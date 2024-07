Pflanzen sind genial, sie adaptieren sich komplett an die Umgebung. Wir Menschen können das nicht! Wir können uns zum Beispiel keine neue Hand wachsen lassen oder ein Organ neu bilden, aber sie können etwas Derartiges sehr wohl. Es gibt grundsätzlich andere Entwicklungsmechanismen in Pflanzen als in Tieren, sie funktionieren ganz anders als wir. Für mich ist das so, als würde ich Leben auf einem anderen Planeten entdecken.

Das testen wir an der Acker-Schmalwand. Der Vorteil dieser Schotenkresse ist, dass sie in verschiedensten Bedingungen wächst, etwa im Himalaya, in salzigen Lacken, auf sonnigen Wiesen. Es ist immer die gleiche Pflanze, aber sie gedeiht fast überall. Seit Jahrtausenden mutiert sie und passt sich immer besser an. Und wir können ganz genau sagen, was den Unterschied ausmacht, Mutationen vergleichen und festmachen, in welchen Genen die Anpassungen passiert sind. Dadurch wissen wir, an welchen Genen wir drehen müssen, damit die Pflanze beispielsweise unter höheren Temperaturen gedeiht. Dieses Wissen können wir dann in Reis oder Weizen einsetzen, da sie ähnliche Mechanismen und Gene haben. Man kann also die gleichen Veränderungen wie an der Ackerschmalwand in Weizen einführen, damit dieser mehr Hitze erträgt.

Ursprünglich wollte WZ-Redakteurin Eva Stanzl mehr über die schon von Evolutionsforscher Charles Darwin postulierte Intelligenz der Pflanzen wissen und fragte ein Interview mit Österreichs führendem Botaniker Jiří Friml an. Das Gespräch führte zu Pflanzenevolution, Klimawandel und gentechnischen Möglichkeiten, Erträge in der Landwirtschaft zu sichern.

Jiří Friml, geboren 1973 in Uherské Hradiště, ist ein tschechischer Botaniker und Pflanzenphysiologe am Institute of Science and Technology Austria im niederösterreichischen Klosterneuburg. Er studierte Biochemie an der Masaryk-Universität in Brünn und an der Universität zu Köln und habilitierte in Genetik an der Universität Tübingen. Seit 2012 ist er Professor und Forschungsgruppenleiter am Institute of Science and Technology Austria (Ista). Jiří Friml ist bekannt für seine Arbeiten zum Pflanzenwachstum. 2024 wurde er mit dem Wittgenstein-Preis, der mit bis zu 1,7 Millionen Euro höchstdotierte Preis der Republik Österreich im Bereich der Wissenschaften, ausgezeichnet.

Auxine sind eine Gruppe von Wachstumsregulatoren, die zu den Phytohormonen gehören, und die nahezu alle Aspekte des Pflanzenwachstums steuern.

