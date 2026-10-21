Nikotinbeutel: Hinter der Wange steckt’s, keiner checkt’s
- Von
- Emilia Casari
Riskante Alternativen zu Zigaretten: Der Konsum von Snus und ähnlichen Substanzen bei Jugendlichen steigt. Viele sind sich der damit verbundenen Gefahren nicht bewusst.
- Nikotinbeutel sind besonders bei Jugendlichen beliebt, da sie unauffällig konsumiert werden können.
- Der Konsum dieser Alternativen zu Zigaretten wird für viele schnell zur Gewohnheit.
- Es drohen Sucht- und Gesundheitsrisiken, darunter Zahnfleischschäden, Vergiftungen und möglicherweise Krebs.
- Die gesundheitlichen Langzeitfolgen und Krebsrisiken von Nikotinbeuteln sind noch nicht ausreichend erforscht.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- 2026 konsumieren 6 % der 15-Jährigen täglich Nikotinbeutel, 2023 waren es 3 %.
- Nikotinbeutel enthalten 1,8 bis 48 mg Nikotin, Zigaretten maximal 12 mg pro Stück.
- Risiko für Nikotinvergiftung bei Pouches höher als bei Zigaretten.
- Zahnfleischrückgang durch Nikotinbeutel bleibt dauerhaft bestehen.
Ein kurzer Kick, ein angenehmes Gefühl – und allzu schnell ist der Beutel unter der Lippe zur Gewohnheit geworden. „Es hat mir ziemlich schnell gefallen, weil es mir hilft, mich besser zu konzentrieren. Außerdem fühlt sich der Körper angenehmer an“, erzählt der 20-jährige Niklas über seine ersten Erfahrungen mit Nikotinbeuteln. Das Praktische dabei: Die kleinen Dinger können unauffällig und problemlos überall und immer – auch während des Schulunterrichts – konsumiert werden.
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Doch hinter dem angenehmen Gefühl steckt mehr als nur ein kurzer Kick. Das Nikotin gelangt über die Mundschleimhaut ins Blut und schließlich ins Gehirn. Dabei wird unter anderem Dopamin ausgeschüttet – ein Botenstoff, der eine wichtige Rolle im Belohnungssystem des Gehirns spielt. Das Gehirn lernt dadurch schnell: Nikotin bedeutet Belohnung. Je öfter dieser Vorgang passiert, desto stärker kann das Verlangen danach werden – und aus einem kurzen Kick kann eine Abhängigkeit entstehen.
Konsum hat sich binnen drei Jahren verdoppelt
Laut einem Bericht der Krebshilfe von 2026 konsumieren 6 Prozent der 15-Jährigen täglich und 16 Prozent zumindest einmal im Monat Nikotinpouches, Snus oder Kautabak. 2023 lag der Anteil der täglich konsumierenden Minderjährigen laut Gesundheitsministerium noch bei 3 Prozent. Das heißt, innerhalb von drei Jahren hat sich der Konsum bei Minderjährigen verdoppelt.
Wobei Snus und Nikotinbeutel nicht dasselbe sind. Snus besteht aus Tabak und darf in der EU – mit Ausnahme Schwedens – grundsätzlich nicht verkauft werden, weil die EU beschlossen hat, dieses Produkt aus Gesundheitsgründen zu verbieten. Besitz und Konsum sind in Österreich jedoch erlaubt. Nikotinbeutel beziehungsweise Nikotinpouches sind dagegen tabakfrei und enthalten Nikotin sowie weitere Inhaltsstoffe wie Zellulose und Aromen.
Sind Nikotinpouches harmloser als Zigaretten?
Viele verharmlosen Nikotinpouches und behaupten, sie seien nicht so gesundheitsschädlich wie Zigaretten. Doch ist das die Wahrheit? Bei der Schnelligkeit der Wirkung liegen Zigaretten weit vorne: Sie erreichen das Gehirn innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, während Nikotinpouches Minuten brauchen. Die Nikotinbeutel enthalten jedoch deutlich mehr Nikotin als Zigaretten, meist zwischen 1,8 und 48 Milligramm. Davon wird etwa die Hälfte aufgenommen, also bis zu 24 Milligramm. Bei Zigaretten, die man inhaliert, gelangt hingegen meist nur ein Sechstel der enthaltenen 10 bis 12 Milligramm pro Zigarette in den Körper, also maximal 2 Milligramm.
Dadurch ist das Risiko einer Nikotinvergiftung bei Pouches höher. Besonders problematisch wird es, wenn mehrere gleichzeitig konsumiert werden. Für manche Jugendliche gilt das Motto: „Wer schafft mehr?“ So erzählt der 15-jährige Alex: „Wenn ich mit meinen Freunden unterwegs war, machten wir daraus einen Wettbewerb und nannten es die ‚Doppeldeckermethode‘.“ Eine Nikotinvergiftung kann zu Erbrechen, Schwindel und Durchfall, in schweren Fällen sogar zu Herzstillstand führen.
Noch nicht alle Krebsrisiken erforscht
Wenn von den gesundheitlichen Auswirkungen der Zigarette gesprochen wird, stehen meist Krebserkrankungen im Mittelpunkt, vor allem Lungenkrebs. Bei Nikotinpouches ist Lungenkrebs zwar kein Thema, andere Krebsarten können jedoch auftreten, etwa im Verdauungssystem, an der Bauchspeicheldrüse oder am Mastdarm. Rainer Schmidbauer von der Suchtprävention Oberösterreich betont jedoch, dass die Krebsforschung bei Nikotinpouches noch lange nicht so weit fortgeschritten ist wie bei Zigaretten.
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Viele nutzen Nikotinbeutel, um das Rauchen zu reduzieren oder ganz aufzuhören. Suchtexperte Schmidbauer sieht darin jedoch keine gute Alternative, da viele am Ende einfach beides konsumieren.
Auch Nikotinbeutel machen süchtig
Also zurück zur Ursprungsfrage: Sind Nikotinbeutel wirklich harmloser als Zigaretten? Die Antwort lautet nein, denn auch sie machen süchtig. Durch die verschiedenen Geschmacksrichtungen und die Möglichkeit, sie jederzeit und sogar heimlich zu konsumieren, sind sie besonders für Jugendliche als Einstiegsprodukt gefährlich.
„Als ich Nikotinbeutel zum ersten Mal genommen habe, hat es gebrannt“, erzählt Alex. Doch warum ist das so? Das liegt an den Geschmacksrezeptoren auf der Zunge und den Nervenenden in der Mundschleimhaut. Durch das Nikotin werden Reize ausgelöst, die als Kribbeln oder Brennen wahrgenommen werden.
Was bleibt, sind Schäden
Doch das ist erst der Anfang. Nach jahrelangem Konsum geben irgendwann die Schleimhäute nach – und was bleibt, sind Schäden. Zum Beispiel drohen Entzündungen und Zahnfleischrückgang, denn Nikotin wirkt gefäßverengend und beeinträchtigt dadurch die Durchblutung des Gewebes. Gleichzeitig kann laut Hady Haririan, Universitätsprofessor für Parodontologie und Zahnmedizin, der Speichelfluss abnehmen, wodurch sich schädliche Bakterien leichter vermehren können. Einmal entstandener Zahnfleischrückgang bleibt dauerhaft bestehen.
Bei längerem Konsum kann die oberflächliche Schicht des Zahnfleisches so geschädigt werden, dass es zu einer weißlichen Verhornung, einer sogenannte Leukoplakie, kommt. „Sie ist zunächst nicht bösartig, kann sich unter bestimmten Umständen jedoch zu einem Tumor entwickeln“, erklärt Haririan.
Viele Auswirkungen von Nikotinbeuteln auf die Mundhöhle und den Allgemeinorganismus sind noch nicht ausreichend erforscht. Erste Studien deuten darauf hin, dass Nikotinkonsum während der Schwangerschaft das Risiko für Lippen- oder Gaumenspalten erhöhen könnte. Auch mögliche Auswirkungen auf Karies und Krebs sind noch nicht eindeutig geklärt. Um die Folgen genauer beurteilen zu können, sind weitere Langzeitstudien notwendig.
Wenn du Sorge hast, du könntest dir eine Nikotinvergiftung zugezogen haben, melde dich umgehend bei der Vergiftungsinformationszentrale: Tel. 01 406 43 43
Kontakte, die dir beim Entzug helfen können:
Rauchfrei Telefon für ganz Österreich: Tel. 0800 810 013
Suchtprävention: Tel. 0732 77 89 36
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Hady Haririan, Leiter der Parodontologie in der Privat Universität Sigmund Freud
- Rainer Schmied, Leiter des Instituts Suchtprävention von pro mente Oberösterreich
- Alex und Niklas, Nikotinbeutelkonsumenten
Daten und Fakten
Nikotinbeutel bestehen häufig aus Nikotin, Cellulose, Aromen, Feuchthaltemittel, Süßungsmittel, pH-Regulatoren sowie Wasser. Nikotin aktiviert das sympathische Nervensystem und kann die Herzfrequenz wie auch den Blutdruck erhöhen, aber auch die Blutgefäße verengen. Außerdem beeinflusst es das Belohnungssystem, das die Rezeptoren aktiviert oder reguliert, also beruhigt. Je rascher das passiert, desto intensiver ist das Gefühl.
Was Nikotin mit dem Gehirn macht: Das Nikotin trifft auf sogenannte Rezeptoren. Rezeptoren sind Eiweißstrukturen auf oder in Nervenzellen, die bestimmte Signale erkennen und darauf reagieren. Man kann sie sich vereinfacht wie kleine Andockstellen vorstellen. Das Nikotin passt dabei zu bestimmten Rezeptoren und kann sie aktivieren.
Besonders wichtig ist Dopamin. Es spielt eine zentrale Rolle im Belohnungssystem des Gehirns. Durch Nikotin wird dieses System aktiviert, wodurch ein angenehmes Gefühl entstehen kann. Das Gehirn kann dadurch lernen: Nikotin bedeutet Belohnung. Je häufiger diese Verbindung entsteht, desto stärker kann das Verlangen nach Nikotin werden. Bei regelmäßigem Konsum passt sich das Gehirn außerdem an die ständige Wirkung des Nikotins an. Es gewöhnt sich an den Stoff – und eine Abhängigkeit kann entstehen.
Quellen
- Bundesinstitut für Risikobewertung: Gesundheitliche Bewertung von Nikotinbeuteln (Nikotinpouches)
- Bundesministerium: Neue Regeln für Nikotinprodukte ab 1. April: stärkerer Jugendschutz und hohe Qualitätssicherheit
- Österreichische Krebshilfe: Welt-Nichtrauch-Tag 2026: Krebshilfe warnt vor Nikotinabhängigkeit in neuer Form
- Sozialministerium: Factsheet_Neue_Nikotinerzeugnisse_in_Österreich
- Rauchfrei.at: Nikotinvergiftung
- Nicotine-Pouches.org: Nikotinbeutel Österreich 2026: Neue Regeln & Steuern