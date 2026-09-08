Ferien, wo andere ermordet wurden

Wer an Sri Lankas Nordküste ins Thalsevana Holiday Resort will, wird zuerst kontrolliert. Checkpoint, Pass, Reservierung, Freigabe. Erst dann geht es weiter: Palmen, Sandstrand, Abendessen mit Meerblick. Das Hotel liegt in einer Hochsicherheitszone auf der Jaffna-Halbinsel; betrieben wird es von der sri-lankischen Armee.

Die Geschichte dieses Strandes hat drei Schichten. Zuerst stand hier ein Rasthaus aus britischer Kolonialzeit, Teil eines Netzes von „rest houses“ in ganz Ceylon. Dann, 1990, erklärte das Militär die Region zur Hochsicherheitszone und vertrieb die tamilische Bevölkerung – ohne Entschädigung. Häuser und Tempel wurden zerstört, Menschen wurden massakriert. Es war ein Genozid. Und schließlich, nach dem Kriegsende 2009, machte die Armee aus der Anlage ein Ferienresort. Die Vertriebenen warten bis heute darauf, zurückkehren zu dürfen. Der Gast bekommt davon nichts mit. Er bekommt nur einen Panoramablick, der alles, was hier geschah, zu kaschieren versucht.

Pass als Ausdruck einer politischen Weltordnung

Die Autor:in und Essayist:in Sinthujan Varatharajah hat gerade ein Buch veröffentlicht, das genau solche Orte lesbar macht: „wo zeit stehen bleibt. vom tourismus und seiner gewalt“. Ausgangspunkt ist eine Reise nach Sri Lanka, in jene Region, aus der ihre eigene Familie in den Achtzigern vor antitamilischer Gewalt fliehen musste. Der Reisepass, heißt es dort, sei kein neutrales Dokument, sondern der materielle Ausdruck einer politischen Weltordnung. Dieselbe Grenze sei Durchgangstor oder Mauer, je nachdem, wer vor ihr steht.

Dass diese Ordnung kolonialen Ursprungs ist, lässt sich an fast jedem Sehnsuchtsort nachlesen. Balis Ruf als tropisches Paradies wurde von der niederländischen Kolonialverwaltung mitproduziert – Werbung für ein Land, das man zuvor erobert hatte. Das Paradies war eine Verwaltungsentscheidung. Ähnlich verhält es sich mit vielen anderen Ländern. Und die Tourismuspropaganda geht auch in diesen Tagen munter weiter. Ein Beispiel hierfür ist etwa das pakistanische Militärregime, das seit einigen Jahren gezielt Reiseinfluencer ins Land holt, um schöne Berge in 4K-Qualität zu zeigen, während in ebenjenen Regionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Menschen Opfer ebenjenes Militärs wurden.

Der Krieg wird zum Nervenkitzel

Darin liegt die eigentliche Pointe: Tourismus funktioniert am besten dort, wo ein Ort keine Geschichte haben muss. Die Ruine wird zur Fotokulisse, der Krieg zum Nervenkitzel, die Vertreibung zur Fußnote im Reiseführer. Nicht das Reisen selbst ist das Problem, sondern die Amnesie, die es voraussetzt.

Man muss deshalb nicht zu Hause bleiben. Aber man sollte wissen, wessen Haus man betritt – und dass die meisten Menschen denselben Weg nicht in die Gegenrichtung gehen dürfen.

Emran Feroz ist österreichisch-afghanischer Journalist und Autor. Für die WZ schreibt er alle zwei Wochen eine Kolumne über seine politischen Beobachtungen.