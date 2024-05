Der Fleischersatz der Zukunft wächst auf der Wiese

Gras. Dünne Halme, durchsetzt mit Kleeblättern – mehr braucht es nicht, um eine mehrere hundert Kilo schwere Kuh heranwachsen zu lassen. Im Gras sind alle notwendigen Nährstoffe enthalten, auch die Proteine für den Muskelaufbau. Wie wäre es also damit, statt die Kuh mit Gras oder Heu zu füttern und dann ihre Milch zu trinken und ihr Fleisch zu essen, um an genügend Proteine zu kommen, gleich selbst das Gras zu uns zu nehmen? Und auf dem Weg vom Feld auf den Teller die Molkerei und den Schlachthof auszulassen?

Diese Idee verfolgt Michael Mandl seit mehr als zwei Jahrzehnten. Nun will er ihr bald einen Schritt näherkommen. In Japons im Waldviertel baut der Umweltexperte im Rahmen des EU-Life-Projektes „farm4more“ gerade eine Demonstrationsanlage auf, in der ab Sommer Proteine – genauer gesagt: Aminosäuren – extrahiert werden sollen. Allerdings noch nicht für den menschlichen Verzehr, sondern für Tierfutter. Schweine und Hühner, aber auch Katzen oder Hunde könnten mit Grasproteinen gefüttert werden. Von Käse oder Fleischersatz aus Gras für Menschen sind wir hingegen noch mehrere Schritte entfernt. Warum? „Gras ist noch nicht als Lebensmittel zugelassen“, erläutert Mandl im Gespräch mit der WZ. Es müsste erst von der EU als neuartiges Lebensmittel genehmigt werden. Zwar wurde es immer wieder in Hungerzeiten gegessen, um den Magen zu füllen, wirklich verträglich ist es aber im Rohzustand für den Menschen nicht. Uns fehlen die entsprechenden Mägen, um Gras verdauen zu können. Nicht umsonst haben die wiederkauenden Rinder vier Stück davon. „Unsere grüne Bioraffinerie zur Verarbeitung von biozertifiziertem Kleegras“, meint Mandl, „ist quasi eine ‚technologische Kuh‘; schlussendlich nutzen wir die gesamte Biomasse.“

Frühmenschen aßen Gras

Es gab aber eine Zeit, da stand Gras tatsächlich auf dem Speiseplan unserer Vorfahren. Vor rund zwei Millionen Jahren dürfte der Hominide Paranthropus boisei mit gewaltigen Kiefermuskeln und riesigen Backenzähnen, die ihm den Spitznamen „Nussknackermensch“ eingebracht haben, nicht nur hartschalige Früchte zertrümmert, sondern auch zähe Gräser zerkaut haben. Nun könnte ein Rückschritt zu dieser Ernährungsweise für uns sogar ein Fortschritt sein. Denn vegane Alternativen sind wohl der einzige Ausweg aus zu viel Fleischkonsum samt Klima- und Umweltproblematik. Und sie haben das Potenzial, den Welthunger zu stillen.

Gras ist noch nicht als Lebensmittel für Menschen zugelassen. Pionier Michael Mandl über die größte Hürde für diese vegane Alternative

In Österreich wurde die Idee einer alternativen Grasnutzung zur Gewinnung von Proteinen und anderen Wertstoffen zum ersten Mal um das Jahr 2000 in der Südoststeiermark ernsthaft erforscht. Die Region ist dafür bestens geeignet, denn dort ist etwa ein Drittel der Flächen grasbewachsen, aber es gibt kaum noch Kühe, die darauf weiden würden. „Wir waren damals eigentlich zu früh dran“, meint Mandl im Rückblick. Nach mehrjähriger Entwicklungsarbeit inklusive einer Pilotanlage zur Gewinnung von Aminosäuren im oberösterreichischen Utzenaich war zwar die Technologie optimiert, doch fand man keine Wirtschaftspartner, um gemeinsam den Markt zu erobern.

Jetzt wagt Mandl einen neuen Anlauf, um mit Partnern aus dem Waldviertel und aus Irland biozertifizierte Aminosäurekonzentrate aus Gras, Klee und Co herzustellen. Bis zu 10.000 Tonnen frischer Biomasse pro Jahr sollen in einem alternativen Wertschöpfungsprozess verarbeitet werden, „nachhaltig und abfallfrei“, wie er betont. Der feste Rückstand nach dem Extraktionsverfahren wird im Waldviertel unmittelbar in einer Biogasanlage zu Gewinnung von Strom und Wärme eingesetzt, die wiederum die Bioraffinerie ganzjährig versorgt.

Aminosäuren in Wasser

Die österreichischen Pioniere sind nicht allein. Auch in anderen Ländern Europas, wie beispielsweise Dänemark, den Niederlanden, Deutschland, Finnland, Belgien und Irland ist Gras als Proteinquelle für Tier und Mensch bereits ein Thema. Und wenn Mehlwürmer von der EU als Proteinlieferant zugelassen worden sind, warum dann nicht auch Gras? Mandl verweist auf Japan, wo Aminosäuren in Wasser als Erfrischungsgetränk oder Proteinshake verbreitet sind. Auch bei der Herstellung von Fleischersatz oder Käse aus Gras beginnt man zuerst mit in Wasser gelösten Proteinen, um dann daraus das vegane Lebensmittel zu formen.

Und wie schmeckt das? Der Graskäse eher komisch, die veganen Fleischlaibchen schon besser und die Currywurst wirklich gut, resümiert Christoph Geil im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Der niedersächsische Landwirt forscht gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik an einem veganen Fleischersatz. In drei Jahren will er die ersten Produkte auf den Markt bringen. Auch Mandl hat schon erfolgreiche Tests in diese Richtung gemacht.

Was er noch sucht, ist eine kleine Molkerei, die umsteigen will. Denn dann wäre die notwendige Infrastruktur für die Weiterverarbeitung der Aminosäuren vorhanden. Bleibt die Frage der Wirtschaftlichkeit, denn Gras hat einen viel niedrigeren Eiweißanteil als etwa Soja, das zudem auch der Ölgewinnung dient, bevor der trockene Rest zu veganen Lebensmitteln verarbeitet wird. „Da müssen wir auch beim Gras eine Nutzung aller Inhaltsstoffe überlegen, um eine Wirtschaftlichkeit darstellen zu können“, meint Mandl.

Gras ist überall verfügbar

Dafür ist Gras praktisch überall verfügbar. Denn neben Kuhweiden sind auch die Felder von Bio-Getreidebauern im Zug des Fruchtwechsels immer wieder mit Kleegras oder Luzerne bedeckt – ein Rohstoffpotenzial, das es zu nutzen gilt. Ebenso könnte man den Grünschnittroggen nutzen, der als Bodenbedeckung über den Winter auf den Feldern wächst. Von 3,26 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche in Österreich sind rund 2,4 Millionen Hektar Grünland. 80 Prozent davon dienen für den Grünfutteranbau, 500.000 Hektar liegen ungenutzt brach.

Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich, hat insbesondere Wiesen in Höhenlagen im Blick, als ihn die WZ fragt, was er von Gras als Rohstoff für vegane Lebensmittel hält. Also Grasernte statt Almabtrieb?

Sehr teures Zulassungsverfahren

Die Kosten für die Zulassung von Grasprotein als Lebensmittel schätzt Mandl auf mehrere hunderttausend Euro. In zahlreichen aufwendigen Tests muss die Unbedenklichkeit des neuen Lebensmittels bewiesen werden. Mandl ist zuversichtlich, dass eher früher als später tatsächlich der Graskäse neben der Heumilch im Supermarktregal liegen darf. Das wäre dann auch lukrativer, denn auf dem Tierfuttermarkt herrscht ein extremer Preiskampf im Bereich der Proteinversorgung. Trotzdem konzentriert sich Mandl jetzt einmal auf biozertifiziertes Tierfutter, weil in diesem Segment keine Zulassung für Gras erforderlich ist.

Der Politik sind die Supermärkte um zwanzig Jahre voraus. Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich

Hnat nimmt bei der Suche nach Alternativen zu tierischen Proteinen die Politik in die Pflicht: „Der sind die Supermärkte um zwanzig Jahre voraus. Fleisch wird beworben, aber pflanzliche Proteine nicht.“ So wird zwar in Österreich schon sehr viel Soja angebaut und fast die Hälfte für den menschlichen Verzehr verwertet, doch die gelbe Erbse, die ebenfalls eine große Rolle für vegane Lebensmittel spielt, wird aus dem Ausland importiert. „Da bräuchte es endlich Förderungen“, sagt Hnat, der neidisch nach Dänemark blickt, wo die pflanzliche Proteinwelle mit umgerechnet fast 170 Millionen Euro gefördert wird. Damit ginge sich auch die Zulassung von Gras finanziell locker aus.