Genese

Redakteur Michael Ortner lernt Franz Fehr bei einer Pressekonferenz der „Scientists for Future“ kennen. Sie sprechen über den Bodenverbrauch in Österreich, die Probleme der Raumplanung und die Macht der Bürgermeister. Fehr erzählt von seiner Heimatgemeinde Rohrendorf bei Krems und wie er dort ein umstrittenes Bauprojekt im Grünland verhindert hat. Gegen die Pläne des Bürgermeisters. Fehr ist seit fast drei Jahrzehnten ÖVP-Mitglied. Und er übt offen Kritik an der Volkspartei. Grund genug, ihn zu porträtieren.

Gesprächspartner

Franz Fehr wurde 1977 in Wien geboren. Er studierte Landwirtschaft und Umweltmanagement an der Boku in Wien. Dort koordiniert er seit 2019 die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Er steht außerdem „Uninetz“ vor, einem Zusammenschluss von 23 österreichischen Universitäten, die die Nachhaltigkeitsziele vorantreiben wollen. Seit 2011 ist er stellvertretender Obmann des ÖVP-nahen Instituts für Umwelt, Friede und Entwicklung. Fehr ist seit knapp 30 Jahren Mitglied der Volkspartei und sitzt seit 2000 im Gemeinderat von Rohrendorf bei Krems.

Franz Fehr ist seit knapp 30 Jahren ÖVP-Mitglied. Er ist aber zunehmend enttäuscht von der Volkspartei. © Gregor Kuntscher

Quellen

Das Thema in anderen Medien