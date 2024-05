Gaza - gefangen im Teufelskreis aus Zerstörung und Aufbau

In Anbetracht dessen, dass Gaza in den vergangenen 17 Jahren in einem Teufelskreis aus Zerstörung und teilweisem Wiederaufbau gefangen war, ist es natürlich nachvollziehbar, dass Geldgeber zurückhaltend sind. Niemand will Geld nach Gaza pumpen, wenn in einigen Jahren erneut alles zerstört wird. Es braucht daher eine politische Lösung mit der Garantie, dass sich so etwas nicht wiederholt.

Rami Al-Azzeh

Als allererstes braucht es einen dauerhaften Waffenstillstand, gefolgt von einem Abkommen, das Stabilität in der Region garantiert. Die internationale Gemeinschaft sollte daher einen politischen Prozess anstoßen, an dessen Ende die Zwei-Staaten-Lösung oder ein anderes Abkommen steht.

Als drittes muss die Blockade des Gazastreifens durch Israel aufgehoben werden, das aktuell auch die Einfuhr von Gütern aus Ägypten kontrolliert. Denn würde der Wiederaufbau so ablaufen, wie es nach dem Krieg 2014 der Fall war, mit all den Einschränkungen für die Einfuhr von Baumaterial, würde es Jahrzehnte dauern.

Weiters braucht es die Vereinigung des Westjordanlands und des Gazastreifens unter einer einzigen Verwaltung. Denn ohne starke Institutionen im Gazastreifen würde der Wiederaufbau nur langsam und ineffizient vonstatten gehen – was auch eine der Hauptsorgen potenzieller Geldgeber ist. Wenn diese Vorbedingungen erfüllt sind, gibt es durchaus Perspektiven für Gaza, wie die UN in einem Bericht von 2019 darlegte. Der Gazastreifen verfügt über ein großes Potenzial an Humankapital und küstennahe Ölvorkommen. Um das nutzen zu können, braucht es aber politische Stabilität und andauernden Frieden.