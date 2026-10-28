Finanzvermögen auf Rekordhoch – Sparquote auf Rekordtief

Wir waren einmal richtig gut im Sparen: 2020, im ersten Jahr der Pandemie, lag die Sparquote in Österreich mit 14,4 Prozent auf einem Rekordhoch. Das ist der Anteil, den Privathaushalte von ihrem verfügbaren Nettoeinkommen zur Seite legen. In den folgenden Jahren stieg allerdings die Inflation, und die Sparquote sank wieder. 2025 lag der Wert bei 9,7 Prozent, und für das aktuelle Jahr erwartet die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) 8,4 Prozent.

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Woher das Finanzvermögen kommt

Im selben Atemzug nannte die Nationalbank vor einigen Tagen aber eine weitere Zahl: Das Finanzvermögen der heimischen Haushalte erreichte im zweiten Quartal 2026 erstmals eine Billion Euro, konkret sind es 1.011 Milliarden Euro und 7 Prozent mehr als im selben Zeitraum ein Jahr davor. In den vergangenen zehn Jahren ist das Vermögen laut der Auswertung um 60 Prozent gestiegen. Obwohl vielen Österreicher:innen immer weniger Geld für Sparen oder Konsum zur Verfügung steht, steigt dieser Wert kontinuierlich an und veranschaulicht somit die Grundlagen des Vermögensaufbaus.

Denn auch, wenn es noch immer Menschen gibt, die tatsächlich physisches Bargeld zu Hause horten oder Vermögen auf Niedrigzinsprodukten wie Giro- oder Sparkonten liegen haben, fließt immer mehr Geld in andere Anlageprodukte, die auch einen höheren Vermögenszuwachs – wenn auch mit mehr Risiko – versprechen. Die Billion setzt sich wie folgt zusammen: 34 Prozent entfallen auf Bankeinlagen, 24 Prozent auf Beteiligungen, beispielsweise an Unternehmen oder Stiftungen, und ebenfalls 24 Prozent auf Wertpapiere, wobei den Großteil Fonds und nicht Einzelaktien ausmachen. 14 Prozent stammen aus Versicherungen und Vorsorgekassen, Immobilien sind vom Finanzvermögen ausgenommen.

Langfristige Anlagen statt Cash

Der Wertpapierbestand hat sich seit 2016 auf 242 Milliarden Euro verdoppelt. Die Unternehmensbeteiligungen sind schwieriger einzuordnen, denn meist handelt es sich um Bewertungen auf einem Papier. Dass dieser Marktwert bei einem Verkauf nicht zwingend erzielt wird, ist immer öfter bei Tech-Startups zu beobachten. Der Vermögenszuwachs ist daher vor allem auf den Wertpapierbestand zurückzuführen. Denn die Kaufkraft ging in den vergangenen zehn Jahren um rund 30 Prozent zurück, über das Sparbuch lässt sich diese Entwertung kaum ausgleichen.

Der Rekordwert beim Finanzvermögen zeigt, dass sich immer mehr Haushalte mit dem Vermögensaufbau beschäftigen und deshalb nicht mehr nur auf Bankeinlagen setzen. Allerdings ist das Vermögen in Österreich nach wie vor stark konzentriert: 70 Prozent der Billion entfallen auf das reichste Zehntel der privaten Haushalte.

Soziale Unterschiede bei der Finanzkompetenz

Angesichts einer weiteren Studie der OeNB ist das keine Überraschung. Denn je höher das Einkommen und der Bildungsgrad sind, desto höher ist in der Regel auch die finanzielle Kompetenz. Der „Adult Financial Literacy Score”, eine Kennzahl aus einer regelmäßigen OECD-Umfrage, die diese Kompetenz abbildet, beträgt in Österreich durchschnittlich 69,4 von 100 Punkten. Bei Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von mehr als 5.100 Euro liegt er bei 76 Punkten, bei einem Einkommen von weniger als 2.100 Euro bei 63,1 Punkten.

Der Unterschied wird bei der Wertpapieranlage noch deutlicher: 57 Prozent der Personen mit hohem Einkommen und hoher Finanzkompetenz, aber nur 14 Prozent der Personen mit niedrigem Einkommen und niedriger Finanzkompetenz investieren in diese Anlageform. Außerdem geht aus der „Financial Literacy”-Studie hervor, dass 25- bis 34-Jährige eine schlechtere Einstellung zu ihren Finanzen haben als 16- bis 24-Jährige. Die Studienautor:innen führen dies darauf zurück, dass sich diese Altersgruppe weniger Gedanken über diese macht, weil sie in dieser Lebensphase vor allem mit dem Berufseinstieg beschäftigt ist.

Die Entwicklung des Finanzvermögens verdeutlicht jedenfalls, wie wichtig das Verständnis über finanzielle Instrumente und Anlageformen für die eigene Vorsorge geworden ist. Und die Unterschiede bei der Finanzkompetenz in der Bevölkerung sind derzeit für die Bundesregierung ein Anstoß dafür, die Finanzbildung in den Schulen, aber auch im Erwachsenenbereich zu stärken.