Gaming hat seinen Preis

Hüpfen, links, rechts, wieder hüpfen. Ein falscher Klick und du hast verloren. Aber warte: Für nur 400 Coins kannst du weitermachen. Du wirfst einen Blick auf deinen Coin-Kontostand – dir fehlen noch hundert. Frustriert startest du das Level erneut, doch diesmal verlierst du noch schneller. Noch bevor du dich richtig ärgern kannst, erscheint ein Banner auf deinem Handy: 1000 Coins für nur 2 Euro. Verlockend.

Mehr für dich: Dein Feed entscheidet mit

Kommt dir die Situation bekannt vor? Dann bist du damit nicht allein. In vielen Smartphone-Games begegnen Spieler:innen ständig Angeboten für Coins, besondere Ausrüstung oder andere Extras. Natürlich gegen echtes Geld. Oft wirken diese Angebote wie ein Zufall, doch dahinter steckt häufig mehr, als man denkt.

Während du spielst, sammelt der Algorithmus des Games zahlreiche Informationen über dein Verhalten. Er merkt sich, welche Figuren du am liebsten nutzt, wie lange du spielst, wo du häufig scheiterst oder welche Gegenstände dich interessieren. Mithilfe von KI werden diese Daten ausgewertet, um Muster zu erkennen. So kann das Spiel ziemlich genau einschätzen, welche Angebote dich besonders ansprechen könnten.

Nicht jede:r Spieler:in bekommt dieselben Angebote angezeigt wie du. Mithilfe von KI werden Vorschläge individuell angepasst, von passenden Upgrades bis hin zu zusätzlichen Leben oder virtueller Währung. Auch zeitlich begrenzte Sonderaktionen wie ein „exklusives Angebot für die nächsten zehn Minuten!“ werden gezielt eingesetzt. Sie sollen dir das Gefühl geben, etwas zu verpassen, und so die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du ins Geldbörserl greifst.

Also: KI sorgt dafür, dass Spiele genau auf dich zugeschnitten wirken. Das macht Spaß, hat aber auch eine Kehrseite: Die gleiche Systematik wird genutzt, um dich möglichst oft zum Kaufen zu bewegen. Ein paar Klicks hier, ein Sonderangebot dort, und plötzlich sind hunderte Euro weg.

Bevor du also das nächste Angebot annimmst, frag dich lieber kurz: Ist es mir das wirklich wert, dafür Geld auszugeben, oder hat der Algorithmus einfach meinen schwachen Moment erwischt?