Wehrpflicht: In Österreich gilt diese für alle männlichen Staatsbürger. Bis zu ihrem 35. Geburtstag sind sie zur Stellung verpflichtet. Der Grundwehrdienst dauert sechs Monate. In Europa gibt es Länder mit Wehrpflicht, etwa Schweden (dort wurde die Wehrpflicht im Jahr 2017 wieder eingeführt, die auch für Staatsbürgerinnen gilt), Finnland, Griechenland, Norwegen, Türkei, Belarus oder Lettland (wo diese seit 2024 wieder verpflichtend eingeführt wurde). In Frankreich, England, Italien oder etwa in Deutschland gibt es aktuell keine Wehrpflicht.