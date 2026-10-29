Erdbebenserie in Tirol: Steht ein stärkeres Beben bevor?

Ein kurzes Rütteln. Für eine Sekunde fühlt es sich so an, als würde man samt seiner Umgebung umkippen, während der Boden zittert. Dann ist es wieder vorbei. Aus dem Schlaf wurden dennoch viele Menschen gerissen, als es im Raum Hall in Tirol am 7. und 9. Oktober jeweils frühmorgens zu den etwas stärkeren Erdbeben mit einer Magnitude von 3,6 bzw. 3,2 kam. Wer mehrmals von solchen Erschütterungen überrascht wird, stellt sich irgendwann die Frage: War es das jetzt – oder kommt noch etwas Größeres auf uns zu?

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Die Alpen sind stets in Bewegung

Erdbebenserien sind für Tirol grundsätzlich nichts Neues. Dass die Erde hier bewegt, hängt mit der Entstehung der Alpen zusammen, wie Prof. Michael Strasser vom Institut für Geologie an der Universität Innsbruck im Interview erklärt. „Vereinfacht gesagt entstand das Gebirge durch die Annäherung der Afrikanischen und der Eurasischen Platte. Diese Bewegungen sind nicht abgeschlossen: Der Druck auf das Gestein hält an.“ Dieser Prozess ist im Vergleich zur Lebensdauer eines Menschen alles andere als kurz: Die sogenannte Hauptplattenkollision, so der Experte, fand vor etwa 20 bis 30 Millionen Jahren statt. „Bis der Prozess abgeschlossen ist, wird es nochmals mehrere Millionen Jahre dauern.“

Strasser erklärt weiter: „Gestein kann sich unter Belastung zunächst elastisch verformen. Überschreitet die Spannung jedoch seine Festigkeitsgrenze, kommt es zum Bruch beziehungsweise zu einer Bewegung entlang einer bestehenden Bruchzone. Dabei wird Energie frei. Erdbebenwellen transportieren diese durch den Untergrund. An der Oberfläche spüren Menschen dann die Erschütterung.“ Die aktuellen Beben verortet der österreichische Erdbebendienst der an der Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, GeoSphere Austria, durchschnittlich rund sieben Kilometer unter der Erdoberfläche.

Aus der Erdbebenserie lässt sich keine Vorhersage ableiten

Müssen wir nun also Angst vor einem stärkeren Erdbeben haben? Eine eindeutige Antwort hat Strasser hierauf nicht: „Es ist erstmal unmöglich, aus den bestehenden Daten von dieser Serie eine Vorhersage zu treffen – auch nicht für morgen oder übermorgen.“ Die aktuelle Serie liefert deshalb weder eine verlässliche Warnung vor einem großen Beben noch eine Entwarnung für die Zukunft. Man könne also mit den derzeitigen Messinformationen keine seriöse Prognose abgeben wie etwa bei der Wettervorhersage. „Dafür sind Erdbeben für unsere derzeitigen Möglichkeiten einfach zu komplex“, so Strasser.

Was sich hingegen erforschen lässt, sind Erdbeben aus der Vergangenheit: Dass es in Tirol stärkere Erschütterungen gab, ist durch historische Aufzeichnungen belegt, etwa durch Zeitzeugenberichte. Strasser nennt hierbei das Erdbeben von Hall im Jahr 1670. Aus den Schadensbeschreibungen und Aufzeichnungen geht beispielsweise hervor, dass der obere Teil des Turms der Haller Stadtpfarrkirche St. Nikolaus einstürzte. Aus diesen Schriftzeugnissen könne man zumindest teilweise Rückschlüsse ziehen, wie stark die Erschütterungen ungefähr gewesen sein mussten. Laut GeoSphere Austria, der österreichischen Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie, handelt es sich hierbei um das „historisch stärkste dokumentierte Erdbeben im Tiroler Inntal“, wobei die Magnitude auf 5,6 geschätzt wird. Die Magnitude wurde mithilfe naturwissenschaftlicher Methoden aus historischen Schriftzeugnissen und Schadensbeschreibungen rekonstruiert. Im Vergleich zum Erdbebevom 7. Oktober setzte das Beben von 1670 somit das Tausendfache an Energie frei.

Seen als „Archive“ für vergangene Erdbeben?

Heute werden Erdbeben mit speziellen Messgeräten – sogenannten Seismometern – gemessen. Wer jedoch verstehen will, welche Beben theoretisch möglich sind, muss weiter zurückblicken, in eine Zeit, in der es diese modernen Messgeräte noch nicht gab. Genau dort liegt Strassers eigentliches Forschungsgebiet. Auf dem Grund von Seen finden sich Spuren von Erderschütterungen in der Vergangenheit. „Dort lagern sich nach und nach Sedimente ab, wodurch Schichten entstehen, in denen sich die Vergangenheit ähnlich wie in den Jahresringen eines Baumes ablesen lässt. Ein stärkeres Erdbeben kann diese Ordnung stören, wodurch Unregelmäßigkeiten entstehen“, schildert Michael Strasser. An Unterwasserhängen geraten Ablagerungen ins Rutschen, Schlamm wird aufgewirbelt und setzt sich neu ab. Auch Verformungen innerhalb der Schichten geben Rückschlüsse auf Erderschütterungen.

„Datieren lassen sich die Ablagerungen durch das Zählen erkennbarer Jahresschichten sowie mithilfe der Radiokarbonmethode, die auch als C14-Methode bekannt ist“, so der Professor für Sedimentgeologie an der Universität Innsbruck. Strassers Team zieht dafür Bohrkerne – also zylinderförmige Proben – aus dem Seegrund. Die Sedimentproben werden unter anderem im Computertomografen untersucht. So werden Strukturen sichtbar, die von außen kaum zu erkennen wären. Zusätzliche Schallmessungen helfen, den Aufbau der Ablagerungen unter dem Seeboden zu erfassen.

Was der Vergleich verschiedener Seen verrät

Erst der Vergleich verschiedener Seen macht die Erdbebengeschichte deutlicher. Finden Forschende an mehreren Orten Spuren aus derselben Zeit, können sie untersuchen, wie stark die Erschütterungen jeweils gewesen sein müssen. Strasser bezeichnet die Seen deshalb auch als „prähistorische Seismometer“. Ihr „Archiv“ reicht weit über die schriftliche Überlieferung hinaus.

Wichtig ist dabei der Unterschied zwischen Intensität und Magnitude: Die Intensität beschreibt, wie stark ein Beben an einem bestimmten Ort wirkt. Die Magnitude ist ein Maß für seine Größe und hängt mit der Energie zusammen, die beim Brechen der Gesteine entlang der Bruchfläche im Untergrund freigegeben wird. Ein einzelner See liefert zunächst Hinweise auf die lokale Erschütterung. Die Untersuchung mehrerer Seen erlaubt hingegen Rückschlüsse auf Lage und Größe eines vergangenen Bebens.

Sachschäden sind möglich, eine Katastrophe ist jedoch nicht zu erwarten

Zwar ist die anhaltende Erdbebenserie kein Anzeichen dafür, dass in naher Zukunft ein schweres Beben zu erwarten ist. Die entscheidende Frage ist für Forscher:innen und Katastrophenschutz aber nicht nur, was sich unter unseren Füßen bewegt, sondern auch, wie gut wir darauf vorbereitet sind. „Lediglich alle 300 bis 400 Jahre tritt in Tirol durchschnittlich ein Erdbeben mit einer Intensität auf, bei welcher es zu schweren Gebäude- oder Infrastrukturschäden kommen kann“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement des Landes Tirol im Interview. Was würde passieren, wenn ein ähnlich starkes Beben wie jenes von 1670 (das eben etwas mehr als 350 Jahre zurückliegt) heute den Raum Hall und Innsbruck treffen würde?

Michael Strasser würde mit erheblichen Sachschäden rechnen. Gebäude könnten große Risse bekommen, tragende Bauteile schwer beschädigt werden und besonders gefährdete Gebäude teilweise oder sogar vollständig einstürzen. Ein Katastrophenszenario hält er für Tirol jedoch nicht für angemessen. Die zu erwartenden Schäden entsprechen nicht den verheerenden Zerstörungen der höchsten Intensitätsstufen. Dafür seien die hier zu erwartenden Beben weniger energiereich und die Gebäude grundsätzlich besser gerüstet. Auch unmittelbar nach 1670 habe man schon aus dem Vorfall gelernt, und die entsprechenden Gebäude mit verstärkten Mauern ausgebaut. Modernere Bauten sollten dafür ohnehin ausreichend gerüstet sein.

Elmar Rizzoli gibt ebenfalls Entwarnung: „Erdbeben sind in den Katastrophenschutzplanungen des Landes Tirol berücksichtigt. Wir verfügen über eingespielte Alarmierungs- und Koordinationsstrukturen. Im Ernstfall stehen insbesondere mögliche Gebäudeschäden, unterbrochene Verkehrsverbindungen und die Versorgung der Bevölkerung im Fokus. Einen wesentlichen Beitrag zur Vorsorge leisten zudem die geltenden Bauvorschriften zur Erdbebensicherheit.“ Erdbeben mit großflächigen, verheerenden Schäden wie jene im Jahr 2023 in der Türkei seien laut Rizzoli in Tirol nicht zu erwarten.

Dass es Verunsicherungen bei wiederholten Erschütterungen geben kann, versteht er dennoch: „Erdbeben sind in Tirol aber nichts Außergewöhnliches. Durchschnittlich werden rund 14 Beben pro Jahr wahrgenommen, die meist keine Schäden verursachen.“

Was tun, wenn es doch zu einem schwereren Erdbeben kommt?

Das Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement betont dennoch, dass es wichtig sei, die Verhaltensregeln bei einem Erdbeben zu kennen: „Während eines Bebens im Gebäude bleiben, Fenster meiden und möglichst Schutz unter einem stabilen Tisch oder einem Türstock suchen. Im Freien Abstand zu Gebäuden und Stromleitungen halten. Nach dem Beben auf Schäden achten und beschädigte Gebäude bei Einsturzgefahr verlassen und nicht mehr betreten“, so Rizzoli. Auch Strasser unterstreicht die genannten Verhaltensregeln und ergänzt den englischen Merksatz „Drop, Cover, Hold On“: die lebensrettende Erdbeben-Regel, bei der man sich sofort auf Hände und Knie begibt (Drop), unter einem stabilen Möbelstück Schutz sucht (Cover) und sich daran festhält (Hold On), bis das Zittern aufhört. Er plädiert jedoch auch dafür, nicht in Panik auszubrechen, sondern „Respekt aber keine ständige Angst“ vor Naturgewalten und den damit möglichen Gefahren zu haben.