Dieser Artikel behandelt sexualisierte Gewalt, speziell Femizide. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.

Johannas Facebook-Profil ist noch aktiv. Hundefotos, Ausflüge, Bergtouren. Es wirkt fast so, als wäre sie noch da. Ein Bild zeigt sie am Badesee, ein anders wie sie die letzten Meter zu einem Gipfel hinaufklettert. Johanna wurde letzten Oktober zusammen mit ihrem Sohn von ihrem Ehemann erstochen. Im Dezember hätte sie ihren 71. Geburtstag gefeiert. Johanna ist kein Einzelfall.

Laut einer Studie der FH Joanneum in Graz sind Frauen über 65 Jahre überdurchschnittlich häufig Opfer von Tötungsdelikten. Vergangenes Jahr zählten die Autonomen Frauenhäuser 15 mutmaßliche Femizide in Österreich. Knapp die Hälfte der getöteten Frauen waren über 65 Jahre alt. Agnes, Anna, Anneliese, Eva, Margit, Monika – und eben Johanna. 2024, also ein Jahr vorher, starben laut Todesursachenstatistik insgesamt 50 Menschen durch Mord oder einen tätlichen Angriff. 43 Prozent der weiblichen Opfer waren über 65, bei den männlichen nur 14 Prozent. Anfang der Woche wurde in einem Wiener Pensionist:innenheim eine 87-jährige Frau tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Es ist davon auszugehen, dass es sich um einen Mord handelt.

„Man könnte sagen: Ein Drittel der Frauen, die ermordet worden sind, sind über 65 Jahre alt“, sagt Marina Sorgo von den Gewaltschutzzentren Österreichs. Wirklich präsent sind diese Zahlen in der öffentlichen Debatte kaum. Eine Recherche über die Normalisierung des Undenkbaren.

„Gewalt an älteren Frauen wird doppelt tabuisiert“

Wir verstehen Gewalt heute anders als vor 40 Jahren. Erst Ende der 1970er Jahre wird das Familienrecht reformiert, bis zu diesem Zeitpunkt konnten Ehemänner ihren Frauen noch verbieten arbeiten zu gehen. Bis 1989 war die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Das prägt.

Sorgo sagt: „Älteren Frauen sind stärker in klassischen Rollenbildern verhaftet. Sie verbinden Gewalt in erster Linie mit körperlichen Übergriffen. Psychische oder ökonomische Gewalt als solche erkennen sie meistens gar nicht.“

Leopold Ginner von Pro Senectute, einem Verein, der sich für alte Menschen in Österreich einsetzt, stimmt dieser Einschätzung zu. Er erklärt: „Wir beobachten vier Risikofaktoren: Erstens Demenz oder eine hohe Pflegebedürftigkeit, zweitens Isolation, selbst gewählt oder zwangsläufig, weil niemand mehr da ist, drittens Abhängigkeiten, insbesondere der gepflegten Person von der Pflegenden und viertens psychiatrische Erkrankungen wie Sucht, Alkoholmissbrauch oder Drogen. Wenn diese vier Faktoren zusammentreffen, dann ist sehr oft Feuer am Dach.“

Dazu komme laut Sorgo die Scham von Betroffenen. „Gewalt an älteren Frauen wird doppelt tabuisiert. Einerseits von der Gesellschaft, andererseits von den Betroffenen selbst. Das heißt im Umkehrschluss, dass sich diese Personengruppe am meistens scheut, Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so Sorgo.

„Jede Frau, egal wie alt, hat das Recht auf Schutz“

Maja Markanović-Riedl, Geschäftsführerin der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser, kennt die Schwierigkeiten ältere Frauen zu erreichen: „Für die ältere Zielgruppe ist es deutlich schwieriger, Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, vor allem, wenn sie nicht mobil sind. Nicht alle Frauenhäuser oder Beratungsstellen sind barrierefrei.” Gerade am Land benötige man oft ein Auto, um sie zu erreichen. Dazu kämen die finanzielle Abhängigkeit vom Partner und das gesellschaftliche Stigma.

Vergangenes Jahr waren nur ungefähr zwei Prozent der Bewohnerinnen in den Frauenhäusern über 60 Jahre alt war. Ein grobes Ungleichgewicht zu den Gewaltstatistiken. „Jede Frau, unabhängig davon in welchem Bundesland sie lebt und wie alt sie ist, hat das Recht auf Schutz“, sagt Markanović-Riedl. „Das heißt wir benötigen gutes Datenmaterial, damit wir wissen, was ältere Frauen brauchen und wie wir sie erreichen.” Dazu müsse es laufende Berichterstattung zu diesem Thema, Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitskampagnen geben. „Und dann natürlich eine ausreichende Finanzierung sowohl von den Frauenhäusern als auch von den Frauen- und Mädchenberatungsstellen, einschließlich spezieller Angebote für ältere Frauen.“

„Wir beobachten eine Normalisierung von Gewalt gegen ältere Frauen“

Altersdiskriminierung und Geschlechterstereotype sind eng miteinander verknüpft. Pflegegewalt und sexualisierte Gewalt fließen daher oft ineinander über. „Wir beobachten hier oft eine Normalisierung von Gewalt gegen ältere Frauen“, sagt Markanović-Riedl. „Gerade in der privaten Pflege, die überwiegend von Frauen geleistet wird, kommt es häufig zu Überforderung. Gewalt wird dabei oft ertragen, viele der betroffenen Frauen erleben sie aus Scham, Verpflichtung oder Loyalität zum Partner als private, hinzunehmende Situation.“

„Wir dürfen nicht abstumpfen“

Bettina Bogner-Lipp vom Verein Pro Senectute betont die Wichtigkeit von Sensibilität in der Arbeit mit älteren Frauen. Sie telefoniert regelmäßig über ein Beratungstelefon mit älteren Menschen, die von Gewalt betroffen sind. „Besonders bei älteren Frauen ist viel Sensibilität gefragt, weil das Aussprechen der Gewalt oft mit einer Rückschau auf das bisherige Leben verbunden ist, Selbstzweifel und Sinnfragen auslöst“, sagt Bogner-Lipp. „Dazu kommt, dass sich Betroffene nicht immer kooperativ verhalten müssen, psychiatrisch auffällig sind oder Demenz haben. Manchmal sind sie isoliert, vereinsamt und ganz still. Mir ist wichtig, dass wir das nicht einfach hinnehmen und abstumpfen. Wir müssen unsere Mitmenschen ernst nehmen und auf sie aufpassen.“

Johannas Ehemann sitzt derweil noch in Untersuchungshaft in Oberösterreich. Er ist geständig. In den nächsten Monaten wird er wegen zweifachen Mordes angeklagt.

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: