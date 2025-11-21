Carl-Friedrich Schleußner

Es gibt nach wie vor eine ganze Welt zu gewinnen. Jedes Zehntel Grad, das wir an Erwärmung verhindern, hilft, schlimme Folgen der Klimakrise abzuwenden. Das muss der Fokus sein. Klimakonferenzen sind das Bohren dicker Bretter aber gleichzeitig unabdingbar, weil Klimaschutz nur gemeinsam gelingen kann und wir dieses Forum für alle Länder brauchen. Auch können die Klimakonferenzen durchaus Erfolge vorweisen. Mein erstes großes Projekt in der Klimaforschung drehte sich um die Folgen in einer Welt von plus vier Grad, auf die wir damals, vor Paris 2015, zugesteuerten. Heute sind es Plus 2,5 Grad. Das sind zwar immer noch viel zu viel, aber eben viel weniger als vier. Es ist also nicht so, dass globaler Klimaschutz nicht funktioniert, er funktioniert nur nicht schnell genug. Das heisst wir müssen dranbleiben und die Anstrengungen intensivieren, um die Erwärmung so niedrig wie möglich zu halten und langfristig wieder unter 1, 5 Grad zu senken.