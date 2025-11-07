Favelas in Brasilien: Alltag zwischen Razzien und Banden

Schüsse, Schreie, Explosionen und das schallende Geräusch der Helikopterrotoren: Was wie eine Folge einer Actionserie klingt, ist das Szenario, das den 28-jährigen Vinicius frühmorgens aus seinem Bett im brasilianischen Favela-Komplex Alemão reißt.

Es ist der 28. Oktober 2025, seit den frühen Morgenstunden nähert sich die brasilianische Polizei den Favela-Komplexen „Penha“ und „Alemão“ in Rio de Janeiro, etwa 40 Autominuten von der weltberühmten Christusstatue entfernt. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen Polizisten und der kriminellen Organisation „Comando Vermelho“ (CV), die ihre Machtbasis in den Favelas Rio de Janeiros hat. Überraschend scheint die Operation nur für Zivilist:innen zu sein, denn das „Comando“ hat breitflächige Barrikaden errichtet und verteidigt sich: mit Maschinengewehren, Granaten und bewaffneten Drohnen.

Im Favela-Komplex Alemão kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Comando Vermelho. © Bildquelle: Getty Images.

Dass das organisierte Verbrechen stark bewaffnet ist, ist kein Geheimnis, allerdings richtet sich diese Form der Gewalt meistens gegen Polizei und andere Banden. Vinicius, der im Favela-Komplex Alemão in Rio lebt und aufgewachsen ist, kennt allerdings seine Wege, weiß, welche finsteren Gassen er zu meiden hat und welche Fragen er lieber nicht stellt."Das, was ihr da seht, ist nichts Neues, die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und dem ‚Comando‘ gibt es beinahe täglich, jetzt war eine halt wieder sehr groß und öffentlich wahrnehmbar, weil die Politik das so wollte", erzählt Vinicius, und gleichzeitig denkt er mit Schaudern daran zurück, als sein Onkel ihn an jenem Tag angerufen und erzählt hat, wie ein Feuergefecht vor der Türe die ersten Opfer forderte. "Er hat mich angerufen und erzählt, dass sie Angst haben, falsch auszusehen oder mit einem Bandenmitglied verwechselt zu werden. Als sie aus dem Fenster schauten, haben sie gesehen, wie tote Körper aus den Gebäuden getragen wurden." Die besondere Brutalität des Einsatzes hat in kurzer Zeit zu einer Atmosphäre der Angst geführt und bereits viele Opfer gefordert, über soziale Medien werden Bilder von toten Körpern, die auf den Straßen aufgelegt werden, verbreitet. Aber was ist da eigentlich passiert?

Wer war das Ziel?

Brasiliens organisierte Kriminalität wird im Wesentlichen von zwei großen Netzwerken beherrscht: dem Comando Vermelho (CV), das seine Machtbasis in Rio de Janeiro hat, und dem Primeiro Comando da Capital (PCC), das ursprünglich in São Paulo entstand. Das Comando Vermelho – auf Deutsch „Rotes Kommando“ – ist auch jene Organisation, gegen die sich die jüngsten Polizeieinsätze richten. Ihre Wurzeln reichen in die 1970er-Jahre zurück. Wie auch das PCC entstand es ursprünglich innerhalb des brasilianischen Gefängnissystems, wo sich Häftlinge zusammenschlossen, um Schutz und Kontrolle zu organisieren.

Dass Organisationen wie das Comando grundsätzlich ein Problem sind, wissen die Menschen, die in den Gemeinden leben. Gleichzeitig werden immer mehr Vorwürfe laut, die von Geldflüssen und korrupten Verflechtungen zwischen Exekutive, Politik und dem organisierten Verbrechen handeln.

Die Mafia von Brasilien

Es ist kein Zufall, dass diese kriminellen Organisationen ausgerechnet in den Favelas präsent sind. Dort treffen soziale Verwundbarkeit, Armut und staatliche Vernachlässigung aufeinander – ein Umfeld, in dem kriminelle Gruppen leicht Einfluss gewinnen können. Sie übernehmen oft Aufgaben, die eigentlich dem Staat zufallen würden, etwa den „Schutz“ der Bewohner:innen, die Durchsetzung von Regeln oder sogar die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten. Auf diese Weise sichern sie sich Loyalität, Kontrolle und Nachwuchs, während staatliche Sicherheitskräfte meist nur punktuell und mit Gewalt eingreifen. Seit vielen Jahren nimmt die Politik diese Zustände weitgehend hin. Immer wieder kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen, doch das Vorgehen der Sicherheitskräfte wirkt oft willkürlich, unkoordiniert und vor allem symbolisch.

Das Comando Vermelho agiert inzwischen ähnlich wie klassische europäische Mafiaorganisationen: Es wäscht Geld über Bau- und Sicherheitsfirmen, Autohäuser, Bars und Restaurants, kassiert Schutzgelder und investiert massiv in Immobilien. Dabei funktioniert das Netzwerk nach einem Franchise-Prinzip: Lokale Zellen in den Favelas behalten einen Teil ihrer Einnahmen, müssen jedoch regelmäßig Abgaben an die Führung im Gefängnis entrichten. Im Gegenzug dürfen sie den Namen und die Infrastruktur des Comando Vermelho nutzen – von Waffenlieferungen bis zu juristischer Unterstützung. Trotz jahrzehntelanger Bekämpfung bleibt die Führung des Comando Vermelho bis heute in Gefängnissen aktiv, weil die Haftanstalten überfüllt sind, Korruption weit verbreitet ist und technische Kontrollen wie Signalblocker oder Isolationsmaßnahmen nur eingeschränkt funktionieren. Über Anwälte, Mittelsleute und geschmuggelte Telefone werden weiterhin Befehle, Geldströme und Strategien nach außen übermittelt. Kaum ein Präsident oder eine Präsidentin der vergangenen Jahrzehnte blieb frei von dem Vorwurf, indirekt mit dem Commando Geschäfte gemacht oder dessen Schutz erkauft zu haben – sei es durch Zahlungen, politische Zugeständnisse oder Duldung.

Der Einstieg in die Szene erfolgt oft über Kleinkriminalität, etwa organisierte Diebstähle bei Karnevalsumzügen. Von dort führt der Weg schnell in den Drogenhandel, und nach oben scheinen die Grenzen offen. Häufig sind es Familienangehörige oder Freunde, die bereits Teil der kriminellen Strukturen sind. Vinicius ist es aber wichtig zu betonen, dass weder Drogen noch Waffen aus den Favelas kommen, sondern von der „Elite“ dorthin gebracht wurden und dass diese an der Bandenkriminalität mitverdienen würde.

Wer ist Mitglied?

Wo diese Phänomene ihren Ursprung haben, scheint heute weniger wichtig, sie sind allgegenwärtig. Nicht nur in Rio, auch in anderen Siedlungen, wie etwa Alto Vera Cruz in Belo Horizonte (MG), begegnet man ihnen, wenn auch in abgeschwächter Form.

In Flipflops, kurzen Shorts und Ruder-Shirts stehen immer wieder Gruppen junger Männer an den Ecken dieser Siedlung. Vorbeigehenden rufen sie „Ta rolando“ nach, was so viel heißt wie, „es ist verfügbar“. „Es“ meint Drogen, nicht eine einzige Substanz, sondern so ziemlich alles.

Wirklich zu interessieren scheint das aber niemanden. "Der Polizei ist das egal, besser hier als außerhalb der Gemeinschaft und außerdem verdienen sie ja mit", sagt der 16-jährige João, der seit Kurzem gemeinsam mit seinen Brüdern im lokalen Geschäft mitarbeitet. Seine Schusswaffe blitzt stolz hervor, der Griff ist unter dem T-Shirt jederzeit greifbar. "Das ist der einzige Job, den einer wie ich bekommen kann."

Ob und wie das Comando involviert ist, beantwortet hier niemand. Die Logistik, die nötig ist, um regelmäßig Nachschub zu bringen, lässt jedoch auf ein größeres Netzwerk schließen.

Leben in der Favela

Favelas gibt es in ganz Brasilien. Sie sind Wohnort für Millionen Menschen – rund 16,3 Millionen Brasilianer:innen leben in mehr als 12.000 dieser Gemeinschaften. Dicht gedrängte Häuser aus unverputztem Ziegel, oft bunt bemalt, mit Dächern aus Blech, prägen ihr Erscheinungsbild.

Die Architektur der Favela-Häuser hält sich oft nicht an die Regeln der Statik. © Maximilian Handl

Doch die Favelas sind weit mehr als improvisierte Bauwerke. Sie sind ein lebendiger Teil der brasilianischen Gesellschaft – Orte, an denen trotz Armut, Enge und Unsicherheit ein eigenes soziales Gefüge entstanden ist. Zwischen schmalen Gassen und steilen Treppen finden sich Schulen, kleine Supermärkte, Friseursalons, Bars, Werkstätten und improvisierte Sportplätze. In vielen Vierteln gibt es ausgeklügelte Schulsysteme mit kostenlosen Mahlzeiten, Gemeindezentren und Nachbarschaftsinitiativen, die Kindern und Jugendlichen Bildung und Freizeitangebote ermöglichen, und auch öffentliche Busverbindungen führen längst hierher.

Im Inneren der Favelas sieht es oft aus, wie in einer kleinen Stadt. © Maximilian Handl

Das Gemeinschaftsgefühl ist stark: Bewohner:innen organisieren Feste, Musik- und Tanzveranstaltungen, religiöse Feiern und Fußballturniere. Manche Favelas sind mit ihren farbenfrohen Fassaden und Kunstprojekten längst zu Symbolen kultureller Lebendigkeit geworden. Gleichzeitig bleibt die Nähe zur Kriminalität allgegenwärtig – Drogenhandel, bewaffnete Gruppen und Gewalt prägen vielerorts den Alltag. Hoffnung und Perspektive stehen neben Angst und Stillstand. Wer hier aufwächst, hat trotz wachsender Bildungs- und Aufstiegschancen meist große Mühe, den sozialen Status zu verlassen. Für viele bedeutet “Favela” Zuhause, Schutzraum, Risiko und Identität zugleich.