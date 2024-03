Daten und Fakten

Kaum ein Material ist so umstritten wie Aluminium. Energieintensiv in der Produktion und mit giftigen Nebenprodukten, sind Aludosen fast zu 100 Prozent recyclebar. Wichtig ist, sie richtig zu entsorgen – Getränkeverpackungen haben leider den größten Anteil am Littering, der achtlosen Entsorgung von Müll in der Umwelt.

Zusätzlich werden Aludosen zum Schutz der Lebensmittel und Getränke häufig innen mit Epoxidharz beschichtet, das die Chemikalie Bisphenol A enthält. Bisphenol A wirkt im Körper wie das weibliche Hormon Östrogen und kann aus den Beschichtungen in geringen Mengen auch in die Getränke gelangen.

