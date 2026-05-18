Infos und Quellen

Gary Lux wurde 1959 als Gerhard Lux in Kingston, Kanada, geboren und kam bereits als Kind nach Österreich. Trotz einer Ausbildung in Elektrotechnik und Nachrichtentechnik galt seine wahre Leidenschaft der Musik: Er studierte 14 Jahre lang klassisches Klavier. In seiner Karriere stand er insgesamt sechs Mal für Österreich auf der ESC-Bühne. Dreimal trat er als Lead-Sänger an: 1983 mit Westend („Hurricane“, Platz 9), 1985 solo mit „Kinder dieser Welt“ (Platz 8) und 1987 mit „Nur noch Gefühl“ (Platz 20). Zudem unterstützte er Anita (1984), Tony Wegas (1993) und Stella Jones (1995) im Background.

Lux ist jedoch weit mehr als ein ESC-Urgestein. Er arbeitete in Los Angeles mit Weltstars wie John Travolta und Chick Corea zusammen und tourte mit Austropop-Größen wie Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer. Als Komponist und Produzent engagierte er sich stark für Charity-Projekte, schuf Hymnen für „Licht ins Dunkel“ und produzierte Alben gegen Kindesmissbrauch, um gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Für sein künstlerisches Lebenswerk und sein soziales Engagement wurde er vielfach geehrt, unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich (2022). Im Mai 2026 erhält er das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.

Quellen

Gary Lux beim österreichischen Musiklexikon

Eintrag zu Gary Lux auf Discogs

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