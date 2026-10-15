Die Wirtschaft wächst, der Wohlstand nicht

Ich finde ja, was Leser:innen dieses Newsletters nicht überraschen wird, dass in unserer lieben Republik etliches in die falsche Richtung läuft. Umso wichtiger ist es mir, dann auch mal darauf hinzuweisen, wenn etwas zumindest tendenziell besser läuft.

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Aktuell betrifft das – unseren Wohlstand.

Gestern haben die beiden zentralen Wirtschaftsforschungsinstitute der Republik, WIFO und IHS, im Arsenal ihre Herbstprognose präsentiert. Sehr vereinfacht gesagt, den Ausblick, wie sich die Wirtschaft des Landes in absehbarer Zeit entwickeln dürfte. Das sind, weil die Welt ein eher unberechenbarer Ort geworden ist ) naturgemäß Momentaufnahmen – aber Momentaufnahmen, auf denen weite Teile unserer Institutionen vom Finanzministerium abwärts ihre Entscheidungen aufbauen, insofern zahlt es sich immer aus, genau hinzuschauen. Der Titel dieser Prognose: „Industrie trägt die Erholung, Energiepreise dämpfen die Kaufkraft“.

Klingt doch gut, oder?

Wie hoch ist das Wirtschaftswachstum?

Also: Die österreichische Wirtschaft, gemessen am Bruttoinlandsprodukt BIP, dürfte heuer real – Inflation bereits mitgerechnet – um 0,9 Prozent, sagt das WIFO (das IHS sieht marginal weniger Wachstum bei 0,8 Prozent) – exakt der Wert, den es schon im März prognostiziert hat. Das klingt nach Stabilität, ist aber, wie WIFO-Chef Gabriel Felbermayr selbst einräumt, nur „einerseits“ erfreulich: Anderswo, allen voran in Deutschland, wurden die Prognosen seither nach oben revidiert, bei uns nicht. Deshalb fallen wir heuer beim Wachstum wieder hinter den Euro-Raum zurück, wo wir schon länger auf den hinteren Wachstumsrängen rangieren.

Aber, talking about richtige Richtung: Für nächstes Jahr erwartet das WIFO 1,3 Prozent (das IHS: 1,0), etwas mehr als bisher gedacht und damit leicht über dem Schnitt der Währungsunion; und, eventuell für das nationale Ego wichtig: Besser als die Deutschen. Das ist noch immer nicht der ganz große Aufschwung, aber immerhin eine Erholung, die den Namen halbwegs verdient.

Besonders erfreulich ist der große Treiber dieser Erholung: die Industrie. Deren reale Wertschöpfung wächst heuer um 2,3 Prozent, nächstes Jahr um 1,7 – und 2027 soll, nach drei Jahren Rückgang, sogar die Industriebeschäftigung wieder leicht zulegen.

Was hat die KI damit zu tun?

Der Grund ist, du ahnst es, der KI-Boom, der den Welthandel kräftiger belebt als gedacht und davon auch unsere Exporteur:innen profitieren lässt. Damit löst die Industrie den öffentlichen Sektor als Wachstumsträger ab, der in den vergangenen Jahren – Gesundheit, Bildung, Verwaltung – einen guten Teil des ohnehin mageren Wachstums geliefert hat:

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Wir sehen, woraus sich das Wachstum seit 2023 zusammensetzt: 2023 und 2024 ist die Industrie kräftig geschrumpft, während der öffentliche Bereich – nicht überraschend in einer alternsden Gesellschaft – wuchs; ab heuer dreht sich das um. (Dass die Bauwirtschaft, hier unter „Übrige Bereiche“, heuer real fast ein Viertel unter dem Niveau von 2018 liegt, ist eine eigene Geschichte, die wir uns ein andermal anschauen. Ungünstig, wenn man in den nächsten Jahren eine günstige Wohnung suchen wollte.)

Energiepreise sind ein Problem

So weit, so passabel. Der Haken steht in der zweiten Hälfte des Prognosetitels: Die Erholung kommt bei den Menschen nicht an, weil die Energiepreise die Kaufkraft auffressen. Ein Fass Brent hat zu Weihnachten 2025 etwas über 60 Dollar gekostet, aktuell sind es 106; der Gaspreis hat sich binnen zwölf Monaten fast verdreifacht; und weil der Euro angesichts der französischen Schuldenkrise auf 1,12 Dollar abgewertet hat, kommt das alles noch einmal teurer bei uns an. In den Worten von WIFO.Chef Gabriel Felbermayr: „Österreich produziert zwar mehr, kann sich aber wegen der hohen Importpreise dennoch weniger leisten.“

Bewertet zu den Preisen, die wir im Inland tatsächlich zahlen, schrumpft die Wirtschaftsleistung pro Kopf heuer sogar. Am deutlichsten sieht man das bei den Löhnen. Brutto steigen sie heuer nominell um 2,4 Prozent – nach Abzug von 3,3 Prozent Inflation ein reales Minus von 0,9 Prozent. Und weil die Steuerbelastung steigt, fallen die realen Nettolöhne sogar um 1,5 Prozent. 2025 hatten sie stagniert; 2027 dürften sie trotz höherer Lohnabschlüsse noch einmal leicht sinken, weil Steuern und Abgaben weiter steigen:

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Das WIFO rechnet der Regierung zwar an, dass ihre Anti-Teuerungsmaßnahmen – Mietpreisbremse, Senkung der Elektrizitätsabgabe und des Ökostromförderbeitrags, Sozialtarif beim Strom, halbierte Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Spritpreisbremse – die Inflation heuer um 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte drücken. Im selben Atemzug nennt es Felbermayr aber „höchst bedenklich“, dass das Budget vor allem über höhere Steuern saniert wird. Das Ergebnis: Der private Konsum wächst heuer um 0,4 Prozent, nächstes Jahr um 0,5 – ohne Bevölkerungswachstum würde er stagnieren. Der staatliche Konsum wächst dagegen doppelt so schnell.

Und dann hat Felbermayr noch eine Rechnung aufgemacht, die ich dir nicht ersparen will: Zehn Jahre nach Beginn der Polykrisen liegt die reale Wirtschaftsleistung laut der neuen Mittelfristprognose um etwa 8,5 Prozent über dem Wert von 2019 – das sind 0,8 Prozent pro Jahr. Pro Kopf nicht einmal halb so viel. Und gemessen an der Kaufkraft, also zu Inlandspreisen: 0,12 Prozent pro Jahr. Stagnation, oder: „Die befürchtete Lost Decade“, sagt Felbermayr.

Aber jetzt geht es ja aufwärts, oder? Naja, die Wirtschaftsentwicklung geht zumindest vorerst einmal in die richtige Richtung – leider ist es nicht die einzige Kennzahl, die sich nach oben entwickelt. Wie Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) gestern en passant im „Morgenjournal“ erklärt hat, wird Österreich seine Defizitprognose für 2027 von 3,6 Prozent des BIP auf 3,7 Prozent verschlechtern – weil wir auf unsere Schulden mehr Zinsen zahlen müssen.

Neben den Energiepreisen hat das WIFO nämlich eine zweite Entwicklung in die Prognose eingebaut, die es im Sommer so nicht hatte: Die Anleihezinsen sind seit dem Sommer „schneller und stärker gestiegen als erwartet“.

Felbermayr hat dafür drei Gründe genannt: die weltweit weiter steigende Staatsverschuldung, die enorme Nachfrage nach Fremdkapital für den KI-Boom und die Bilanzverkürzung der Notenbanken, die als Großkäufer von Staatsanleihen ausfallen. Dazu kommt, dass eben diese Notenbanken gegen die Inflation vorgehen wollen, indem sie die Zinssätze anheben: Die EZB hat im Juni und im September erhöht, ihr Einlagensatz liegt jetzt bei 2,5 Prozent; die Fed hat am 16. September erstmals seit 2023 wieder an der Zinsschraube gedreht.

Genau das meint Marterbauer, wenn er im Morgenjournal von den höheren Zinsen in den USA spricht, die auf ganz Europa ausstrahlen: Für Österreich bedeute das 2027 rund 500 Millionen Euro mehr an Zinsausgaben – und das ist in der Maastricht-Rechnung ziemlich genau jener Zehntelprozentpunkt, um den er die Defizitprognose anheben muss. Das Budget sei heuer „auf Kurs“, für 2027 sieht er „dunkle Wolken der Weltwirtschaft“; die Zinsen könne Österreich nicht beeinflussen, „das ist eine schlechte Nachricht“.

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Wir sehen: 2022 hat der Gesamtstaat (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) 0,9 Prozent des BIP für Zinsen ausgegeben. 2027 überschreitet die Zinslast die Zwei-Prozent-Marke, 2031 liegt sie bei 2,5 Prozent – 15,7 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie 2024. Das ist, in Felbermayrs Worten, der „Löwenanteil“ des Konsolidierungsbedarfs: Um 2031 ein Defizit unter drei Prozent zu haben, müsste das Primärdefizit – die Neuverschuldung ohne Zinsen – von 2,3 Prozent des BIP heuer auf 0,5 Prozent sinken. In Preisen von 2026 fehlen dafür etwas über neun Milliarden Euro.

Das wird auch mit Wachstum noch eine ziemliche Bergetappe.