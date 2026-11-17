Seit einigen Wochen trage ich ein Whoop-Band. Es ist das erste Fitnessband meines Lebens, und es erscheint für Menschen, die regelmäßig Sport machen, praktisch. Das schwarze Bändchen, das mich ein bisschen an eine Fußfessel am Armgelenk erinnert, misst Puls, Schlaf und „Erholung“. Jeden Morgen sagt mir eine App, ob ich bereit für den Tag bin. Spannender als meine Herzfrequenz ist aber die Frage, wer sie sonst noch liest.

Whoop sitzt in Boston, die Daten werden laut Datenschutzerklärung in den USA verarbeitet. Den KI-Coach der App startete Whoop mit GPT-4 von OpenAI, einer Firma, die heute unter anderem mit dem Pentagon Geschäfte macht. Und Whoop selbst? 2021 trugen rund 1000 Fallschirmjäger der US Army in Alaska ein halbes Jahr lang das Band, um ihre „Resilienz“ zu messen. Im April 2026 folgte ein Auftrag der US Navy: Whoop soll die Müdigkeit von Marinepersonal überwachen. Die Daten normaler Mitglieder blieben außen vor, betont die Firma. Mag sein. Das Geschäftsmodell ist trotzdem klar: Was am Handgelenk von Hobbysportler:innen reift, verkauft sich beim Militär. Oder umgekehrt.

Meist fließende Zusammenarbeit

Whoop ist kein Einzelfall. Der Smartringhersteller Oura nennt das US-Verteidigungsministerium seinen größten Firmenkunden, die Militärplattform läuft über Infrastruktur von Palantir, deren Software auch Trumps Abschiebemaschinerie dient. Oura beteuert, Kundendaten seien davon getrennt. Google wiederum hat 2021 Fitbit, das einst mit seinen Schrittzählerarmbändern bekannt wurde, geschluckt und die Nutzer:innen 2026 gezwungen, auf Google-Konten umzusteigen. Der EU hat der Konzern versprochen, Gesundheitsdaten nicht für Werbung zu nutzen. Ein anderes Versprechen, KI nicht für Waffen und Überwachung einzusetzen, strich Google im Februar 2025.

Adidas wiederum kaufte 2015 das oberösterreichische Start-up Runtastic, machte daraus „Adidas Running“ und sperrte die Standorte in Pasching, Wien und Salzburg bis 2025 zu. Die Firma ist weg, die Daten gehören jetzt dem Konzern.

„Pattern of life“ in falschen Händen

Den eigentlichen Skandal lieferte aber Strava. 2018 entdeckte der australische Student Nathan Ruser auf einer Weltkarte der Lauf-App die Umrisse westlicher Militärbasen in Afghanistan, darunter auch zahlreiche geheime in abgelegenen Regionen. Soldaten hatten beim Joggen um den Stützpunkt ihre Uhren mitlaufen lassen.

Kurz darauf fanden Rechercheure der Investigativplattform „Bellingcat“ die Namen und Wohnadressen von 6460 Soldat:innen und Geheimdienstleuten. Sie hatten allesamt eine weitere Fitnessapp, nämlich Polar, benutzt. Ob die militant-islamistischen Taliban, die damals die US-Truppen in Afghanistan bekämpften, davon profitiert haben, ist bis heute nicht bekannt.

2023 wurde ein russischer U-Boot-Kommandant in Krasnodar beim Joggen erschossen. Auch seine Laufrunde stand öffentlich auf Strava. 2024 verfolgte die französische Zeitung Le Monde über die Strava-Profile von Leibwächtern, wo sich hochrangige Staatschefs wie Emmanuel Macron, Joe Biden und Wladimir Putin aufhielten.

Nathan Ruser sprach damals von „pattern of life“. Ich kenne den Begriff aus Afghanistan. So nennt das US-Militär die Analyse von Bewegungsmustern, auf deren Grundlage Drohnen Menschen töten, deren Namen niemand kennt. Und ich weiß, dass Daten nicht dort bleiben, wo sie gesammelt wurden. 2021 erbeuteten die Taliban biometrische Geräte der US-Armee, mit Iris-Scans und Fingerabdrücken von Afghanen, die mit dem Westen gearbeitet hatten.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. will, dass bis 2029 jede:r Amerikaner:in ein Fitnessarmband trägt. Der vermessene Mensch ist längst Regierungsprogramm. Auch ich werde mein Band vorerst weitertragen, obwohl es sich nicht ganz richtig anfühlt.