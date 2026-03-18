Gekokst, gekifft, gemessen: Abwasser verrät Drogenkonsum

Eine Ecstasy-Pille auf der Party, ein Zug vom Joint am Feierabend oder die Line Koks im Club – jeder Drogenkonsum hinterlässt Spuren. Abbaustoffe aus dem Körper gelangen in die Kanalisation und fließen weiter zur Kläranlage. Und dort wird gemessen. Die Daten verraten, welche und wie viele Drogen wir konsumieren.

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So auch in Guntramsdorf im niederösterreichischen Industrieviertel. Die verschlafene 9.000-Seelen-Gemeinde im Wiener Speckgürtel ist nicht gerade für ihre Partyszene bekannt. Doch Guntramsdorf ist österreichischer Spitzenreiter beim Konsum des Amphetamins Speed. Auch der für Österreich erstmals veröffentlichte Ketamin-Wert ist hier am höchsten.

Überraschung für Guntramsdorf

„Die Zahlen sind durchaus überraschend, da es vor Ort keine Hinweise auf vermehrten Drogenkonsum gegeben hat“, sagt Alexander Handschuh, Pressesprecher der Marktgemeinde Guntramsdorf, im WZ-Gespräch. Man müsse die Daten jedoch vorsichtig interpretieren, da es sich um keine kriminalstatistische Auswertung handle.

Die Daten der Abwasserwerte stammen von der Europäischen Drogenagentur (EUDA). Die WZ hat sie gemeinsam mit dem Urban Journalism Network (UJN) ausgewertet. Österreich ist für 2025 mit 18 Standorten dabei.

Warum der Abwasserwert in Guntramsdorf so hoch ist, will man jetzt klären: „Wir wollen die Ergebnisse nun intern besprechen und stehen in regelmäßigem Austausch mit Polizei, mobiler Jugendarbeit und Schulen“, sagt Handschuh.

Was in den Daten besonders auffällig ist: Für 2025 konnte in fast jeder österreichischen Kläranlage ein weiterer Anstieg im Konsum von Kokain nachgewiesen werden, mit Ausnahmen in Innsbruck und Steyr.

Immer mehr Kokain

Kokain ist mittlerweile quer durch die Gesellschaft verbreitet – von den Wiener Nachtclubs bis zu den Tiroler Touristenhochburgen.

Österreichweit wird nach wie vor in Kufstein am meisten gekokst. Im Vergleich zum Vorjahr konnte in der Tiroler Touristenregion ein Anstieg über 55 Prozent gemessen werden. In Hall-Watterns, knapp eine Autostunde entfernt, stieg der Wert um rund die Hälfte. Wien vermerkte einen Anstieg um 34 Prozent.

Auch EUDA betont den europaweiten Anstieg beim Konsum vom Kokain. Die Messungen zeigen: Mehr als die Hälfte der untersuchten Städte meldeten erhöhte Abwasserwerte – im Schnitt um 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein neues Rekordhoch. Damit bleibt Kokain nach Cannabis Europas zweitbeliebteste illegale Droge.

Gerade die nördlichen Hafenstädte gelten als Drehscheibe des europäischen Kokainhandels. Eine WZ-Reportage aus Antwerpen zeigt ein Bild vor Ort.

Kokain in Österreich: „noch nicht besorgniserregend“

Zwar ist der Kokainwert in Kufstein überdurchschnittlich hoch, doch europaweit befindet sich Österreich nach wie vor im Mittelfeld. Das sagt auch Herbert Oberacher, Studienleiter des österreichischen Abwassermonitorings. Der Experte beobachtet den steigenden Kokainkonsum schon seit Jahren.

Grund zur Besorgnis sieht Oberacher noch nicht. Im Gespräch mit der WZ sagt er: „Insgesamt gibt es über alle Regionen hinweg eine Zunahme, in manche Regionen bleibt der Wert jedoch stabil. Wir werden sehen, wie sich das über die nächsten Jahre weiterentwickelt. Ich hoffe natürlich, dass der Wert früher oder später zum Stillstand kommt“, sagt Oberacher.

Die Abwasserdaten von EUDA zeigen: Bei Kokain und Ketamin befindet sich Wien in den Top zehn im Ranking der Hauptstädte, bei Cannabis, MDMA (Ecstasy) und Speed in den Top 20. Einzig bei Methamphetamin (Crystal Meth) belegt Wien den vierten Platz – jedoch ist der Abwasserwert um knapp ein Zehnfaches geringer als in der Meth-Hauptstadt Prag.

Laut EUDA befindet sich auch Ketamin europaweit auf dem Vormarsch. Oberacher äußert sich zur Analyse der Mode-Droge in Österreich allerdings zurückhaltend.

„Wir können erst nach Jahren sehen, ob es gewisse Trends gibt und ob der Konsum wirklich zunimmt. Über eine Messserie allein würde ich noch nicht so viel ableiten, gerade da Ketamin ja auch in der Notfallmedizin verwendet wird“, sagt der Experte, der die Abwasserwerte des Narkotikums erstmals mitveröffentlicht hat.

Ried auf Speed

Im vergangenen Jahr waren die Abwasserwerte für Speed in Ried am höchsten. Dieses Jahr befindet sich die oberösterreichische Bezirkshauptstadt auf Platz Zwei. Grund dafür könnte vor allem die Industrie in der Region sein.

„Es gibt hier viel Schichtarbeit. Wir haben Klienten, die Amphetamin nehmen, um Nachtschichten durchzuhalten“, sagt Herbert Dutter-Kohlhofer, Leiter der EGO-Beratungsstelle für Suchtfragen Innviertel (pro mente OÖ), im Gespräch mit der WZ.

In der Betreuung zeigt sich der Konsum seit Jahren auf einem konstanten Niveau. Aktuell kämen rund 13 Prozent der Klient:innen wegen Speed zur Beratung, bei Kokain sind es etwa 16 Prozent, bei Heroin zwischen 16 und 17 Prozent. Doch vielen Speed-Konsument:innen sei ihr Drogenproblem nicht bewusst: „Deshalb nehmen sie das Beratungsangebot auch kaum in Anspruch“, sagt Dutter-Kohlhofer.

Amphetamine werden häufig missbraucht, um den Berufsalltag zu bewältigen. Rückschlüsse darauf zeigt auch die wöchentliche Verteilung des Konsums der illegalen Substanzen: Während Cannabis und (Meth-) Amphetamine über die Woche verteilt relativ konstant konsumiert werden – mit leichtem Anstieg von Speed am Samstag und Sonntag – dominiert am Wochenende der Konsum der Partydroge Ecstasy. Auch Kokain gewinnt in der Partyszene immer mehr an Stellenwert.

Kokain: So feiern Wiener Nachtclubs

Dass gerade in den Nachtclubs so viel gekokst wird wie noch nie, zeigt der Jahresbericht der Info- und Beratungsstelle „Checkit!“ in Wien, eine Einrichtung spezialisiert darauf, einen sichereren Konsum von illegalen Substanzen zu ermöglichen. In den Laboren wird die Reinheit von Drogen getestet.

Anton Luf, Laborleiter bei „CheckIt!“, bestätigt, dass immer mehr Kokainproben zum Testen abgegeben werden. „Etwa 30 Prozent der Proben, die bei uns abgegeben werden, sind Kokainproben. Das hat jetzt MDMA und Ecstasy überholt. Insgesamt werden auch weniger Streckmittel bei uns identifiziert. Das ist der geringste Anteil, den wir je hatten. Und gleichzeitig ist der Kokain-Gehalt so hoch, wie noch nie – im Schnitt bei knapp 90 Prozent“, sagt Luf im Gespräch mit UJN.

Dass Kokain mittlerweile in allen Gesellschaftsschichten vertreten ist, weiß auch Ewald Lochner von der Sucht- und Drogenkoordination Wien. Auch er vermerkt den Anstieg von Kokain bei der städtischen Erhebung. Im Gespräch mit UJN übt Lochner jedoch Kritik an der Abwasseranalyse.

„Wir beobachten als Stadt Wien in unseren Abwassermonitorings, dass die Kokain-Konzentration im Abwasser in den letzten Jahren gestiegen ist. Wenn jedoch die Reinheit und die Potenz der Substanz steigt – wie es in den letzten Jahren bei Kokain der Fall war – steigt auch die Konzentration im Abwasser. Die Daten eines Abwassermonitorings allein lassen noch keinen Rückschluss auf die Anzahl der Konsument:innen zu“, sagt Lochner.

Experten mahnen zur Vorsicht bei der Interpretation, und das mit Recht. Denn Abwasserdaten messen Substanzen, keine Menschen. Doch der Trend zeigt seit Jahren in eine Richtung. Beratungsstellen berichten von wachsender Nachfrage, Teststationen von Rekordzahlen bei Kokainproben. Was unter den Städten durch die Rohre fließt, ist längst kein Geheimnis mehr.