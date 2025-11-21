Waldbrände in Kalifornien: Wie eine Familie alles verlor
8 Minvor 1 Jahr
Zum Abschluss ringt die 30. Weltklimakonferenz mit einem verbindlichen Zeitplan für den Ausstieg aus fossilen Energien. Die WZ hat Expert:innen mit drängenden Fragen rund ums Klima konfrontiert.
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.