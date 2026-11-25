„Hast du schon die Nachrichten gehört?“, frage ich Reno, als er am Donnerstagnachmittag bei mir anruft. Reno wurde 1980 zum Tode verurteilt. Ich lernte ihn 1994 kennen, als ich zum Thema Todesstrafe recherchierte. Noch heute besuche ihn regelmäßig in der Haft. Nur knapp eine Stunde zuvor hatte der kalifornische Gouverneur, Gavin Newsom, alle Todesurteile im Bundesstaat in lebenslängliche Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung umgewandelt.

Reno sitzt mittlerweile seit fast 48 Jahren hinter Gittern, davon verbrachte er 44 Jahre im Todestrakt des kalifornischen Staatsgefängnisses San Quentin. Ihm werden die Morde an drei Minderjährigen zur Last gelegt, er soll ein Geständnis abgelegt haben. Reno sagt allerdings, er habe dieses unter Zwang unterschrieben. Wer die Polizeiarbeit in Los Angeles in den 1970er Jahren kennt, weiß, dass das durchaus der Fall sein könnte.

Entscheidung mit Anlauf

Newsoms Vorstoß kommt jedenfalls nicht überraschend. Schon kurz nach dem Amtsantritt von Newsom Anfang 2019 verkündete er ein Moratorium für die Todesstrafe im Golden State, in dem seit 2007 niemand mehr hingerichtet wurde. Doch damit nicht genug. Der Gouverneur ließ auch die „Death Row“, den Todestrakt von San Quentin auflösen. Alle dort zum Tode verurteilten Insassen wurden auf andere Gefängnisse im Bundesstaat verlegt.

Und Newsom lieferte noch beeindruckende Fernsehbilder, die ganz deutlich machten, was er hier vorhat. Vor laufenden Kameras ließ er die Exekutionskammer abbauen, um so zu garantieren, dass kein schneller Neustart von Hinrichtungen mehr in Kalifornien möglich ist. „Es ist seit rund 40 Jahren mehr als bekannt, dass ich gegen die Todesstrafe bin. Ich glaube nicht, dass das jetzt eine große Überraschung für irgendjemanden ist“, erklärte er an jenem Tag den anwesenden Medienvertretern. In seinen Ausführungen betonte er auch, dass er die Todesstrafe als schrecklichen Teil eines kaputten Justizsystems betrachtet.

Unschuldige zum Tod verurteilt

Newsom verwies darauf, dass nachweislich Unschuldige zum Tode verturteilt wurden. Seit 1973 wurden in den Vereinigten Staaten 203 Gefangene aus der Haft im Todestrakt entlassen, darunter auch sechs in Kalifornien, weil bei diesen Personen nachgewiesen werden konnte, dass sie zu Unrecht verurteilt worden waren und jahrelang unschuldig und unter schwersten Haftbedingungen auf ihre Hinrichtung warteten. Die Wahrscheinlichkeit ist daher hoch, dass seit der Wiedereinführung der Todesstrafe 1978 sogar Unschuldige hingerichtet wurden. Genaue Zahlen darüber liegen allerdings nicht vor.

Arndt Peltner (l.) zu Besuch bei dem zum Tod Verurteilten. © Bildquelle: Arndt Peltner

Die Entscheidung des noch amtierenden kalifornischen Gouverneurs ist weitreichend. Die Todesurteile von 166 der insgesamt 548 betroffenen Häftlinge, die wegen einer Straftat (Mord) verurteilt wurden, werden umgehend in lebenslängliche Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung umgewandelt. Für die übrigen 382 Häftlinge, die mehrere Straftaten begangen hatten, muss jedoch eine Mehrheit des Obersten Gerichtshofs von Kalifornien den Strafumwandlungen zustimmen. Laut der Wochenzeitung „The Nation“ würden die Todesurteile bestehen bleiben, sollten die Richter die Strafmilderungen nicht genehmigen, bevor Newsom im Januar 2027 aus dem Amt scheidet. Darüber hinaus ist die Todesstrafe nach wie vor geltendes Recht in Kalifornien. Sie wurde bislang nicht abgeschafft.

Debatte nach gescheiterter Hinrichtung

Newsoms Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem landesweit erneut heftig über die Todesstrafe diskutiert wird – ausgelöst durch den verpfuschten Hinrichtungsversuch an Christa Pike in Tennessee und die Ankündigung der Trump-Regierung (die später zurückgenommen wurde), eine Hinrichtung durch ein Exekutionskommando auf Bundesebene live zu übertragen. Laut einer Gallup-Umfrage vom Oktober 2026 befürworten nur noch 49 Prozent der Erwachsenen in den USA die Todesstrafe für wegen Mordes verurteilte Personen, während 45 Prozent sie ablehnen (5 Prozent äußerten keine Meinung). Damit ist zum ersten Mal seit 1971 die Zustimmung auf unter 50 Prozent gesunken.

Newsom erklärte, die nationale Perspektive habe bei seiner Entscheidung durchaus eine Rolle gespielt. „Was ist aus uns geworden? Was ist mit dieser Nation geschehen? Wir reihen uns in die Riege von Saudi-Arabien, Pakistan und Nordkorea ein“, sagte er.

„Let’s see“

Doch zurück zu Reno, der seit der Auflösung des Todestraktes in San Quentin im Gefängnis in Vacaville untergebracht ist. Die auf medizinische Versorgung spezialisierte Einrichtung wurde als neuer Haftort für den mittlerweile 81-Jährigen ausgesucht wurde. Am Telefon kurz nach dem „News Flash“ wusste er noch nichts von der Ankündigung des Gouverneurs. „Ist das sicher?“, fragte er. „Ja, Newsom hat alle Todesurteile umgewandelt.“ Seine Euphorie hielt sich dennoch in Grenzen. „Let’s see“, mal schauen, war alles, was er dazu sagte.

Ein paar Tage später besuchte ich Reno in Vacaville. Nach ein paar Sicherheitskontrollen wartete ich auf ihn in einem kleinen betonierten Hof, man hat hier die Wahl, ob man sich innen im Besucherraum oder eben an der frischen Luft zusammensetzt. Ich wähle meist draußen, da ist der Lärmpegel geringer. Dort stehen zahlreiche Tische mit Plastikstühlen, einer davon wird einem zugewiesen. Über dem Hof ist ein Netz gespannt, das wohl Fluchtversuche verhindern soll. Es gibt eine Kinderecke mit Spielsachen, eine kleine Rutsche, auf einem Fernseher flimmerte ein Disney-Streifen. Reno kam wie schon seit einiger Zeit im Rollstuhl angerollt, eine kurze Umarmung, „Wie geht’s?“, dann ging es erstmal zu den Automaten.

Peltner und Reno (links) vor mehr als 30 Jahren. © Bildquelle: Arndt Peltner

Bei Cola, Popcorn und einem Burger für ihn sprachen wir dann über die Folgen von Newsoms Entscheidung. Von Freude und Jubeljauchzen war auch an diesem Sonntagmorgen nicht viel zu erkennen. „Mein Fall muss ja vor Gericht, darüber entscheiden die Richter. Ob das zeitlich alles klappt, ist die Frage“. Was ihn jedoch vor allem stört, ist, dass mit der Umwandlung seiner Todesstrafe in eine lebenslängliche Haftstrafe ein Schlussstrich gezogen wird. Damit ist für Reno klar, dass er nie wieder in Freiheit kommt. Er hat mir gegenüber immer wieder erklärt, er sei unschuldig. Ich wurde oft gefragt, ob ich das glaube. Die Antwort war immer: Ich weiß es nicht.

Die Ungewissheit bleibt

„Sie werden mich dann wohl erneut verlegen“, meinte er nach einer Pause. „Das mache ich nicht mehr mit, ich kann nicht mehr in eine Zelle mit jemand anderem sein“. Was das bedeutet, ist mir klar. Er hat es oft erwähnt. In San Quentin war er jahrzehntelang in einer Einzelzelle. Auch hier in Vacaville hat er dafür gekämpft, nach langem Hin und Her hat er immer noch eine Zelle für sich allein. „Hast du mit anderen gesprochen, die du noch aus dem East Block kennst?“, wollte ich wissen. Ja, meinte er. „Einige sind wirklich happy, eben die, die das gleich betrifft. Aber andere eben wissen nicht, was da nun kommt.“

Unklarheit. Und: Die Zeit drängt. Dann ist da auch noch die Frage, wie der neugewählte kalifornische Gouverneur, Xavier Becerra, diesen Alleingang von Gavin Newsom sieht. Becerra ist Katholik und hatte im Wahlkampf zwar angekündigt, das Moratorium seines Vorgängers beizubehalten. Aber bislang gab es kein Wort von ihm darüber, wie er jetzt nach der Wahl zur Umwandlung der Todesurteile steht. Also auch, wie er sich entscheiden würde, wenn bis zu seiner Amtseinführung am 4. Jänner 2027 noch nicht alle Todesurteile von den Richter:innen ausgesetzt wurden.