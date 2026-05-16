Südlich der Donau schneidet die FPÖ in Oberösterreich weit besser ab als nördlich. Eine Studie zeigt, dass das hauptsächlich mit der Flucht ehemaliger Nazis nach 1945 zu tun hat.

Grenzen, die es längst nicht mehr gibt, beeinflussen das Verhalten der Menschen bis zum heutigen Tag. Das gilt für die Politik und das gilt für Oberösterreich, wo es im August 1945 zu einer einzigartigen Situation kam: Die Gebiete nördlich der Donau wurden überraschend zur sowjetischen Besatzungszone, die südlich des Stroms blieben von den Amerikanern okkupiert. Folge war eine panikartige Flucht von Ex-NSDAP-Mitgliedern und NS-Funktionären über die Donau in den Süden. Das deshalb, weil klar war, dass die Russen Ex-Nazis viel rigoroser bestrafen würden als die US-Amerikaner. Die Belasteten hatten Verschleppung nach Sibirien oder im Extremfall ihre Hinrichtung zu befürchten.

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Flüchtlinge mit Hakenkreuz in der Tasche

In der Studie „Migrating Extremists“ des deutschen Ifo Instituts für Wirtschaftsforschung haben die Uniprofessoren Christian Ochsner und Felix Rösel nachgewiesen, dass die damalige Migrationsbewegung von Ex-Nazis der Grund dafür ist, dass die FPÖ heute in der ehemaligen US-Zone einen viel größeren Zulauf hat als in der ehemals sowjetischen Zone. Die Studie datiert aus dem Jahr 2016, hat aber bis dato nicht viel Aufmerksamkeit erhalten. Die Befunde zeigen verankerte Strukturen auf und gelten unverändert für die unmittelbare Gegenwart, wie Felix Rösel im Mai 2026 gegenüber der WZ betont. Dort, wo Ex-Nazis zugewandert sind, wählen demnach in etwa 1,3 bis 2,5 mal so viele Menschen die FPÖ.

Oberösterreich eignet sich als Forschungsfeld deshalb ideal, weil das Bundesland vor 1945 historisch, kulturell, politisch und wirtschaftlich eine einheitliche Region war. Ab Beginn der Besatzungszeit, die von 1945 bis 1955 dauerte, nicht mehr, denn da gab es im Süden durch die Fluchtbewegung plötzlich fast dreimal so viele NS-Überzeugungstäter, also „Belastete“ als in der Sowjetzone.

Für Rösler und Ochsner ist klar, dass die ausgewanderten Ex-Nazis dafür gesorgt haben, dass ihre rechten politischen Einstellungen in der amerikanischen Zone Verbreitung fanden. Das vor allem über politische Stammtische und Ortsgruppen, die ideale Versammlungsorte waren. Und ganz offensichtlich haben viele Nazi-Flüchtlinge innerfamiliär ihre Gesinnung weitervererbt. Die lokalen Parteistrukturen wirkten dabei auch als eine Art „Zeitkapsel", in der extrem rechte Ideologien überleben konnten, auch wenn in der FPÖ in den 1970ern und 1980ern zwischenzeitlich liberalere Strömungen tonangebend waren.

Das „Reichstelefonbuch 1942“ gibt Auskunft

Um das zu belegen haben die Studienautoren das „Reichstelefonbuch“ des Jahres 1942 mit den Namen von 17.000 Kandidaten zum Gemeinderat in Oberösterreich verglichen. Das Ergebnis: FPÖ-Gemeinderatskandidaten in der ehemaligen US-Besatzungszone tragen gehäuft Familiennamen, die früher vor allem nördlich der Donau üblich waren. Ein Zusammenhang zwischen zugewanderten Ex-Nazis und heutiger FPÖ-Affinität ist mit Sicherheit gegeben.

Die zahlreichen historischen Konnexe zwischen Nationalsozialismus und FPÖ wird von Parteiveteranen nicht bestritten. Ex-FPÖ-Verteidigungsminister Friedhelm Frischenschlager etwa meinte, „die Verbindung zwischen drittem Lager und dem Nationalsozialismus“ sei „Tatsache“. „Weder der frühere VdU (Vorgängerorganisation der FPÖ, Anm.) noch die heutige FPÖ sind Parteien, die vom Himmel gefallen sind.“ Allerdings fanden sich auch in Parteien wie der SPÖ und ÖVP ehemalige Nazis.

Der verstorbene einstige FPÖ-Parteichef Jörg Haider hingegen dementierte einen übertrieben engen Konnex zwischen Freiheitlichen und Nationalsozialismus. Und das auf seine Weise: „Die FPÖ ist keine Nachfolgeorganisation der NSDAP“, so Haider 1985 bei einer Pressekonferenz, „denn wäre sie es, hätte sie die absolute Mehrheit“.