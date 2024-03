Genese

WZ-Redakteur Mathias Ziegler hat schon in seiner Schulzeit erlebt, dass sich Mitschüler:innen vom Religionsunterricht abmeldeten. Jetzt, als Vater eines AHS-Erstklässlers, ist ihm das wieder verstärkt aufgefallen. So kam er zu der Fragestellung, ob nicht der Religionsunterricht neu strukturiert werden müsste, weil so viele Volks- und Unterstufenschüler:innen weder Religions- noch Ethikunterricht haben, sondern einfach eine Freistunde.

Gesprächspartner:innen

Quellen

Das Thema in anderen Medien