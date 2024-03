Gesprächspartner:innen

Daten und Fakten

Was ist die Gemeindeaufsicht?

Die Gemeindeaufsicht prüft die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen durch die Gemeinde. Sie ist ein Kontrollorgan, das die Oppositionsparteien in Gemeinden einschalten können. Zuständig für eine Gemeinde ist die jeweilige Bezirkshauptmannschaft.

Was ist eine Katastralgemeinde?

Politische Gemeinden umfassen meist eine oder mehrere Katastralgemeinden (KG). Jede KG hat einen Namen. Grafenwörth besteht aus den KG Feuersbrunn, Grafenwörth, Jettsdorf, St. Johann, Seebarn am Wagram und Wagram am Wagram. Im Zuge des Sonnenweiher-Projekts wurde die Grenze zwischen der KG Seebarn am Wagram und der KG Grafenwörth verschoben.

Quellen

Niederösterreichische Gemeindeordnung

Niederösterreichischer Landtag

Protokoll Gemeinderatssitzung Grafenwörth vom 5. Juli 2018

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien