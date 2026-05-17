Es hat sich auscontainert

Seit Jahren sage ich: Überlegt, wo ihr eure Kleidung hingebt, wenn ihr sie nicht mehr wollt oder wenn sie kaputt ist. Kleidung gehört nicht in den Mülleimer – so oft hab’ ich das geantwortet, wenn ich gefragt wurde, wohin mit alten Shirts und Hosen. Aber ich habe auch immer gesagt: Nicht in die Altkleidersammelcontainer, die auf der Straße stehen. Es ist gut, dass die Stadt Wien diese Altkleidersammelcontainer aus dem öffentlichen Raum verbannt.

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Diese Container waren – wohl nicht nur – mir schon lange ein Dorn im Auge. Viele regten sich darüber auf, dass es so vermüllt war rund um die Container, dass Menschen sich daraus bedienten und den Rest einfach nur herumliegen ließen, und dass dieser Müll weiteren Müll anzog: Bei mir steht ein Container eine Gasse weiter, entlang eines langen Zaunes, mit wenigen Passant:innen. Neben den Textilbergen rund um den Container standen da manchmal kaputte Kinderwägen, verdreckte Schreibtischsessel und sonstiger Sperrmüll. Klar, versteh ich, es nervt einfach, wenn es alle paar Straßen solche Müllinseln gibt.

Im Grunde muss man jedoch das ganze System hinter diesen Sammelcontainern kritisieren – denn die Geschichte, die uns erzählt wurde, ist viel zu einfach und viel zu bequem: Ich räume meinen Kasten aus, stopfe alles in einen Sack, werfe ihn in eine Tonne mit irgendeinem mildtätig klingenden Logo, und dann ist die Welt ein kleines bisschen besser. Ich habe Platz geschaffen, jemand anderer bekommt Kleidung, der Planet atmet auf, und ich darf mir innerlich ein Mitarbeiter:innenplus für Umweltschutz geben.

Öpula vs. Humana

Doch leider, was viel zu gut klingt, hat oft gewaltige Haken. Die Container, die nun von der Stadt Wien verboten werden und die auf öffentlichem Grund stehen, gehören einerseits Humana und andererseits der Öpula. Beide Firmen waren in den vergangenen Jahren in größere oder kleinere Skandale verwickelt.

Bereits 2010 veröffentlichte das Magazin DATUM eine Recherche, dass bei Humana nur ein sehr kleiner Teil der Einnahmen in Projekte in Afrika fließt, obwohl sie in Österreich als karitative Organisation auftreten. Wenig später bezeichnete Friedrich Griess, das mittlerweile verstorbene Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft gegen Sekten- und Kulturgefahren, Humana als „kommerzielle Sekte“.

Und es wurde in den letzten Jahren nicht besser bei Humana: Erst vor wenigen Monaten brüstete das Unternehmen sich, dass das Senden von Second-Hand-Kleidung in verschiedene afrikanische Staaten dort die Wirtschaft ankurbelt und für Jobs sorgt. Ja, eh, aber was für welche? Menschen, die dort mit Altkleidung arbeiten, tun dies häufig unter prekären Verhältnissen. Ware, die dort nicht wiederverkauft wird, wird deponiert – und verschmutzt so riesige Landstriche.

Und dann wäre da noch der Kleinkrieg gegen Öpula, das zweite Unternehmen, das jetzt von dem Containerverbot betroffen ist. 2021 erwirkte Öpula (der seltsam klingende Name steht übrigens für „Österreichische Putzlappen“, auf den Containern von ihnen sieht man aber oft die Logos von NGOs wie Kolping oder dem grünen Kreuz, die es gegen ein Entgelt wohl zur Verfügung stellen) gerichtlich, dass Humana gut ein Drittel ihrer Container (244 von 740) versiegeln musste. Laut Handelsgericht fehlte eine Bewilligung nach der Straßenverkehrsordnung. Dass die Öpula die Klage eingebracht hatte, war ein Zeichen dafür, dass es knallhart ums Geschäft ging: Wer bekommt die Containerplätze, wer die Kleidung, wer den Erlös?

Doch auch der Öpula wurde bereits nachgewiesen, dass die an sie gespendete Kleidung in riesigen Ballen in den Globalen Süden verkauft wurde, wo sie für Umweltverschmutzung, prekäre Arbeitssituationen und den Niedergang der afrikanischen produzierenden Textilindustrie sorgte (und sorgt). Beiden Unternehmen ging es also um den Profit – und beide schmückten sich mit dem Feigenblatt des Gutmenschentums: Kleidung spenden ist ja viel sinnvoller als sie wegzuwerfen. Nein, ist es halt leider nicht. Und egal, aus welcher Intention das Verbot dieser Container nun kommt: Es ist gut und sollte Vorbildwirkung für ganz Österreich haben.

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Wohin mit der Altkleidung?

Doch eine Frage stellt sich nun wohl für uns alle: Wohin mit der alten Kleidung? Da gibt es mehrere Möglichkeiten:

Ist die Kleidung wirklich kaputt, sollte man sie in den Restmüll werfen. Kaputte Kleidung ist für Spendenorganisationen nichts anderes als ein Kostenfaktor – und leider ist es immer noch so, dass der überwiegende Großteil getragener Kleidung rein technisch nicht recycelt werden kann (allerdings bewegt sich da gerade sehr viel, ich beobachte die Branche neugierig).

Ist die Kleidung noch gut tragbar und will man vielleicht noch den einen oder anderen Euro damit machen, kann man sie in Second-Hand-Läden bringen, die Ware in Kommission nehmen, online auf diversen Plattformen wie Vinted oder Willhaben verkaufen oder sich mit einem eigenen Stand einen lustigen Tag auf einem Flohmarkt machen.

Man kann Kleidung auch im Freund:innenkreis weitergeben und Tauschparties veranstalten oder besuchen. Das ist meine liebste Art und Weise, an neue Kleidung zu kommen – weil sie immer mit dem Gedanken an die jeweilige Freundin, von der ich sie habe, in meinen Besitz wandert. Jedes Mal, wenn ich dann ein solches Teil trage, denke ich an die jeweilige Person. Schön!

Doch es gibt auch weiterhin die Möglichkeit zur Spende: Caritas und Volkshilfe haben eigene Sammelsysteme und auch eigene Sammelcontainer in den Städten Österreichs. Warum Wien diese nicht verbietet? Weil sie nicht können sie stehen meistens auf privatem Grund, zum Beispiel bei Kirchen oder bei organisationseigenen Einrichtungen. Und noch besser ist es, die Kleidung direkt in einen der Shops der beiden Organisationen zu bringen, dann wird sie häufig auch direkt dort wieder verkauft. Wichtig ist aber: vorher prüfen, was dort gerade angenommen wird. Nicht jede Stelle braucht alles. Nicht jede Stelle hat Lagerplatz. Und niemandem ist geholfen, wenn soziale Einrichtungen mit kaputten Textilien zugeschüttet werden.

Es gibt also weiterhin viele Möglichkeiten, aber keine davon steht an jeder dritten Straßenecke – und auch das find ich persönlich gut: Wenn uns die Entsorgung unbequemer gemacht wird, sorgt es vielleicht auch dafür, dass wir darüber nachdenken, ob wir den eh schon vollen Kleiderschrank noch weiter anfüllen wollen. Weil irgendwann muss das Zeug ja entsorgt werden.

Die beste Altkleiderentsorgung bleibt also weiterhin jene, die gar nicht erst nötig wird: weniger kaufen, besser kaufen, länger tragen, reparieren, ändern lassen, weitergeben, bevor Dinge völlig wertlos geworden sind. Second Hand ist nicht die Absolution für Fast Fashion. Und Spenden ist nicht die Waschmaschine fürs Konsumgewissen.

Das Verbot der Container in der Stadt löst nicht alle Probleme wie von Zauberhand. Aber es wird eine bequeme Lüge aus dem Stadtbild entfernt: dass wir unseren textilen Überfluss einfach irgendwo einwerfen können, und dann verschwindet er auf wundersame Weise in Richtung guter Zweck.