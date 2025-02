Diese Erkrankung bricht meist im Kindes- oder Jugendalter aus. Heranwachsende, bei denen Diabetes Typ 1 diagnostiziert wird, haben als Ursache eine Autoimmunreaktion, bei der die Insulinproduktion in der Bauchspeicheldrüse unwiederbringlich verloren geht. Sie sind von Beginn an und lebenslang auf Insulininjektionen angewiesen. Wegen des frühen Beginns der Erkrankung und der lebenslangen Dauer sollte die Krankheit besonders gut unter Kontrolle gehalten werden. Das bedeutet zunächst eine besonders gute Blutzuckereinstellung, um Langzeitkomplikationen wie Netzhaut-, Nieren- und Nervenschäden sowie eine frühe Atherosklerose zu vermeiden. Das ist aber mit wechselnder körperlicher Aktivität, Infektionskrankheiten, Hormonumstellungen wie Pubertät und Menstruation oft nicht einfach. Weltweit leiden schätzungsweise 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche unter 20 Jahren an Typ-1-Diabetes, in Österreich sind es ca. 30.000 Personen.

Diabetes mellitus Typ 2:

In Österreich leben rund 800.000 Menschen mit Diabetes, das heißt, jeder oder jede Zehnte. Hinzu kommen laut Berechnungen noch rund 350.000 Personen, die eine Vorstufe der Erkrankung haben. Alle 50 Minuten stirbt in Österreich ein Mensch an den Folgen des Diabetes. Das sind 10.000 Menschen im Jahr. Typ 2 wird oft als Volkskrankheit bezeichnet, die durch Übergewicht, Vererbung und ungesunde Lebensweise entstehen kann. Die Körperzellen werden mit der Zeit resistent gegen Insulin. So erschöpft sich die Kapazität der Bauchspeicheldrüse, Insulin zu bilden. Die Mehrheit der Menschen mit Diabetes hat diese Form der Erkrankung. Dann braucht man Medikamente, später auch zusätzliches Insulin per Spritze oder Pumpe.