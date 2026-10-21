Ein kurzer Kick, ein angenehmes Gefühl – und allzu schnell ist der Beutel unter der Lippe zur Gewohnheit geworden. „Es hat mir ziemlich schnell gefallen, weil es mir hilft, mich besser zu konzentrieren. Außerdem fühlt sich der Körper angenehmer an“, erzählt der 20-jährige Niklas über seine ersten Erfahrungen mit Nikotinbeuteln. Das Praktische dabei: Die kleinen Dinger können unauffällig und problemlos überall und immer – auch während des Schulunterrichts – konsumiert werden.

Doch hinter dem angenehmen Gefühl steckt mehr als nur ein kurzer Kick. Das Nikotin gelangt über die Mundschleimhaut ins Blut und schließlich ins Gehirn. Dabei wird unter anderem Dopamin ausgeschüttet – ein Botenstoff, der eine wichtige Rolle im Belohnungssystem des Gehirns spielt. Das Gehirn lernt dadurch schnell: Nikotin bedeutet Belohnung. Je öfter dieser Vorgang passiert, desto stärker kann das Verlangen danach werden – und aus einem kurzen Kick kann eine Abhängigkeit entstehen.

Konsum hat sich binnen drei Jahren verdoppelt

Laut einem Bericht der Krebshilfe von 2026 konsumieren 6 Prozent der 15-Jährigen täglich und 16 Prozent zumindest einmal im Monat Nikotinpouches, Snus oder Kautabak. 2023 lag der Anteil der täglich konsumierenden Minderjährigen laut Gesundheitsministerium noch bei 3 Prozent. Das heißt, innerhalb von drei Jahren hat sich der Konsum bei Minderjährigen verdoppelt.

Wobei Snus und Nikotinbeutel nicht dasselbe sind. Snus besteht aus Tabak und darf in der EU – mit Ausnahme Schwedens – grundsätzlich nicht verkauft werden, weil die EU beschlossen hat, dieses Produkt aus Gesundheitsgründen zu verbieten. Besitz und Konsum sind in Österreich jedoch erlaubt. Nikotinbeutel beziehungsweise Nikotinpouches sind dagegen tabakfrei und enthalten Nikotin sowie weitere Inhaltsstoffe wie Zellulose und Aromen.

Sind Nikotinpouches harmloser als Zigaretten?

Viele verharmlosen Nikotinpouches und behaupten, sie seien nicht so gesundheitsschädlich wie Zigaretten. Doch ist das die Wahrheit? Bei der Schnelligkeit der Wirkung liegen Zigaretten weit vorne: Sie erreichen das Gehirn innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, während Nikotinpouches Minuten brauchen. Die Nikotinbeutel enthalten jedoch deutlich mehr Nikotin als Zigaretten, meist zwischen 1,8 und 48 Milligramm. Davon wird etwa die Hälfte aufgenommen, also bis zu 24 Milligramm. Bei Zigaretten, die man inhaliert, gelangt hingegen meist nur ein Sechstel der enthaltenen 10 bis 12 Milligramm pro Zigarette in den Körper, also maximal 2 Milligramm.

Dadurch ist das Risiko einer Nikotinvergiftung bei Pouches höher. Besonders problematisch wird es, wenn mehrere gleichzeitig konsumiert werden. Für manche Jugendliche gilt das Motto: „Wer schafft mehr?“ So erzählt der 15-jährige Alex: „Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, machten wir daraus einen Wettbewerb und nannten es die ‚Doppeldeckermethode‘.“ Eine Nikotinvergiftung kann zu Erbrechen, Schwindel und Durchfall, in schweren Fällen sogar zu Herzstillstand führen.

Noch nicht alle Krebsrisiken erforscht

Wenn von den gesundheitlichen Auswirkungen der Zigarette gesprochen wird, stehen meist Krebserkrankungen im Mittelpunkt, vor allem Lungenkrebs. Bei Nikotinpouches ist Lungenkrebs zwar kein Thema, andere Krebsarten können jedoch auftreten, etwa im Verdauungssystem, an der Bauchspeicheldrüse oder am Mastdarm. Rainer Schmidbauer von der Suchtprävention Oberösterreich betont jedoch, dass die Krebsforschung bei Nikotinpouches noch lange nicht so weit fortgeschritten ist wie bei Zigaretten.

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Viele nutzen Nikotinbeutel, um das Rauchen zu reduzieren oder ganz aufzuhören. Suchtexperte Schmidbauer sieht darin jedoch keine gute Alternative, da viele am Ende einfach beides konsumieren.

Auch Nikotinbeutel machen süchtig

Also zurück zur Ursprungsfrage: Sind Nikotinbeutel wirklich harmloser als Zigaretten? Die Antwort lautet nein, denn auch sie machen süchtig. Durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Möglichkeit, sie jederzeit und sogar heimlich zu konsumieren, sind sie besonders für Jugendliche als Einstiegsprodukt gefährlich.

„Als ich Nikotinbeutel zum ersten Mal genommen habe, hat es gebrannt“, erzählt Alex. Doch warum ist das so? Das liegt an den Geschmacksrezeptoren auf der Zunge und den Nervenenden in der Mundschleimhaut. Durch das Nikotin werden Reize ausgelöst, die als Kribbeln oder Brennen wahrgenommen werden.

Was bleibt, sind Schäden

Doch das ist erst der Anfang. Nach jahrelangem Konsum geben irgendwann die Schleimhäute nach – und was bleibt, sind Schäden. Zum Beispiel drohen Entzündungen und Zahnfleischrückgang, denn Nikotin wirkt gefäßverengend und beeinträchtigt dadurch die Durchblutung des Gewebes. Gleichzeitig kann laut Hady Haririan, Universitätsprofessor für Parodontologie und Zahnmedizin, der Speichelfluss abnehmen, wodurch sich schädliche Bakterien leichter vermehren können. Einmal entstandener Zahnfleischrückgang bleibt dauerhaft bestehen.

Bei längerem Konsum kann die oberflächliche Schicht des Zahnfleisches so geschädigt werden, dass es zu einer weißlichen Verhornung, einer sogenannte Leukoplakie, kommt. „Sie ist zunächst nicht bösartig, kann sich unter bestimmten Umständen jedoch zu einem Tumor entwickeln“, erklärt Haririan.

Viele Auswirkungen von Nikotinbeuteln auf die Mundhöhle und den Allgemeinorganismus sind noch nicht ausreichend erforscht. Erste Studien deuten darauf hin, dass Nikotinkonsum während der Schwangerschaft das Risiko für Lippen- oder Gaumenspalten erhöhen könnte. Auch mögliche Auswirkungen auf Karies und Krebs sind noch nicht eindeutig geklärt. Um die Folgen genauer beurteilen zu können, sind weitere Langzeitstudien notwendig.