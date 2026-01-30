„Es gibt einen Satz im Persischen, der größer ist als Mitgefühl, größer als Solidarität: Dardetun be junam, euer Schmerz soll mich treffen“, sagt Mahboobeh Bayat. Sie steht vor dem Treppeneingang der Vereinten Nationen in Wien. Es ist kalt, besonders hier im Schatten des U-Bahn-Viadukts. Wenn Mahboobeh Bayat spricht, bildet ihr Atem kleine Wolken.

Die Aktivist:innen von „Iran Revolution 2022 Vienna“ beindruckt das Wetter nicht. Schließlich stehen sie schon seit 105 Wochen hier, jeden Dienstag demonstrieren sie gegen das iranische Regime, egal ob es schneit oder die Sonne auf die Pflastersteine brennt. „Wir bleiben hier bis zum Ende“, sagt Organisator und Menschenrechtsaktivist Hassan Nayeb-Hashem. „Gegen die Hinrichtungen, gegen das Regime, für die Freiheit!“

Blood ran like water through the gutter. You will never understand what we saw. Nachricht aus dem Iran, dokumentiert vom Kunstkollektiv „Many of us“

Heute sind um die dreißig Personen gekommen. In ihren Händen halten sie Bilder von getöteten Iraner:innen, erzählen ihre Geschichten, fordern ein Ende der Hinrichtungen. „Das ist Erfan Faraji“, sagt Mahboobeh Bayat. Sie zeigt auf ein Foto eines jungen Mannes, er trägt ein oranges T-Shirt, lächelt leicht. „Er war 18 Jahre alt und hat die Proteste gefilmt. Dann haben sie ihm in den Rücken geschossen. Die Kugel ging direkt durch sein Herz.“

„Man sieht nur diesen einen Haken im WhatsApp-Chat“

Seit Dezember 2025 kommt es im Iran, ausgelöst durch eine anhaltende Wirtschaftskrise, zu landesweiten Protesten gegen das Regime. Die Sicherheitskräfte begegnen der Bevölkerung dabei mit brutalen Repressionen. Internetblockaden, willkürliche Massenverhaftungen, systematische Folter. Menschenrechtsorganisationen vermelden gezielte Angriffe auf Krankenhäuser, berichten von verschleppten Demonstrierenden und festgenommen Ärzt:innen. Nach Angaben des Time-Magazins sollen allein am 08. und 09. Januar bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Die Befürchtungen, dass es zu Hinrichtungen von politischen Gefangenen kommt, sind groß.

It looks like they’re about to cut the internet again. I love you. Nachricht aus dem Iran, dokumentiert vom Kunstkollektiv „Many of us“

„Personen vor Ort berichten von Vergewaltigungen, Scheinprozessen, Zwangsgeständnissen. Menschen, die auf den Straßen unterwegs sind, egal ob als Teil der Demonstrationen oder um einfach einkaufen zu gehen, werden angefahren oder erschossen“, erzählt der in Wien lebende Arash. Um ihn und seine Familie im Iran nicht zu gefährden, haben wir ihm in diesem Text einen anderen Namen gegeben. „Die Internetsperre macht es besonders schlimm. Man ist die ganze Zeit besorgt, scrollt und scrollt am Handy und hofft auf irgendeine positive Nachricht. Aber man sieht nur diesen einen Haken im WhatsApp-Chat mit seinen Familienmitgliedern.“

Leyli aus Wien kennt das: „Dieses Gefühl, dass wir in der Diaspora immer wieder aus unserem Alltag gerissen werden, ist Teil unseres Lebens. Wir sind mit der Hilflosigkeit, der Hoffnung, mit der Wut und der Trauer aufgewachsen.“ Gleichzeitig habe die aktuelle Situation absolute Dringlichkeit. „In allererster Linie müssen die Massakrierungen, Erhängungen, Ermordungen sofort stoppen. Ich wünsche mir, dass das Internet angeht und dass internationale Verantwortung und Ermittlungen gegen die Menschenrechtsverbrechen, die in den letzten Tagen stattgefunden haben, forciert werden“, sagt Leyli, „Und natürlich, das wünsche ich mir seit 24 Jahren: dass dieses Regime fällt.“

No memory can forget what we witnessed. None. Nachricht aus dem Iran, dokumentiert vom Kunstkollektiv „Many of us“

„Wir sind nur frei, wenn wir alle frei sind“

Szenenwechsel. An der Universität für angewandte Kunst Wien haben sich vergangene Woche über 40 Diaspora-Iraner:innen zusammengetan und als das Kunstkollektiv „Many of us“ eine Ausstellung veranstaltet. „Wir sind davon überzeugt, dass der iranische Widerstand nicht nur das Leben von Iraner:innen betrifft, sondern Auswirkungen auf uns alle hat. Freiheit ist nicht teilbar: Wir sind nur frei, wenn wir alle frei sind“, sagen die Organisator:innen.

Zwischen Bildern, Redebeiträgen und Performances haben sie einen Raum geschaffen, an dem Menschen zusammenkommen können, um das Geschehene zu besprechen. Einen Raum, der Aufmerksamkeit schafft, besonders für jene, die in der Öffentlichkeit oft untergehen. Menschen aus der Diaspora erzählen von iranischen Studierenden in Österreich, die vor existenziellen finanziellen Problemen stehen und nun ihre Studiengebühren überweisen müssen. Von Exiliraner:innen, die sich keine therapeutische Unterstützung leisten können. Von fehlenden Familienbesuchsvisa und der jahrzehntelang ignorierten Forderung, die iranische Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Erst Ende dieses Monats konnten sich die EU-Außenminister:innen darauf einigen. „Wir haben das Gefühl zu schreien, ohne dass jemand zuhört. Selbst unsere Beiträge in sozialen Medien erreichen weniger Menschen als sonst. Bei Demonstrationen stehen wir oft nahezu allein. Unsere Geschichten werden kaum aufgegriffen oder weiterverbreitet“, schildern Baharak und Zahra, beide Teil des Kunstkollektivs.

Thursday, 1 a.m., I was running while crying, just trying to make it home alive. Nachricht aus dem Iran, dokumentiert vom Kunstkollektiv „Many of us“

„Jin, Jîyan, Azadî!“

Zurück zu den Vereinten Nationen. Hassan Nayeb-Hashem trägt einen schwarzen Pullover mit der Aufschrift „Woman, Life, Freedom“. Seit über 40 Jahren kämpft er gegen die Menschenrechtsverletzungen im Iran, war dabei schon im Hungerstreik, lebte monatelang in einem Protestzelt vor dem Eingang zur UNO-City, hielt Reden bei den „Frau, Leben, Freiheit“-Demonstrationen, nachdem die 22-jährige kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini im Jahr 2022 in Gewahrsam der Sittenpolizei ermordet wurde.

Was momentan in Syrien passiert , bewegt auch die iranische Diaspora in Wien. „Iraner:innen und Kurd:innen gehen gemeinsam auf die Straße. Es gibt Solidaritätsbekundungen: Von Rojava bis Rojhelat“, sagt Leyli, „die Videos , in denen sich Kurdinnen weltweit gegenseitig die Haare flechten, berühren alle Iraner:innen. Es ist eine Erinnerung an Jina Mahsa Amini.“

Es sind diese Gesten der Solidarität, die Hoffnung machen. Und Menschen wie Hassan Nayeb-Hashem. Als er am Ende der Mahnwache den Campingtisch zusammenklappt und die Poster der getöteten Protestierenden zusammenfaltet, sagt er: „Unterstützende Worte allein reichen nicht. Man muss anpacken, mithelfen.“

Nächsten Dienstag wird er wieder vor der UNO stehen. Bis zum Ende.