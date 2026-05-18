Gary Lux: Wenn der ESC niemals wirklich endet
Der ESC ist vorbei, die Bühne abgebaut. Gary Lux bleibt dennoch im Fieber: Österreichs Rekord-Teilnehmer spricht über „Emotionslotto“, junge Künstler und warum der Contest mehr ist als eine Show.
- Gary Lux sieht den Eurovision Song Contest als emotionales, politisch beeinflusstes Ereignis, das Künstler stark prägt.
- Authentizität und handwerkliches Können sind laut Gary Lux entscheidend für den Erfolg junger Musiker.
- Gary Lux wünscht sich für den ESC mehr mediale Präsenz der Siegertitel und den Erhalt kultureller Vielfalt.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Gary Lux ist Österreichs Rekord-Teilnehmer beim ESC.
- 1983 nahm er erstmals mit der Gruppe Westend am ESC teil.
- 1985 erreichte er mit "Kinder dieser Welt" Platz 8 in Göteborg.
- 1987 landete er wegen der Waldheim-Affäre auf Platz 20.
Der Eurovision Song Contest ist für dieses Jahr Geschichte, die Outfits sind verstaut und die Bühne in der Stadthalle ist schon wieder abgebaut. Doch während die Welt zum Alltag zurückkehrt, bleibt einer für immer im ESC-Fieber: Gary Lux. Er ist nicht nur Österreichs Rekord-Teilnehmer, sondern ein Musiker, der den Vibe des Contests seit Jahrzehnten in seiner DNA trägt. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, warum der ESC mehr ist als nur eine Show, was er unter „Emotionslotto“ versteht und was junge Künstler heute von ihm lernen können.
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Man weiß nie, ob der Funke beim Publikum wirklich überspringt.Gary Lux
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
Gary Lux wurde 1959 als Gerhard Lux in Kingston, Kanada, geboren und kam bereits als Kind nach Österreich. Trotz einer Ausbildung in Elektrotechnik und Nachrichtentechnik galt seine wahre Leidenschaft der Musik: Er studierte 14 Jahre lang klassisches Klavier. In seiner Karriere stand er insgesamt sechs Mal für Österreich auf der ESC-Bühne. Dreimal trat er als Lead-Sänger an: 1983 mit Westend („Hurricane“, Platz 9), 1985 solo mit „Kinder dieser Welt“ (Platz 8) und 1987 mit „Nur noch Gefühl“ (Platz 20). Zudem unterstützte er Anita (1984), Tony Wegas (1993) und Stella Jones (1995) im Background.
Lux ist jedoch weit mehr als ein ESC-Urgestein. Er arbeitete in Los Angeles mit Weltstars wie John Travolta und Chick Corea zusammen und tourte mit Austropop-Größen wie Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich und Georg Danzer. Als Komponist und Produzent engagierte er sich stark für Charity-Projekte, schuf Hymnen für „Licht ins Dunkel“ und produzierte Alben gegen Kindesmissbrauch, um gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen. Für sein künstlerisches Lebenswerk und sein soziales Engagement wurde er vielfach geehrt, unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich (2022). Im Mai 2026 erhält er das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich.
Quellen
- Gary Lux beim österreichischen Musiklexikon
- Eintrag zu Gary Lux auf Discogs