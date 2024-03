WZ | Mathias Ziegler Wie stehen Sie als Wissenschaftlerin zu den Klimaklebern?

Andrea Fischer Ich verstehe die Sorge und die Wut der jungen Menschen, die sich ihrer Zukunftschancen beraubt fühlen. Aber eigentlich brauchen wir Bewegung in eine positive Richtung und nicht Blockaden. Ich verstehe den Zugang der Klimakleber, aber ich glaube, es wird nicht der sein, der uns am meisten weiterbringt.

WZ | Mathias Ziegler Wie kann man sich eigentlich einen typischen Arbeitstag im Gletscher vorstellen?

Andrea Fischer Wir haben Routinearbeiten, wo wir um sechs Uhr früh losfahren für Massebilanzmessungen, also Pegel ins Eis reinbohren, verschiedene Pegel ablesen, über die gesamte Eisfläche gehen und am Abend wieder heimfahren. Dann gibt es Tage, wo wir Eiskerne bohren, wo wir mehrere Tage auf dem Eis campieren. Der Gletscher ist sehr selbstbestimmt, der gibt oft einmal vor, was gemacht wird. In den vergangenen zwei Jahren war es sehr oft der Fall, dass wir hingekommen sind und festgestellt haben: Aha, der Pegel ist gar nimmer da, sondern schon ausgeschmolzen; und dort drüben ist ein Teil kollabiert, da kann man jetzt gar nichts anderes mehr machen als einen Drohnenflug. Es wird zunehmend turbulent. Alltag gibt es keinen mehr, das war in den Neunzigerjahren – jetzt sind wir jeden Tag angehalten, uns neu zu erfinden und zu dokumentieren, was hier passiert.

WZ | Mathias Ziegler Wie gefährlich ist die Arbeit im Gletscher?

Andrea Fischer Wir sind sehr gut ausgebildet, und das Wissen hilft, mit potenziellen Risiken umzugehen. Es ist fast alles vorhersehbar; wie überall in den Bergen gibt es ein gewisses Restrisiko durch Unvorhersehbares, zum Beispiel Steinschlag. Vor dem Gletscher selbst fürchte ich mich nicht, weil ich da eine gewisse Nahbeziehung habe: Wir wissen gegenseitig, was wir vorhaben. Ich bin die letzten dreißig Jahre nie mehr in eine Gletscherspalte gefallen.

WZ | Mathias Ziegler Das heißt, davor schon?

Andrea Fischer Natürlich, ganz am Anfang, wenn man so jung auf den Gletscher geht, hat man noch nicht so das Gefühl oder das Wissen, um die Gegebenheiten einzuschätzen. Es ist aber auch nicht tragisch, in eine Gletscherspalte zu fallen, wenn man in einer gut ausgebildeten Seilschaft unterwegs ist.

WZ | Mathias Ziegler Auf den Gletschern sind auch viele Skifahrer unterwegs. Damit gehen Eingriffe in die Landschaft einher. Wie schlimm ist das für die Gletscher?

Andrea Fischer Nur 1,5 Prozent der österreichischen Gletscherfläche werden als Skigebiete genutzt, das ist also ein sehr geringer Anteil. Messungen haben gezeigt, dass die Befahrung ihnen nicht schadet. Der Schnee wird durch die Präparierung verfestigt und dadurch vom Wind nicht so leicht verblasen. Das heißt, mit den Pisten liegt sogar etwas mehr Schnee als ohne.

WZ | Mathias Ziegler Das klingt ja sehr positiv.