Im Silicon Valley arbeiten Forschende daran, das Altern rückgängig zu machen, indem sie Zellen künstlich reprogrammieren – also mithilfe von Stammzellen in einen jüngeren Zustand zurückversetzen. Wie vielversprechend ist der Ansatz? Würde man, wenn man das mit Gehirnzellen machen würde, auch gemachte Erfahrungen verändern?

Ich wünsche Bryan Johnson, dass er 120 Jahre alt wird und sein hoffentlich langes Leben auch genießt. Aber was er tut, ist nicht wissenschaftlich. Ein Selbstversuch an einer einzigen Person erlaubt keinen Gegenbeweis. Man wird nie nachweisen können, dass sein möglicherweise längeres Leben tatsächlich daran liegt, dass er das alles gemacht hat, weil es keine Vergleichsperson gibt, die das nicht getan hat. Nur mit Studien an tausenden Menschen lässt sich eine sinnvolle wissenschaftliche Aussage treffen, ob seine Methoden zum Erfolg führen.

Martin Hetzer

Das Leben speichert Informationen in einem Molekül, der DNA. Die DNA ist die Sprache des Lebens. Die Gene in ihr erzeugen die Produkte, die den Körper am Laufen halten. Aber nur ein Bruchteil unseres Genoms ist für die Gene an sich zuständig. Der Rest steuert epigenetische Funktionen, also Prozesse, die regulieren, ob ein Gen angeschaltet wird oder nicht. Die Epigenetik kontrolliert, welche Gene aktiviert werden und welche nicht, und sie steht in direktem Zusammenhang mit der Lebensführung. Wenn du läufst oder Muskeltraining machst, wirst du andere Gene aktivieren, als wenn du vor dem Fernseher hängst.