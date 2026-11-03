Heute, Dienstag, werden in den USA viele Mandate in den beiden Kammern des Parlaments, sprich des Kongresses, neu vergeben. Es könnte sein, dass die oppositionellen Demokraten sogar die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus bekommen. Aber würde sich das im Alltag der US-Amerikaner:innen überhaupt bemerkbar machen?

Für dich interessant: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den US-Midterms

Während sich die meisten bisherigen US-Präsidenten gern konziliant gaben und Lösungen suchten, die für die Mehrheit der Parlamentarier: innen akzeptabel waren, genießt der derzeitige US-Präsident Donald Trump die Wellen der Empörung, die seine zahlreichen Entscheidungen auslösen. Denn die Formel war bisher: je mehr Empörung, desto mehr Berichterstattung. Und das ist Trump bekanntermaßen besonders wichtig.

Die USA sind eine Präsidialdemokratie. Das politische System ist stark auf den Präsidenten zugeschnitten. Für Entscheidungen von der Spitze bietet dieses System zahlreiche legale Schlupflöcher, die ein Abnicken seitens der Kammern zum optionalen Beiwerk verkommen lassen.

Entscheidungen ohne Mehrheit

Das Zauberwort heißt „Executive Order“. Damit kann ein US-Präsident schnell und ohne Abstimmung Anordnungen erlassen, an den sich Bundesbehörden halten müssen. Die Verfassung räumt dem Präsidenten entsprechende Befugnisse ein. Auslegungen haben aber immer etwas mit der Person zu tun, die diese anwendet. Wir erinnern uns: Trump hat im Jänner 2026 gesagt, das Einzige, was ihn stoppen könne, sei seine eigene Moral („my own morality, my own mind"). Er brauche also internationales Recht nicht.

Wenn der Präsident Verordnungen erlassen kann, wie es ihm passt, darf sich so ein System dann überhaupt noch Demokratie nennen?

Ja. Denn diese präsidentiellen Verordnungen können von den Gerichten aufgehoben werden, wenn sie nicht von Gesetzen gedeckt sind. Das Problem ist aber: Solange die Verordnungen nicht aufgehoben werden oder ein Gericht auf eine andere Art eingeschritten ist, bleiben sie in Kraft. Und diese Verordnungen vor Gericht zu bekämpfen, ist mühselig und kostet viel Zeit. So kann es sein, dass eine präsidentielle Verordnung lange in Kraft bleibt, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist. Die Tatsache, dass der Oberste Gerichtshof in den USA aus mehrheitlich konservativen Richter:innen besteht, spielt dem Präsidenten da in die Hände, denn vieles ist eben Auslegungssache.

Diese Verordnungen werden nummeriert, damit niemand den Überblick verliert.

Donald Trump hat bisher in seiner zweiten Amtszeit (die im Jänner 2025 begonnen hat, also noch nicht einmal zwei Jahre alt ist) bereits rund 300 Executive Orders unterzeichnet. Zum Vergleich: Barack Obama hat in acht Jahren 276 solcher Verordnungen unterzeichnet.

Eine berühmt-berüchtigte Executive Order 13769, der Trumpsche Erlass aus 2017, besser bekannt als „Muslim Ban”. Damals wurde die Einreise aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern untersagt. Erst der demokratische Präsident Joe Biden hat diesen Erlass widerrufen.

Zollpolitik. Ice. Superintelligenz

Die Handelspolitik nach außen, besonders was die Zölle betrifft, wird derzeit seitens Trump nur über Executive Orders gespielt.

Executive Order 14159 („Protecting The American People Against Invasion") hat der Einwanderungsbehörde ICE neue Handlungsspielräume eröffnet. Seither gerät die Behörde unter anderem wegen rassistisch motivierter Personenkontrollen, Abschiebungen ohne Prüfung von Dokumenten und tödlich verlaufener Einsätze in die Kritik.

Zu den Trumpschen Erlässen gehört auch die EO 14434. Mit dieser benannte der Präsident Künstliche Intelligenz in „Superintelligenz“ um. EO 14435 hebt wiederum manche Steuern auf Diesel auf.

Donald Trump nutzt mit seinen Executive Orders die Spielräume des politischen Systems. Das Problem ist nur, dass das System mit all seinen Ermessensspielräumen und Notstandsverordnungen für einen anderen Typ Politiker:in gebaut worden ist.

Die Idee der Pathokratie

Wir müssen uns wohl von der Vorstellung verabschieden, dass jede:r gewählte Politiker:in moralisch integer ist und die mit dem Amt verbundenen Handlungsspielräume nach bestem Wissen und Gewissen nutzt. Der verstorbene polnische Psychiater Andrzej M. Łobaczewski hat den Begriff der „Pathokratie“ geprägt. Er beschreibt eine Demokratie, die von Psychopath: innen gekapert wurde.

Als eine typische pathokratische Methode beschrieb Łobaczewski unter anderem das unverfrorene Lügen in der Öffentlichkeit. Er nannte dieses Vorgehen die „umgekehrte Blockade“. Infolgedessen wissen Durchschnittsbürger:innen oft nicht mehr, was eigentlich wahr ist, weil es doch nicht sein könne, dass jemand solche Lügen erzählt. Das führt zu gesellschaftlichen Zerwürfnissen und Verwirrung – und genau das sei der Plan hinter dieser politischen Strategie. Die einen halten die Lüge für wahr, während andere dem widersprechen und versuchen, die Lüge aufzudecken. Und wieder andere kommen zu einem besonders gefährlichen Schluss: Okay, das heißt, wir können jetzt alle also lügen.