Frauentrainerin Fuhrmann: „Rangnick wurde gehört. Ich nicht“
In Deutschland trainiert erstmals eine Frau einen Männer-Spitzenfußballklub – und erntet prompt Hasspostings. Ex-ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann ist eine der wenigen Österreicherinnen, die ein Profiherrenteam trainieren dürfte.
Eine Frau wurde zur Weltsensation – obwohl der Grund dafür im ersten Moment nicht spektakulär klingt. Marie-Louise Eta trainiert künftig die Fußballer von Union Berlin. Das Besondere: Sie ist damit die erste Frau, die in einer großen Liga zur Trainerin einer Herrenmannschaft aufgestiegen ist. Das Fußballgeschäft ist eine der letzten handfesten Männerdomänen, wo Kicker Publikumsmagneten sind, zu Idolen aufsteigen, Millionen verdienen – und Frauen vor allem um Anerkennung kämpfen. Nun fragt man sich bis ins kleine Österreich: Wird sich das bald ändern, weil nun sogar eine Frau männliche Topfußballer coacht?
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Die Frau, die hierzulande Antworten darauf hat, heißt Irene Fuhrmann. Ebenso eine Pionierin. Vor sechs Jahren wurde sie zur ersten Teamchefin des österreichischen Frauennationalteams – inklusive großem Hype und der Hoffnung, dass Frauen im Fußball zur Normalität werden. Doch dem war nicht so. Sogar im Frauenbereich trainieren hierzulande nahezu ausschließlich Männer. Fuhrmann, 45 Jahre alt, ist dagegen derzeit ohne Trainerinnenjob.
Männer zu trainieren, könnte sie sich durchaus vorstellen, sagt sie zur WZ. Aber wäre das in Österreich überhaupt denkbar?
Ich war über meine gesamte Trainerinnenkarriere hinweg unterbezahlt.Irene Fuhrmann
Der Frauenfußball war nicht sichtbar.Irene Fuhrmann
Ich wurde da eher als nervig oder hysterisch angesehen.Irene Fuhrmann
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Die 34-jährige Marie-Louise Eta ist zur ersten Cheftrainerin einer Männermannschaft in der deutschen Bundesliga aufgestiegen. Die ehemalige Fußballerin betreut Union Berlin in den letzten fünf Spielen der Saison. Zu ihrer Präsentation reisten Pressevertreter:innen aus der ganzen Welt an.
- Irene Fuhrmann wurde 2020 zur ersten Teamchefin des Frauennationalteams ernannt. Als erste Frau im Land hatte sie den höchsten Trainerkurs absolviert, der sie berechtigen würde, Männer in der Bundesliga zu trainieren.
- Der Frauenfußball erlebte in Österreich 2017 einen Höhepunkt, als das Nationalteam unter Trainer Dominik Thalhammer bei der Europameisterschaft ins Halbfinale einzog. Spielerinnen wie Viktoria Schnaderbeck wurden danach zu landesweit bekannten Stars. Bei der EM 2022 erreichten die Frauen unter Teamchefin Fuhrmann das Viertelfinale. Zuletzt ging es mit dem ÖFB-Frauenteam eher bergab, weshalb der ÖFB Ende April den Teamchef Alexander Schriebl entließ und Lars Søndergaard zum Nachfolger bestellte.
- Die heimische Frauenbundesliga fristet ein Schattendasein. Zwar hat sich die mediale Präsenz gesteigert, viele Partien werden auf ORF Sport Plus übertragen, aber das Interesse blieb bis zuletzt gering. Doch das könnte sich ändern. Immer mehr große Männervereine betreiben Frauenteams, darunter RB Salzburg, Austria Wien, LASK und Sturm Graz. Bald könnten auch die Rapid-Frauen in der Bundesliga mitspielen.