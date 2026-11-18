Dieser Artikel behandelt Folter, schwere Gewalt und Tierquälerei. Er enthält Schilderungen von Misshandlungen, die belastend oder retraumatisierend wirken können. Bitte lies nur weiter, wenn du dich damit sicher fühlst.

„Haben Sie den Eindruck, dass in diesem Kellerlokal eine lustige Geburtstagsfeier stattgefunden hat? Wohl nicht“, sagt die Staatsanwältin, an die Schöff:innen gewandt. „In diesem Verfahren werden Sie es nicht ansatzweise schwer haben, die Glaubwürdigkeit der Beteiligten zu beurteilen.“

Es herrscht ein enormes Sicherheitsaufkommen am 17. November, dem Urteilstag des dreitägigen Prozesses, der im September 2026 begonnen hat. Rund 15 Justizwachebeamt:innen befinden sich im Raum, es wird unter Polizeischutz verhandelt.

Der Grund: Vier Männer, zwei Tschetschenen und zwei Syrer zwischen 23 und 41 Jahren, sollen im Oktober 2025 zwei Männer entführt und in ein Kellerlokal im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden verschleppt haben. Dort sollen sie diese gefangen gehalten und gequält haben. Immer wieder sollen sie mit Fäusten, Metallketten und Holzstöcken zugeschlagen haben. Auch Waterboarding soll praktiziert worden sein – eine Foltermethode, bei der die Köpfe der Entführten in einen mit Wasser gefüllten Kübel getaucht wurden.

Vier Tage und Nächte dauerte die Qual. Dann kleideten die Angeklagten die Gefangengehaltenen ein, gaben ihnen etwas zu essen und ließen sie gehen. Während einer der beiden Gefangenen umgehend bei der Polizei Anzeige erstattete, tauchte der Zweite unter. Er konnte bis heute nicht zu den Vorfällen befragt werden.

„Es ging um Streit wegen einer Frau und um offene Geldschulden“, fasst die Staatsanwältin zusammen. Die Beschuldigten sind unter anderem wegen schweren Raubes, (absichtlich) schwerer Körperverletzung und Freiheitsentziehung angeklagt.

Abrechnung unter „Berufskriminellen“

Bei den Angeklagten und den Misshandelten handelte es sich um Mitglieder einer kriminellen Bande, die auf Phishing-Betrug spezialisiert war. Mit gestohlenen Bankdaten und Passwörtern richtete sie einen erheblichen Vermögensschaden an. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren dazu läuft. Vor allem der Erstangeklagte, ein mehrfach vorbestrafter Tschetschene, war in der Hierarchie der kriminellen Vereinigung weit oben angesiedelt. Die Opfer waren hingegen „Laufburschen“. Sie sollen 100.000 Euro unterschlagen haben.

Die Geschichten sind nicht stimmig. Vorsitzende Richterin

Die Angeklagten gaben bei ihren Einvernahmen zum Teil zu, am Tatort gewesen zu sein – nicht aber, sich an der Gefangennahme oder der Folter beteiligt zu haben. Auf die Frage, was sie im Kellerlokal gemacht hätten, erklärten sie, den Geburtstag des Viertangeklagten gefeiert zu haben. Die Verletzungen der Opfer konnten sie sich nicht erklären. Im Kellerlokal wurden jedoch DNA-Spuren aller vier Beschuldigten sichergestellt. Auch Videomaterial, das auf ihren Handys gefunden wurde, belastete sie.

„Die Geschichten sind nicht stimmig“, resümiert die Staatsanwältin in ihrem Schlusswort. Die Beschuldigten nennt sie „Berufskriminelle“. Angesichts eines im Prozess gezeigten Handyvideos habe dieser Begriff insbesondere beim Erst- und Viertangeklagten eine „ganz neue Dimension“ erreicht. „Auf den Videobeiträgen sind die beiden Opfer gefesselt am Boden zu sehen, auf einem anderen Video am Tisch sitzend“, beschreibt sie. Es bestehe kein Zweifel daran, wie sich die Geschehnisse ereignet hätten.

Der Zweitangeklagte muss sich außerdem wegen Tierquälerei verantworten: Er soll vor den Augen seiner Freundin mehrmals ein zwei Monate altes Katzenbaby getreten haben. Das Tier erblindete dadurch auf einem Auge, im Gericht wird ein Foto hergezeigt. Auch ein Zeuge, der ihn dabei beobachtet hat, schildert den Vorfall. Der Beschuldigte scheint sich deshalb nicht sonderlich schlecht zu fühlen. „Was gibt es da zu lachen? Das ist wirklich überhaupt nicht lustig“, ermahnt ihn die vorsitzende Richterin mehrmals.

Herr Anwalt, wie geht das? Sieben Jahre? Sohn des Erstangeklagten

Tumulte nach dem Schuldspruch

Schließlich werden alle vier Männer vom Schöffengericht nicht rechtskräftig schuldig gesprochen. Der Erstangeklagte, ein mehrfach vorbestrafter Tschetschene, erhält eine siebenjährige Zusatzstrafe. Seine ursprünglich bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe von sechs Monaten wird widerrufen. Er sitzt seit 11 Monaten auch wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Der bisher unbescholtene Zweitangeklagte, ein Syrer, muss drei Jahre ins Gefängnis. Sein Landsmann, der Drittangeklagte, erhält ebenfalls eine Zusatzstrafe von vier Jahren. Zudem wird seine offene Strafe von 14 Monaten widerrufen – er muss also fünf Jahre und zwei Monate hinter Gitter. Der vierte Angeklagte, ein ebenfalls vorbestrafter Tschetschene, wird zu sieben Jahren Haft verurteilt. Zwei Angeklagte nehmen die Strafe an, die anderen gehen in Berufung beziehungsweise geben keine Erklärung ab, ebenso die Staatsanwältin. Dem Opfer müssen sie 3.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Beim Prozess sind auch einige Angehörige anwesend, die zum Teil ausfällig werden. Wiederholt liefern sie sich Wortgefechte mit der Justizwache – so etwa der Sohn des Erstangeklagten. Er wurde schon vor der Urteilsverkündung aus dem Saal verwiesen. Nach dem Urteil wartet er gemeinsam mit anderen jungen Männern auf den Anwalt des Erstangeklagten. „Herr Anwalt, wie geht das? Sieben Jahre?“, ruft er aufgebracht. Dieser versucht vergebens, ihn zu beruhigen: Der Sohn rastet aus, tritt in den Fluren des Gerichtsgebäudes gegen Türen und beschimpft die Beamt:innen. Am Ende rennt ihm die Justizwache hinterher.