Es gibt Momente, da ärgere ich mich einfach: über meine eigene Vergesslichkeit, aber auch über die Industrie, die es einfach nicht schafft, Batterien zu verbauen, die nicht schon kaputt sind, noch ehe das Gerät zum allerersten Mal benutzt wird. Zugegeben, der Stein des Anstoßes, ein Elektrorasierer, ist gute fünf Jahre lang originalverpackt in unserem Badezimmerschrank herumgelegen, bis ich ihn beim Ausräumen zufällig entdeckt habe. Und hätte nicht unsere Katze unter den Schrank gepinkelt und damit die ganze Aktion notwendig gemacht, hätte er wohl noch viele weitere Jahre dort verbracht.

Kennst du schon?: Wenn der Transport mehr kostet als die Ware

Trotzdem: Dass der enthaltene Lithium-Ionen-Akku sich durch bloße Inaktivität tiefentladen hat und unbrauchbar geworden ist, sehe ich echt nicht ein. Und ich weiß, dass ich mit meinem Ärger nicht allein bin. Erst kürzlich hat ein Freund seinen E-Roller entsorgt, weil er ihn nicht mehr aufladen konnte. Und obwohl das Ding keine zwei Jahre alt war, hat er keinen passenden Ersatz-Akku mehr dafür gefunden. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele kabellose Elektrogeräte nutzlos in Österreichs Haushalten herumliegen, weil die oft fest verbauten Batterien frühzeitig w.o. gegeben haben.

Akkus aus europäischer Erzeugung

Die EU sucht deshalb nach Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien, und zwar nicht nur für Haushaltsgeräte, sondern auch für große Stromspeicher. Unter anderem deshalb, weil wir hier stark abhängig von China sind. Dort baut man die dafür notwendigen kritischen Rohstoffe leichter ab als bei uns in Europa, wo strengere Umweltregeln gelten. Allerdings wächst in China selbst der Bedarf an Batterien, weil auch dort die Energiewende vorangetrieben wird. Ohne Stromspeicher wird Europa es aber nicht schaffen, das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen.

Gerade diese Schere aus Angebot und Nachfrage könnte für Europa neue Chancen eröffnen, meinen die Expert:innen des KONTEXT Instituts. Der laut Eigenbeschreibung wirtschaftlich und politisch unabhängige Think Tank hat kürzlich in einer Studie Alternativen aufgezeigt, wie Europa seine dreifache Abhängigkeit – von Energie-, Rohstoff- und Technologieimporten – reduzieren könnte. Unter der Voraussetzung, dass die EU mitspielt und die heimische Industrie dabei unterstützt, neue Batterien mit weniger kritischen Rohstoffen selbst direkt in Europa herzustellen.

Verschiedene Technologien kombinieren

Das Potenzial ist groß, und einige alternative Technologien mit weniger riskanten Lieferketten sind bereits marktreif. So könnten Natrium-Ionen-Batterien vor allem E-Autos günstiger machen und eignen sich auch für stationäre Kurzzeitspeicher (bis sechs Stunden). Für stationäre Langzeitspeicher (ab sechs Stunden) wiederum bieten sich Vanadium-Flow-Batterien an. Noch in Entwicklung, aber dafür komplett frei von kritischen Rohstoffen sind eisenbasierte Akkus, Zink-Brom-Batterien und organische Flow-Speicher (mehr dazu siehe Infos und Quellen). Diese Aufzählung zeigt, dass jede dieser Technologien für jeweils einen bestimmten Zweck ideal ist und daher eine Kombination sinnvoll ist.

Europa sollte nicht denselben Fehler wiederholen wie in der Solarindustrie. KONTEXT-Geschäftsführerin Katharina Rogenhofer über Batterien made in Europe

Doch das wird erst möglich, wenn bestehende Hürden aus dem Weg geräumt werden. Laut KONTEXT sind das aus Sicht der europäischen Hersteller vor allem fehlendes Risikokapital, unsichere Nachfrage und unklare Regeln. Deshalb schaffen es viele nicht vom Prototypen zur Serienfertigung. Ein Faktor ist, dass die bestehenden EU-Regeln bisher kaum den Verzicht auf kritische Rohstoffe belohnen und EU-Förderungen wie die „Battery Booster Facility“ eher Großprojekte als junge, innovative Unternehmen erreichen.

Unterstützung durch den Staat

Helfen könnten verbindliche Ziele für den Ausbau einer nachhaltigen europäischen Batterieproduktion mit einheitlichen Standards, der Aufbau von Leitmärkten durch staatliche Anschubfinanzierung und eine Abfederung der Investitionsrisiken, indem der Staat Kreditgarantien übernimmt. Dann könnte Europa mit Batterien der nächsten Generation wirtschafts- und sicherheitspolitisch vorne dabei sein, meinte KONTEXT-Geschäftsführerin Katharina Rogenhofer bei der Präsentation der Studie. Vor allem, warnte sie, „sollte Europa nicht denselben Fehler wiederholen wie in der Solarindustrie. Dort ging die industrielle Führerschaft verloren, weil die Unterstützung zu früh endete.“

Einer, der sich schon lange mit dem Thema auf Konsument:innenebene auseinandersetzt, ist Amrit Thind, der von Wien aus die Ersatzteile-Plattform Repartum mitgegründet hat. Er hofft durch die neuen Ansätze auf langlebigere und ressourcenschonendere Akkus. „Gerade bei der Lebensdauer, den verwendeten Rohstoffen und der Sicherheit gibt es noch viel Verbesserungspotenzial“, meint er.

Fest verbaut ist künftig verboten

Noch viel wichtiger findet er aber das, was ab 18. Februar 2027 in der EU gilt. Da tritt nämlich die neue Batterieverordnung in Kraft, die vorschreibt, dass in neue Geräte verbaute tragbare Batterien so gestaltet sein müssen, dass Endnutzer:innen sie entfernen und ersetzen können (mit Ausnahmen zum Beispiel für wasserfeste Geräte – wie viele Hersteller werden wohl diese Lücke ausnutzen?).

Hätte die Verordnung schon früher gegolten, wäre Amrit viel Mühe erspart geblieben. Er hat sich meinen fabrikneuen Rasierer vorgenommen und den Akku getauscht. Das Ersatzteil – das sogar mehr Kapazität hat – kostete gerade einmal zehn Euro. Aber Amrit musste erst mühsam den fest verschweißten alten Akku entfernen und den neuen wieder festschweißen, was für diese Kleinteile nicht ungefährlich ist, wenn es nicht ein Spezialgerät in der Fabrik macht.

Wir sollten versuchen, die Lebensdauer bestehender Produkte zu verlängern. Amrit Thind, Mitgründer der Ersatzteile-Plattform Repartum

„Bei einem anderen Rasierer, den ich reparieren wollte, war es noch extremer“, erzählt mir Amrit. „Da hätte ich die in der inneren Kunststoffkonstruktion eingeschlossenen Akkus gar nicht zerstörungsfrei entnehmen können. Das Problem ist also: Ein Verschleißteil, das ganz sicher irgendwann ausfallen wird, ist so verbaut, dass sein Austausch unverhältnismäßig aufwendig bis unmöglich wird.“ Der Reparateur wünscht sich deshalb nicht nur Batterien, die länger halten, sondern auch Geräte, die von Anfang an den Batterietausch berücksichtigen. „Dafür brauchen wir nicht unbedingt einen technologischen Durchbruch. Oft reichen schon eine durchdachte Konstruktion, zugängliche Schraubverbindungen und verfügbare Ersatzteile.“ Diese sollen übrigens künftig mindestens fünf Jahre nach dem letzten Inverkehrbringen eines Gerätemodells verfügbar sein. Amrit hält das für „mindestens genauso wichtig wie die Austauschbarkeit selbst“.

Wasserreinigung mit alten Akkus

Wenn mein Rasierer einmal wirklich am Ende seiner Lebenszeit angekommen ist, werde ich ihn fachgerecht auf dem Mistplatz entsorgen. Nicht nur , weil er im Restmüll – wo jedes Jahr allein in Österreich rund 17 Millionen Lithium-Batterien fälschlich landen, Tendenz steigend – womöglich einen Brand verursachen könnte, sondern auch, damit keine Ressourcen verschwendet werden. Immerhin wurden im Vorjahr in Österreich so viele Altbatterien gesammelt wie noch nie, nämlich 380 Gramm pro Person, was rund 15 AA-Batterien entspricht.

Was Österreichs Innenpolitik beschäftigt, kannst du jede Woche im Newsletter lesen: Einfach Politik. Innenpolitik-Journalist Georg Renner über Österreichs Politiklandschaft. Jeden Donnerstag

Richtiges Recycling könnte sich künftig noch mehr auszahlen. Ein Forschungsteam an der TU Wien hat zum Beispiel eine Methode entwickelt, bei der aus den Bestandteilen alter Akkus ganz spezielle Magnete gewonnen werden, mit denen verunreinigtes Wasser gesäubert werden kann. Konkret geht es um Farbstoffe, die im TU-Versuchslabor mithilfe von Nanopartikeln aus dem Wasser gefiltert werden konnten, und das ohne aufwendige Trennverfahren. „Das ermöglicht eine kontinuierliche Wasseraufbereitung“, wird TU-Professor Michael Stöger-Pollach in einer Aussendung zitiert. Der gesamte Entfernungs- und Abtrennungsprozess dauerte nur wenige Minuten bis eine Viertelstunde. Auch die Nanopartikel selbst lassen sich vollständig entfernen. Jetzt muss das Ganze weiterentwickelt werden, und vielleicht reinigen wir demnächst unser städtisches Abwasser mit recycelten Batterien – und exportieren diese Technologie nach China.

Repartum-Mitgründer Amrit findet solche Ansätze vielversprechend. „Aber die Prioritäten sollten klar sein: Zuerst sollten wir versuchen, die Lebensdauer bestehender Produkte zu verlängern.“ Denn ein ansonsten funktionierender Rasierer sollte nicht entsorgt werden müssen, weil es nicht möglich ist, eine zehn Euro teure Akkuzelle zu tauschen.“