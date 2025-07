Gewalt in Syrien: Wenn Minderheiten zur Zielscheibe werden

In Syrien ist in den letzten Tagen erneut Gewalt ausgebrochen: In der Provinz Suwaida, dem Zentrum der religiösen Minderheit der Drus:innen, kam es zu Kämpfen zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen. Daraufhin rückten Regierungstruppen in die gleichnamige Provinzhauptstadt vor. Später flog Israel Luftangriffe auf Ziele in der Hauptstadt Damaskus. Beobachtern zufolge war ein Raubüberfall auf einen drusischen Gemüsehändler der Auslöser für die Kämpfe, worauf es zu Vergeltungsangriffen auf beiden Seiten kam. Die Spannungen zwischen Drus:innen und Beduin:innen bestehen seit langem und sind auch auf ökonomische Gründe zurückzuführen: Beduinische Clans, die zuvor vom Schmuggel mit der Aufputschdroge Captagon profitiert hatten, verloren durch das Erstarken drusischer Milizen an Einfluss und fühlen sich zunehmend marginalisiert.

Laut der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte kamen fast 1.000 Menschen ums Leben, rund 200 wurden „auf der Stelle exekutiert”. Die UN-Menschenrechtskommission berichtet von schweren Menschenrechtsverletzungen durch verschiedene bewaffnete Gruppen und syrische Streitkräfte.

„Religiöse Minderheiten haben Angst”

„Religiöse Minderheiten in Syrien leben in Angst, werden entmenschlicht und ermordet, weil man sie als Abtrünnige oder Ungläubige betrachtet. Sie haben keine Lobby – ihre einzige Stimme sind unsere Stimmen. So wie wir andere Gruppen verteidigen, müssen wir Minderheiten verteidigen. Ich sehe derzeit kaum jemanden, der das tut”, sagt die Menschenrechtsaktivistin, Journalistin und Filmemacherin Düzen Tekkal im Gespräch mit der WZ. Sie wuchs als Kind kurdischer Eltern in Deutschland auf und ist Teil der jesidischen Glaubensgemeinschaft, einer religiösen Minderheit.

Drus:innen im Fadenkreuz

Viele Drus:innen aus Syrien wandten sich die letzten Tage verzweifelt an Tekkals Hilfsorganisation HÁWAR.help, einige Videos veröffentlichte sie mit Triggerwarnung auf Instagram. „Wir sehen Bilder, die für uns als Minderheiten schwer zu ertragen sind. Über 80-jährige drusische Würdenträger wurden gefoltert – ihnen wurde der traditionell getragene Oberlippenbart als islamistisches Zeichen der Verachtung abgeschnitten, bevor sie hingerichtet wurden“, schildert die Menschenrechtsaktivistin. „Häuser von Drus:innen wurden geplündert und in Brand gesetzt.“ Auch in Deutschland werden Drus:innen bedroht: Tareq Alaows, selbst Druse und flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl, hat letzte Woche zwei Familienangehörige in Suwaida verloren. Weil er in Berlin täglich Proteste organisiert, erhält er Drohungen.

Weltweit gibt es rund eine Million Drus:innen, die vor allem in ländlichen Dörfern und in den Bergen von Syrien, dem Libanon und Israel leben. Sie haben sich vor Jahrhunderten vom schiitischen Islam abgespaltet – für Islamisten gilt dieser „Abfall vom Glauben“ als todeswürdiges Vergehen. Drus:innen sind, wie Tekkal erklärt, für ihre außergewöhnliche Loyalität gegenüber ihrem jeweiligen Heimatland bekannt. Trotz ihrer kleinen Gemeinschaft spielten sie immer wieder eine wichtige politische Rolle – etwa im libanesischen Bürgerkrieg oder im syrischen Widerstand. Nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad im Dezember 2024 hofften Drus:innen auf eine neue Zukunft. „Sie wussten aber nicht, dass sie die Nächsten sein würden, die von Islamisten geschlachtet werden“, so Tekkal.

Spirale der Gewalt

Seit Beginn des Syrischen Bürgerkriegs 2011 sind religiöse Minderheiten in Syrien wiederholt Angriffen ausgesetzt – durch IS-Milizen, islamistische Gruppen und Regimekräfte. Besonders schwer traf es 2014 die Jesid:innen mit einem Genozid, bei dem IS-Kämpfer tausende Männer ermordeten, Frauen versklavten und Kinder verschleppten. Auch in den letzten Monaten gab es Massaker an Alawit:innen in der Küstenprovinz Latakia und einen Selbstmordanschlag auf eine christliche Kirche in Damaskus.

Externe Kräfte und Milizen begrenzen den Handlungsspielraum der Regierung André Bank, Syrienexperte

Neuer Präsident, keine Kontrolle?

Mit dem Machtwechsel begann in Syrien ein neues Kapitel voller Unsicherheit: „Ahmed al-Scharaa als neuer Präsident ist entweder nicht willens oder nicht fähig, öffentliche Sicherheit für alle im Land zu garantieren“, kritisiert Tekkal. Al-Scharaa führte einst die islamistische und als Terrororganisation eingestufte Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die aus der Al-Qaida-nahen Al-Nusra-Front hervorging und Assads Sturz vorantrieb. Heute distanziert sich der Präsident von seiner dschihadistischen Vergangenheit, sein Image hat er sorgfältig poliert. Dennoch fürchtet sich die Bevölkerung laut Tekkal, dass der Islamismus zurückgekehrt ist: „Für religiöse Minderheiten bedeutet das Angst, Schrecken und eine erneute Traumatisierung.”

Laut André Bank, Syrienexperte am GIGA-Institut für Nahost-Studien in Hamburg, fehle al-Scharaa weniger der Wille als die Möglichkeit, eine inklusive Politik umzusetzen: „Externe Akteure und konkurrierende Milizen schränken den Handlungsspielraum seiner Regierung weitgehend ein.” Zudem sei Syrien „wirtschaftlich am Boden”. Auch Bente Scheller, Politikwissenschaftlerin der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung, betont: „Als Machtpolitiker ist al-Scharaa daran gelegen, dass im Land Ruhe einkehrt.“ Zwar spreche er von einem „Syrien für alle“ und stehe im Austausch mit verschiedenen Minderheiten, doch solange bewaffnete Gruppen unabhängig agieren, entstehe keine verlässliche Sicherheitsstruktur – und damit auch kein Vertrauen in der Bevölkerung.

Was braucht ein neues Syrien?

Zurück nach Suwaida. Am Wochenende haben die Drus:innen die Stadt zurückerobert, die Lage ist laut Berichten vorerst unter Kontrolle und die Zusammenstöße sind beendet. Durch die Kämpfe wurden nach UN-Angaben mehr als 80.000 Menschen vertrieben, die Versorgung mit Strom und Wasser wurde unterbrochen. Erst am Sonntag erreichte ein dringend benötigter Hilfskonvoi die Region. Düzen Tekkal pocht auf humanitäre Korridore und internationale Aufmerksamkeit. „Das internationale Interesse kam erst, als Israel eingriff. Das lässt tief blicken“, kritisiert sie und fügt hinzu: „Ein freies Syrien wird es erst dann geben, wenn es selbst in der Lage ist, seine Minderheiten zu schützen.“

Externe Mächte wie die Türkei, die Gebiete im Norden militärisch besetzt hält, und Israel, das völkerrechtswidrig unter anderem die Golanhöhen kontrolliert, erschweren laut Bank ein friedliches Miteinander: „Israel versteht sich als Schutzmacht der Drusen – aber das wird nicht von allen Drusen vor Ort akzeptiert.” Innerhalb der drusischen Gemeinschaft gebe es unterschiedliche Positionen: Während sich einer der drei höchsten Geistlichen offen für Unterstützung durch Israel und die USA ausspricht und klar gegen die Übergangsregierung stellt, fordern die beiden anderen religiösen Führer eine innersyrische Lösung.

Verbrechen von heute und der letzten Jahrzehnte müssen aufgearbeitet werden Bente Scheller, Politikwissenschaftlerin

Um den Weg zu einem stabilen und inklusiven Syrien zu ebnen, müssen laut Bank innerhalb der verschiedenen Milizen und Gruppierungen jene Kräfte gestärkt werden, „die auf Ausgleich und Verständigung setzen – nicht nur lautstarke oder extremistische Stimmen.” Bente Scheller betont: „Wenn wir über Minderheiten sprechen, klingt das oft so, als seien sie nur schutzbedürftig – dabei haben viele selbst eine Geschichte, die Rachegefühle mit sich bringt.“ Alawit:innen seien zentral an Assads Schreckensherrschaft beteiligt gewesen, drusische Milizen hätten sich unter Assad an brutalen Offensiven im Umfeld von Damaskus beteiligt. Natürlich sei es immer falsch, wenn Zivilist:innen getroffen werden. „Genauso wichtig wie die Ahndung der jetzigen Verbrechen ist es, dass die Verbrechen der letzten Jahrzehnte aufgearbeitet werden – und insbesondere das Schicksal der über 130.000 Menschen aufgeklärt wird, die, zumeist in Händen des Regimes, verschwunden sind.“ Sonst stehe es schlecht um das Miteinander.