im Krieg im Gazastreifen aktiv. Durch den israelischen Angriff am 2. April starben sieben WCK-Mitarbeiter:innen.