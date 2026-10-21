Bundeskanzler Christian Stocker hat im Laufe des Sommers einige Ideen geteilt, mit denen das Pensionssystem für die nächsten Generationen abgesichert werden soll. Eine davon war der Staatsfonds. Während es zu diesem noch keine weiteren konkreten Informationen gibt, scheint eine andere Idee jetzt sehr konkret zu werden: das Zukunftsdepot für Kinder bis 18 Jahre.

Für dich interessant: Kann ein Staatsfonds unsere Pensionen retten?

Die Inspiration kommt offenbar von ähnlichen Modellen, die wir vor einigen Monaten schon näher beleuchtet haben: die sogenannten Trump-Konten in den USA und die Frühstartrente in Deutschland. Dabei handelt es sich um eine steuerbegünstigte Altersvorsorge, bei der der Staat ebenfalls einen Anteil leistet und Eltern für ihre Kinder weiter einzahlen können, bevor die Jugendlichen sich das Geld mit 18 Jahren auszahlen lassen können.

500 Euro für Neugeborene

Wie das Bundeskanzleramt am vergangenen Wochenende mitteilte, hat sich die ÖVP mit den Regierungspartnern SPÖ und Neos auf diese Vorsorgemaßnahme geeinigt. Das Angebot soll „Zukunftsdepot“ heißen und allen unter 18-Jährigen zur Verfügung stehen. Die Zukunftsvorsorge soll ab dem 1. Juli 2027 in Kraft treten. Wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht 18 Jahre alt ist, bekommt demnach ein Zukunftsdepot. Familien können pro Kind bis zu 5.000 Euro jährlich in die Zukunftsdepots einzahlen. Für Kinder, die ab dem 1. Januar 2027 geboren werden, ist zusätzlich ein einmaliger Startbonus in Höhe von 500 Euro vorgesehen. Voraussetzung ist, dass das Kind seinen Hauptwohnsitz in Österreich hat und die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Wie das Geld darin veranlagt wird, darüber sollen die Eltern selbst entscheiden können. Zur Auswahl stehen laut ÖVP der Bundesschatz, der ein staatsbetriebenes Anlageprodukt ist, sowie regulierte Investmentfonds. Welche das sein werden, ist noch nicht bekannt. Anlageformen mit hohen Risiken sind nicht erlaubt – Bitcoin können damit also zum Beispiel nicht gekauft werden. Was das Zukunftsdepot außerdem von einem klassischen Wertpapierdepot unterscheidet, ist, dass das darin angesammelte Vermögen von der Kapitalertragssteuer befreit ist. Kursgewinne werden in Österreich bei der Auszahlung grundsätzlich mit 27,5 Prozent besteuert.

Keine langfristige Altersvorsorge

Das österreichische Zukunftsdepot funktioniert damit anders als die Frühstartrente in Deutschland. Dort zahlt der Bund für Kinder ab sechs Jahren monatlich zehn Euro ein, Eltern können bis zu 6.840 Euro pro Jahr zusätzlich beitragen. Und bei den Trump-Konten werden einmalig sogar 1.000 US-Dollar eingezahlt. Sowohl in Deutschland als auch in den USA kann das Depot nach Erreichen der Volljährigkeit als Altersvorsorgekonto weitergeführt werden. In Österreich ist das den vorgelegten Plänen zufolge vorerst nicht vorgesehen.

Wie das Zukunftsdepot genau umgesetzt werden soll und welche Kosten für die Eltern damit verbunden sind, ist noch nicht bekannt. Die Kontoführung der von den Banken angebotenen Depots ist laut den aktuellen Informationen kostenlos. Weitere Gebühren, zum Beispiel bei der Ausführung einer Order wie dem Kauf eines Fonds, müssen „transparent ausgewiesen“ werden. Es können also bei Einzahlungen in das Zukunftsdepot durchaus Kosten anfallen.

Finanzberatung für Eltern

Eltern, die das Zukunftsdepot eröffnen wollen, sollen vorab ein Beratungsgespräch bei den beteiligten Finanzinstituten in Anspruch nehmen. Die Inhalte dafür liefern die Finanzmarktaufsicht und die Österreichische Nationalbank (OeNB). Wird das Zukunftsdepot bis zum dritten Geburtstag des Kindes nicht aktiv beantragt, soll der 500-Euro-Startbonus automatisch im Bundesschatz veranlagt werden. Eine vorzeitige Entnahme der Zukunftsvorsorge ist grundsätzlich nicht möglich, außer in existenziellen Notlagen. Dann entfällt jedoch die Steuerbefreiung.

Bisher sind also nur die Eckpunkte des Zukunftsdepots ausverhandelt, der entsprechende Gesetzesentwurf fehlt jedoch noch. Das vorgeschlagene Modell bietet tatsächlich die Chance, Kindern früh ein Vermögen aufzubauen – allerdings für Familien und Angehörige, die über das nötige Geld und die Finanzbildung verfügen. Bleibt der Startbonus in Höhe von 500 Euro das einzige Guthaben auf dem Konto, so werden daraus in 18 Jahren bei einem Zinssatz von 3,5 Prozent jährlich – so viel gibt es aktuell beim zehnjährigen Bundesschatz – 928,74 Euro. Werden jährlich 5.000 Euro zusätzlich eingezahlt, werden aus 90.500 Euro mit der gleichen Verzinsung 127.715 Euro. Chancengleichheit bietet das Zukunftsdepot also in der derzeit verhandelten Form nicht.