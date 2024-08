Im Sommer 2017 sorgte die österreichische Frauenfußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in den Niederlanden für Furore – sie erreichte das Halbfinale. Plötzlich standen die Spielerinnen im medialen Rampenlicht, die Euphorie war groß, und es schien, als könnte dies der Beginn einer sichtbaren Frauenfußball-Ära sein. 2024 zeigt sich jedoch, dass der Weg zur Professionalisierung im Vergleich zum Männerfußball immer noch ein steiniger ist. „Den Zug haben wir ab 2017 verpasst“, sagt Stefanie Enzinger, ehemalige Nationalteamspielerin und heutige Frauenfußball-Beauftragte in der Daseinsgewerkschaft younion, zur WZ.

Die Sichtbarkeit wächst, aber nur langsam

„Ein entscheidender Faktor für die Etablierung des Frauenfußballs ist die Sichtbarkeit“, sagt Nina Potz, die seit Juli 2024 beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) als Liga-Managerin für die Frauen-Bundesliga zuständig ist, im Gespräch mit der WZ. „In den letzten Jahren hat der Frauenfußball in Österreich aber deutlich an Fahrt aufgenommen, besonders durch mehr Medienberichterstattung und Live-Übertragungen von Spielen.“ Inzwischen würde jede Woche ein Spiel der Frauenbundesliga im Fernsehen übertragen werden, alle anderen Partien seien online und im TV (ÖFB-TV Livestreams und ORF Sport+ Livespiel in jeder Runde) zu sehen . „Doch der Weg bis hierher war lang“, seufzt Potz.

Enzinger sieht die Entwicklung weniger positiv: „Das Interesse ist da, aber es wird medial noch immer viel zu wenig darüber berichtet. Es hat sich zwar etwas verbessert, aber es gibt immer noch viel zu wenig Übertragungen von Spielen.“ Die spärliche mediale Präsenz führe dazu, dass viele Menschen kaum wissen würden, wann und wo sie die Spiele im TV oder online sehen können. „Wenn es Übertragungen gibt, sind diese oft schwer zugänglich, weil man sich über Plattformen (etwa joyn.at, Anm.) einloggen muss, um die Spiele zu sehen. Das schreckt viele ab.“

Nebenverdienst statt Hauptberuf

Eine der größten Hürden auf dem Weg zur Gleichberechtigung zwischen Männer- und Frauenfußball bleibt jedoch die finanzielle Situation. Während in anderen Ländern wie Deutschland oder England bereits ein hohes Maß an Professionalität erreicht werden konnte, „sind wir noch weit davon entfernt, dass man von Professionalität im Frauenfußball sprechen kann“, meint Enzinger. In den USA ist Frauenfußball sogar beliebter als Männerfußball. Hierzulande kann die Liga dem Großteil der Spielerinnen jedoch keine existenzsichernde Bezahlung bieten. Laut einer Studie der younion-Sportgewerkschaft, die eine Umfrage unter österreichischen Bundesliga-Spielerinnen startete, müssen „viele Spielerinnen neben dem Fußball arbeiten, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken“. Die meisten der Spielerinnen würden studieren – wie auch Enzinger: „Viele müssen sich nach absolviertem Studium aber entscheiden, ob sie beim Fußball bleiben oder einem Job nachgehen.“ Viele wählen den Job.

Nina Potz sieht das ein wenig positiver: „Im Vergleich zum Männerfußball ist der Frauenfußball noch eine kleinere und jüngere Sportart, die gerade erst wächst. Es gibt mittlerweile Spielerinnen, die von ihren Verträgen leben können. Das war vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar.“ Laut younion-Studie sind es neun Prozent, die keiner Nebenbeschäftigung nachgehen. „Die Professionalisierung schreitet voran, aber eben langsam“, sagt Enzinger. Das führe dazu, dass viele talentierte Spielerinnen ins Ausland abwandern, wo sie bessere finanzielle und sportliche Perspektiven haben.

„Viele Spielerinnen machen finanziell ein Minus. Sie müssen selbst für Trainingskleidung, Fahrtkosten und Fußballschuhe aufkommen, und das, obwohl sie eigentlich schon genug Belastungen durch ihre sportlichen Verpflichtungen haben“, so Enzinger. Für die männlichen Spieler wäre das undenkbar. Die Prämien, die die Spielerinnen pro Match erhalten, sind oft gering und variieren stark von Verein zu Verein und Spielerin zu Spielerin. „Im Durchschnitt haben viele Spielerinnen am Ende des Monats zusätzliche Kosten von etwa 200 Euro, die sie aus eigener Tasche zahlen müssen.“

Ungleiche Verteilung der Mittel und Ressourcen

Ein weiteres Problem, das die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich bremst, ist die Verteilung der finanziellen Mittel und der strukturellen Möglichkeiten innerhalb der Vereine. „In großen Vereinen hat der Männerfußball in der Regel Priorität, weil er die größte Einnahmequelle darstellt“, erklärt Enzinger. Zuerst wird in die Kampfmannschaft der Männer investiert, bevor die Frauenmannschaft bedacht wird. „Oft geht es so weit, dass die Frauenmannschaft sogar hinter der zweiten Männermannschaft oder den Nachwuchsteams zurückgestellt wird.“

Die Problematik sieht auch Potz: „Die Finanzierung ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Manche Vereine haben mehrere Sektionen, darunter Männer- und Frauenfußball, während andere reine Frauenfußballvereine sind, die ihre Gelder eigenständig verwalten müssen.“ Besonders für reine Frauenfußballvereine bedeutet das, dass sie sich selbst um die gesamte Infrastruktur kümmern müssen, was zusätzlich hohe Kosten verursacht. „Je weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, desto schwieriger wird es für die Spielerinnen, sich sportlich weiterzuentwickeln und erfolgreich zu sein“, sagt Potz. „Das führt dazu, dass der Frauenfußball nicht die gleiche Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommt wie der Männerfußball.“

Der Weg zur Professionalisierung

Um den Frauenfußball in Österreich zu unterstützen, sind strukturelle Veränderungen notwendig: Ein entscheidender Schritt wäre die Einführung einer Lizenzierung, die Vereine verpflichtet, bestimmte infrastrukturelle und finanzielle Kriterien zu erfüllen, um in der ersten Liga spielen zu dürfen. „Das würde bedeuten, dass Vereine nicht nur sportlich qualifiziert, sondern auch in der Lage sein müssen, ihren Spielerinnen vernünftige Bedingungen zu bieten – von Trainingsmöglichkeiten bis hin zu einer angemessenen Bezahlung“, meint Enzinger. „Mit besseren Bedingungen könnten sich die Spielerinnen stärker auf den Fußball konzentrieren, was die Qualität der Liga insgesamt verbessern würde.“

Auch die Anziehung von Sponsoren spielt dabei eine zentrale Rolle. „Je besser die Bedingungen für die Spielerinnen, desto attraktiver wird die Liga – sowohl für Zuschauer als auch für Sponsoren“, sagt Potz. Ein Teufelskreis. In einem sind sich Enzinger und Potz einig: Es gibt positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Der Weg ist noch ein beschwerlich langer, aber mit jedem Fortschritt wird die Lücke zum Männerfußball ein Stückchen kleiner.