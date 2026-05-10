Frauentrainerin Fuhrmann: „Rangnick wurde gehört. Ich nicht“

Eine Frau wurde zur Weltsensation – obwohl der Grund dafür im ersten Moment nicht spektakulär klingt. Marie-Louise Eta trainiert künftig die Fußballer von Union Berlin. Das Besondere: Sie ist damit die erste Frau, die in einer großen Liga zur Trainerin einer Herrenmannschaft aufgestiegen ist. Das Fußballgeschäft ist eine der letzten handfesten Männerdomänen, wo Kicker Publikumsmagneten sind, zu Idolen aufsteigen, Millionen verdienen – und Frauen vor allem um Anerkennung kämpfen. Nun fragt man sich bis ins kleine Österreich: Wird sich das bald ändern, weil nun sogar eine Frau männliche Topfußballer coacht?

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Die Frau, die hierzulande Antworten darauf hat, heißt Irene Fuhrmann. Ebenso eine Pionierin. Vor sechs Jahren wurde sie zur ersten Teamchefin des österreichischen Frauennationalteams – inklusive großem Hype und der Hoffnung, dass Frauen im Fußball zur Normalität werden. Doch dem war nicht so. Sogar im Frauenbereich trainieren hierzulande nahezu ausschließlich Männer. Fuhrmann, 45 Jahre alt, ist dagegen derzeit ohne Trainerinnenjob.

Männer zu trainieren, könnte sie sich durchaus vorstellen, sagt sie zur WZ. Aber wäre das in Österreich überhaupt denkbar?

WZ | Gerald Gossmann Überrascht es Sie mehr, dass erstmals eine Frau in der Deutschen Bundesliga Männer trainieren darf – oder dass diese im Jahr 2026 immer noch sexistische Postings erntet? Irene Fuhrmann Die Reaktionen haben mich erschüttert. Das zeigt, wie weit wir von Chancengleichheit entfernt sind. Männer dominieren im Fußball, deshalb ist es immer noch eine Sensation, wenn Frauen auftauchen. WZ | Gerald Gossmann In den Postings hieß es etwa: „Einer muss ja für die Mannschaft kochen“. Oder: „Die Spieler freuen sich bestimmt auf die Kabine – nackig mit ihr.“ Müssen Sie da lachen oder weinen? Irene Fuhrmann Die Sprüche klingen noch harmlos und beim ersten muss ich sogar schmunzeln. Aber im Grunde ist es traurig. Ins Gesicht sagen würden ihr diese Personen das wohl nicht, aber im Internet traut man sich. WZ | Gerald Gossmann Sie waren die erste Frau des Landes, die eine Spitzenposition als Trainerin ergattern konnte, als sie 2020 zur ÖFB-Teamchefin ernannt wurden. Gab es damals auch blöde Sprüche? Irene Fuhrmann Nicht wirklich. Einmal hat mich ein Trainerkollege angerufen und gesagt: „Hallo Schatzi – oder muss ich jetzt Frau Teamchefin sagen?” Aber ich bin im Park mit Burschen aufgewachsen und deshalb da nicht so sensibel. Ich war über meine gesamte Trainerinnenkarriere hinweg unterbezahlt. Irene Fuhrmann

WZ | Gerald Gossmann Männer verhandeln als ersten Schritt ihr Gehalt aus. Haben Sie damals darauf bestanden, dasselbe zu verdienen wie Ihr Vorgänger im Teamchefamt? Irene Fuhrmann Man wollte mir im Verband eine Freude machen und hat gesagt: Du bekommst jetzt dasselbe bezahlt wie die Nachwuchs-Teamchefs. Ich dachte: Aber Nachwuchs-Teamchefin war ich doch die Jahre davor als Trainerin der U19-Frauen – und ich habe mich gefragt, wie ich denn bisher entlohnt wurde. An solchen Kommentaren erkennt man, dass das Bewusstsein für Fairness fehlt. Dazu kam: Ich habe es cool gefunden, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen, weil ich früher nie damit gerechnet hätte, als Frau einmal mein Geld mit Fußball verdienen zu können. Aber im Nachhinein muss man schon klar sagen: Ich war über meine gesamte Trainerinnenkarriere hinweg unterbezahlt. WZ | Gerald Gossmann In der österreichischen Frauenbundesliga wird nur ein Team von einer Frau trainiert. Warum? Irene Fuhrmann Es gibt in Österreich viel zu wenige Trainerinnen. Als ich die UEFA-Pro-Lizenz (die höchste Trainer:innenausbildung im Land, Anm.) gemacht habe, hat die 8.000 Euro gekostet, was ich mir ohne UEFA-Stipendium nicht hätte leisten können. Und viele fragen sich zu Recht: Wie soll ich das finanzieren, wenn es im Frauenfußball kaum hauptberufliche Stellen gibt? Selbst in der Frauenbundesliga können nur wenige Trainer und Trainerinnen davon leben. Immerhin fordern UEFA und FIFA nun, dass bei Frauenteams zumindest eine Frau im Trainerstab sein muss. WZ | Gerald Gossmann Was halten Sie von solchen Frauenquoten? Irene Fuhrmann Ich war nie ein Freund davon, weil es unangenehm ist, als Quotenfrau gesehen zu werden. Aber die Realität zeigt, dass Quoten notwendig sind, damit Frauen gefördert werden. Am Ende setzt sich aber Qualität durch. WZ | Gerald Gossmann Als Teamchefin waren Sie auf einmal auch in der Rolle der Vorreiterin für mehr Gleichberechtigung. Irene Fuhrmann Mir war meine Rolle anfangs nicht bewusst. Ich wollte mich eigentlich aufs Sportliche konzentrieren – aber es ging vor allem um mein Geschlecht. Dadurch, dass ich immer mit Burschen gespielt habe, habe ich weiterhin Hintermann statt Hinterfrau gesagt. Gendern ist für mich nicht entscheidend. Mir ist wichtiger, wie mich jemand behandelt. Sprache hat Signalwirkung, aber ich lege nicht jedes Wort auf die Waagschale. WZ | Gerald Gossmann Mussten Sie oft beweisen, dass auch Frauen Ahnung von Fußball haben? Irene Fuhrmann Ich bin im Park groß geworden, in Fußballkäfigen – und ich konnte sehr gut mit dem Ball umgehen. Spätestens wenn wir in Trainerkursen, wo ich die einzige Frau war, praktische Übungen gemacht haben, sind die kritischen Stimmen verstummt. Viel mehr Probleme hatte ich zu Beginn als Teamchefin mit dem öffentlichen Scheinwerferlicht. Ich habe mir meine erste Pressekonferenz nie wieder angeschaut. Die war für mich ein absoluter Horror, weil ich unsicher war und erst in meine Rolle hineinwachsen musste. WZ | Gerald Gossmann Wie sind Sie damals, mitten in den Achtzigerjahren, als Mädchen zum Fußball gekommen? Irene Fuhrmann Ich habe schon in der Volksschule mit den Buben gespielt. Die Väter waren begeistert. Das war aber nicht überall so. Als ich in ein Gymnasium mit Fußballklasse gehen wollte, wurde ich als Mädchen abgelehnt. In der nächsten Schule wurde ich zwar genommen, aber der Lehrer sagte mir direkt: Du bist da falsch! Ich habe geantwortet: Nein, ich bin hier richtig!

Der Frauenfußball war nicht sichtbar. Irene Fuhrmann

WZ | Gerald Gossmann Erst ab den Siebzigerjahren durften Frauen in Österreich legal Fußball spielen. Davor wurden Plätze von der Polizei geräumt und vom Gesetzgeber wurde auf „die Gefährdung der weiblichen Gebärfähigkeit” hingewiesen. Haben Sie diese Vergangenheit damals noch gespürt? Irene Fuhrmann Ich war das einzige Mädchen in meinem Umfeld, das gekickt hat. Der Frauenfußball war nicht sichtbar. Ich wusste auch nicht, dass 1990 das Frauennationalteam in Österreich gegründet wurde. Wenn ich im Park gekickt habe, rief ich: „Toni Polster schießt, Franz Wohlfahrt hält.” Ich kannte einfach keine Fußballerinnen. WZ | Gerald Gossmann Wo konnten Sie damals Fußball spielen? Irene Fuhrmann Mein Bruder hat mich in den Käfig mitgenommen. Seine Freunde waren Türken, Perser, Ungarn, Österreicher – und obwohl ich fünf Jahre jünger war und ein Mädchen, wurde ich akzeptiert. WZ | Gerald Gossmann Wurden Sie auch gesellschaftlich akzeptiert? Irene Fuhrmann Ich habe zwei ältere Brüder, aber meine Mutter wollte unbedingt ein Mädchen – und dann kam ich. Ein Mädchen, das keine Kleider tragen wollte und im Park kickte. Meine Oma hat mich einmal gezwungen, zum Ballettunterricht zu gehen. Dort habe ich nur geweint. Meine Mutter hat das erkannt und mich gefördert. WZ | Gerald Gossmann Viele Fußballerinnen berichten von Anfeindungen und blöden Sprüchen. Haben Sie Sexismus erlebt? Irene Fuhrmann Es ist vorgekommen, dass die Tür zur Kabine aufgerissen wurde, in der ich mich gerade umgezogen habe. Einmal hat ein Zuschauer aufs Feld gerufen, ob ich mit ihm das Leiberl tauschen möchte. Sowas kommt vor. Als ich in der Schülerliga mitspielen wollte, in der aber nur Buben spielen durften, hat man mir geraten, meine Haare abzuschneiden, damit keiner mitbekommt, dass ich ein Mädel bin. Aber das wollte ich nicht. WZ | Gerald Gossmann Eine Universitätsprofessorin erkannte Ihr Talent und riet Ihnen als 19-Jährige, zu einem Frauenfußballverein zu gehen. Sie wurden noch zur Bundesliga- und Nationalteamspielerin. Konnten Sie je davon leben? Irene Fuhrmann Geld habe ich nur in einer Saison ausgezahlt bekommen – etwa 200 bis 300 Euro im Monat. Einmal, als wir Meister geworden sind, spendierte uns die Stadt Musical-Karten. Die höchste Jahresbruttoprämie als Nationalteamspielerin war 500 Euro, also nein, ich konnte nie davon leben. WZ | Gerald Gossmann Als Teamchefin sind Sie 2022 bei der EM in England mit den ÖFB-Frauen ins Viertelfinale eingezogen. Eine späte Genugtuung? Irene Fuhrmann Es war ein Erfolg für den Frauenfußball, keine Genugtuung für mich persönlich. Die Art und Weise, wie wir dort gespielt haben, hat international Aufsehen erregt. Aber auch die Erwartungshaltung hochgeschraubt. WZ | Gerald Gossmann Nach der verpassten EM 2025 kam Kritik an Ihnen auf, Sie traten zurück und erklärten später, dass der ÖFB „sinnvolle Maßnahmen“, die Sie eingemahnt hatten, nicht durchgeführt habe. Irene Fuhrmann International haben viele Nationen den Frauenfußball professionalisiert. 2022 bin ich mit den ÖFB-Geschäftsführern am Tisch gesessen und habe gefordert, dass wir die nächsten Schritte einleiten müssten. Ich hätte gerne eine weitere hauptberufliche Person neben mir im Trainerstab gehabt – interessanterweise hat die mein Nachfolger bekommen. Ich war damals weitgehend auf mich gestellt. Ich wurde da eher als nervig oder hysterisch angesehen. Irene Fuhrmann