Junge Männer mit Schnauzer servieren vegane Burger mit hausgemachten Pommes. An der Wand hängt moderne Kunst. Die Toilette ist genderneutral. „Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um wegzuschauen“, steht auf einem Sticker neben dem Waschbecken. Das Wirr in der Wiener Burggasse ist ein hippes Lokal im hippen siebten Bezirk. Vor dem Tresen geht es achtsam zu. Dahinter sollen eklatante Missstände herrschen, wie ehemalige Mitarbeitende berichten.

Die WZ hat mit über 20 Ex-Angestellten der Lokale Wirr am Brunnenmarkt, Wirr in der Burggasse und dem Adlerhof gesprochen. Alle drei werden von den Gastronomen Andreas Knünz und Manuel Köpf geführt. Die Vorwürfe gegen sie sind schwerwiegend. Es geht um Gewalt, derbe Beleidigungen, verweigerte Löhne, Klagsdrohungen bei öffentlicher Kritik. Die Betroffenen haben sie der WZ unabhängig voneinander geschildert und untermauern ihre Aussagen mit Mails und Videos.

Video zeigt Gewalt gegen Koch

Eines der Videos beginnt mit Ahmad, der Koch im Wirr war. Er steht barfuß in seiner Wohnung. Wirr-Chef Knünz nimmt Ahmads Schuhe und stellt sie vor die Eingangstür. Dabei sagt er kein Wort. „Warum räumst du meine Sachen weg?“, fragt Ahmad. Keine Antwort. Ahmad stellt sich Knünz in den Weg. Knünz rempelt ihn weg. Plötzlich kommt der zweite Geschäftsführer Köpf ins Bild und stößt Ahmad aggressiv nach hinten. Ahmad kracht gegen die Wand. „Hast du ein scheiß Problem, oder was?“, fragt Köpf. „Warum schlägst du mich?“, antwortet Ahmad.

Hast du ein scheiß Problem, oder was? Manuel Köpf, Geschäftsführer

Knünz räumt weiterhin Ahmads Sachen aus der Wohnung. Er schleift ein Schuhregal hinaus. Als er wieder in die Wohnung kommt, stellt sich Ahmad ihm erneut in den Weg. Knünz zerrt ihn am Pullover. Köpf folgt ihm. Beide rammen Ahmad. Verwackeltes Bild, schmerzhaftes Stöhnen. Das Video bricht ab.

Polizei stürmt die Wohnung

Die WZ hat Ahmad gefragt, wie es zu der Situation im Video gekommen ist. Er möchte dazu aber nichts sagen. Sein ehemaliger Kollege Tim, der ihn nach dem Vorfall zur Arbeiterkammer begleitet hat, kennt seine Geschichte im Detail – und erzählt sie der WZ.

„Ahmad wollte eine Gehaltserhöhung, aber die Chefs wollten ihm keine geben. Daraufhin wollte er kündigen, weil er mehr Geld brauchte“, erzählt Tim. Der WZ liegen Screenshots von Ahmads Konto vor: Er bekam knapp unter 1.300 Euro netto pro Monat. „Offiziell war er als Küchenhilfe angestellt, doch er war de facto eher der Küchenchef. Er hat in allen drei Lokalen gearbeitet und war immer verfügbar, da er in ihrer Dienstwohnung zur Miete wohnte“, sagt Tim.

Ein paar Tage, nachdem Ahmad mehr Gehalt gefordert hatte, sei er krank geworden und deshalb nicht zur Arbeit erschienen. „Die Chefs haben seinen Krankenstand offenbar als Protest verstanden. Daher sind sie eine Stunde nach Dienstbeginn mit ihrem Schlüssel in seine Wohnung gegangen. Ahmad hat noch geschlafen, als Knünz und Köpf ihm die Bettdecke wegzogen und ihn aus dem Bett zerrten“, erzählt Tim. Dann haben die Geschäftsführer seine Sachen rausgeräumt und ihn geschubst. Ein Freund von Ahmad, der ebenfalls im Wirr gearbeitet hat, filmt die Szene mit seinem Handy mit. So richtig eskaliert sei die Situation aber erst danach.

Ahmad hat keine Luft bekommen und Knünz in die Hand gebissen. Tim, ehemaliger Kollege von Ahmad

„Knünz hat Ahmad in einen Würgegriff genommen und ihm ins Gesicht geschlagen. Ahmad hat keine Luft bekommen und Knünz in die Hand gebissen“, sagt Tim. Auch Ahmads Freund soll geschlagen worden sein, als die Chefs mitbekamen, dass er filmte. Nach der Eskalation ruft Ahmad die Polizei, auch die Geschäftsführer tun das. „Sie haben behauptet, Ahmad habe sie mit einem Elektroschocker und einem Messer attackiert. Daher hat eine bewaffnete Einheit der Polizei die Wohnung gestürmt und nach Waffen durchsucht, aber nichts gefunden“, erzählt Tim.

Die Geschäftsführer antworten auf Anfrage der WZ: „Wir wurden tatsächlich mit einem Elektroschocker und einem Messer angegriffen. Warum die Polizei diese Waffen nicht gefunden hat, wissen wir nicht, es waren mehrere Personen in der Wohnung und die Waffen sind leicht zu verbergen.“ Im Video soll außerdem lediglich ihre Verteidigung auf den vorausgehenden Angriff zu sehen sein, nicht aber der Angriff selbst. Die Frage nach dem Würgegriff und den Schlägen ins Gesicht bleibt unbeantwortet.

Diversion mit Probezeit für Knünz und Köpf

Der Fall landet bei der Staatsanwaltschaft Wien. Vier Personen – Ahmad, sein Freund und die beiden Geschäftsführer – werden alle wegen Körperverletzung angezeigt. Ahmad zusätzlich noch wegen einer gefährlichen Drohung. Konkret geht es bei der Körperverletzung durch Ahmad um den Biss. Er wird aber freigesprochen, da er sich mit dem Biss nur geschützt haben soll. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren wegen der gefährlichen Drohung aufgrund mangelnder Beweise ein, genauso das Verfahren gegen Ahmads Freund.

Den Geschäftsführern bietet die Staatsanwaltschaft hingegen eine Diversion an. „Wir haben ein Diversionsangebot ohne Schadenersatzleistung und ohne Strafe angenommen, weil wir die Sache erledigt haben wollten. Wir wollten uns mit dem Fall und diesem Mann nicht auseinandersetzen“, sagen die Geschäftsführer auf Anfrage der WZ. Zwar mussten sie keine Strafe zahlen, aber sie unterzogen sich einer Probezeit, wie Informationen der Staatsanwaltschaft Wien bestätigen.

Das Wirr in der Burggasse macht einen progressiven Eindruck. © Markus Hagspiel

4.000 Euro Vergleichszahlung für Ahmad

Ahmad wird noch am Tag des Vorfalls fristlos entlassen. Er geht zur Arbeiterkammer. In einem Schreiben, das der WZ vorliegt, heißt es, Ahmad sei wegen eines „tätlichen Angriffs gegen den Arbeitgeber fristlos“ entlassen worden. Die Arbeiterkammer stellt klar, dass der Arbeitnehmer dieser Darstellung widerspricht. „Die Entlassung erfolgte daher zu Unrecht“, heißt es in dem Schreiben. Die Arbeiterkammer fordert sämtliche Unterlagen, um die finanziellen Ansprüche von Ahmad zu prüfen.

Das Ergebnis: Sie fordern rund 7.000 Euro für Ahmad. Der Fall landet beim Arbeits- und Sozialgericht Wien. Dort wird der WZ auf Anfrage mitgeteilt, dass „das Verfahren mit einem Vergleich“ beendet wurde. Ein Blick auf die Screenshots von Ahmads Konto zeigt: Rund 4.000 Euro hat er am Ende von seinem Anwalt überwiesen bekommen. Auf Anfrage der WZ antworten die Geschäftsführer dazu: „Wir haben die mit der Entlassung fällig gewordenen Ansprüche bezahlt.“

Kein Gehalt, weil „kein Bock“

Es sind nicht die einzigen Vorwürfe, die ehemalige Mitarbeiter:innen gegen die Gastronomen erheben. Die drei Wiener Lokale ziehen im Service vor allem junge Menschen an, die neben dem Studium Geld verdienen wollen. Eine davon ist Lea. Sie kündigt wegen der schlechten Arbeitsbedingungen bereits nach drei Monaten. Dann wartet sie auf ihr letztes Gehalt, doch es kommt nicht. Sie versucht, ihre ehemaligen Chefs per SMS und Mail zu erreichen, aber sie bekommt keine Antwort. Daher geht sie zu ihnen ins Büro. Knünz ist allein dort. Aus Angst vor einer Eskalation filmt sie mit ihrem Handy mit.

„Wann bekomme ich mein Gehalt?“, fragt Lea im Video, das der WZ vorliegt. „Steht in den Sternen“, antwortet Knünz. Auf dem Bild sind nur ihr weißes Kleid und ihre schwarzen Schuhe zu sehen. Die WZ hat das Video mehreren Personen vorgespielt, die Knünz kennen. Sie bestätigen, dass es sich um seine Stimme handelt.

„Das steht nicht in den Sternen. Ich möchte das diese Woche überwiesen bekommen. Mein Gehalt, das mir zusteht“, sagt Lea. Sie verweist auf ihre Nachrichten. Darauf, dass das Gehalt schon seit mehr als zwei Wochen bei ihr sein müsste. „Ja, stimmt. Ich habe es nicht gemacht“, antwortet Knünz. „Wieso nicht?“, will Lea wissen. „Ich hatte keinen Bock“, antwortet Knünz. „Keinen Bock?“, wiederholt Lea verärgert. Sie dreht sich um und beendet das Video.

Ich hatte keinen Bock. Andreas Knünz, Geschäftsführer, als Antwort auf die Frage, warum das Gehalt nicht überwiesen wurde

Lea ist nicht die Einzige, die von zurückgehaltenen Gehältern erzählt. Der WZ liegt ein weiteres Schreiben der Arbeiterkammer vor, die in einem anderen Fall die Geschäftsführer zur Gehaltszahlung auffordern musste. Knünz und Köpf antworten auf Anfrage der WZ, Löhne nur zu spät ausbezahlt zu haben, wenn die Stundenliste verspätet eingereicht wurde.

Sexistische Beleidigungen

Ehemalige Mitarbeiterinnen berichten zudem von sexistischen Beleidigungen. Eine davon ist Sara. Auch sie hat bereits nach zwei Monaten gekündigt. Einen Tag später findet ein Gespräch zwischen ihr und den Chefs statt. Nach dem Gespräch erhält Sara eine Mail von Knünz mit einer Verwarnung wegen respektlosen Verhaltens gegenüber dem Arbeitgeber. Sara antwortet mit einer Stellungnahme, in der sie festhält, dass Knünz sie mehrmals mit „Du scheiß Zicke, halt dein Maul“ beschimpft hat. Der WZ liegt der gesamte Mailverkehr vor.

Knünz antwortet: „Dann merke ich auch an, dass ‘Du Scheiß Zicke, halt’s Maul’ niemals in dem Zusammenhang gesagt wurde beziehungsweise das Wort scheiß nicht gesagt wurde. Dein zickiges Verhalten können von einem Mitarbeiter am Brunnenmarkt und von einem Mitarbeiter im Adlerhof bestätigt werden.“ Neben Sara erzählt auch Lea von Beleidigungen: „Als ich das Video beendet habe und mich bei der Tür nochmal umdrehte, hat Knünz mir beide Mittelfinger gezeigt und mich leise eine Fotze genannt.“ Auf Nachfrage der WZ streiten die Geschäftsführer ab, Mitarbeiterinnen beleidigt zu haben.

Drohungen vom Anwalt

Alle ehemaligen Angestellten, die mit der WZ gesprochen haben, blicken kritisch auf die Geschäftsführer und ihre Lokale zurück. Drei von ihnen haben daher beschlossen, ihre Erfahrungen in Rezensionen auf Google zu veröffentlichen. „Zwei Wochen später haben wir eine Mail vom Anwalt der Chefs bekommen, in der uns mit einer Klage gedroht wurde, wenn wir nochmal so einen Kommentar schreiben sollten“, erzählt einer von ihnen. Er legt der WZ den gesamten Mailverkehr vor.

„Dieser Text ist in seinem Inhalt zur Gänze unrichtig und kreditschädigend“, heißt es im Schreiben vom Wirr-Anwalt. Die drei bestätigen gegenüber dem Anwalt, solche Aussagen in Zukunft zu unterlassen, da sie Angst vor einer Klage haben. „Ich weise dennoch darauf hin, dass die Inhalte meiner Aussagen der Wahrheit entsprechen“, heißt es in einer der Antworten an den Anwalt. Knünz und Köpf bestätigen, sich gegen „pauschale und unrichtige Vorhalte“ gewehrt zu haben.

Ein Screenshot einer der drei Rezensionen. © www.google.com

Ähnlich geht es der WZ. Unsere Fragen beantworten die beiden Geschäftsführer zuerst nicht. Stattdessen landet das Schreiben ihres Anwalts in unserem Postfach. Er fordert uns auf, die Recherchen einzustellen. „Eine objektive Recherche ist nicht mehr vorstellbar“, schreibt er. Unsere Fragen seien zu aggressiv formuliert, sie würden vor Voreingenommenheit strotzen.

Miserable Arbeitsverhältnisse

In den Fragen haben wir aber lediglich die Vorwürfe der Mitarbeitenden aufgegriffen: zu späte Lohnauszahlungen, nicht nachvollziehbare Trinkgeldauszahlungen, Beleidigungen, Kündigungen wegen Krankenständen, keine Pausen, Nachzahlungen aus eigener Tasche bei Fehlständen. Erst nach mehrfacher Aufforderung werden unsere Fragen beantwortet und alle genannten Vorwürfe abgestritten.

„Ich arbeite seit über zehn Jahren in der Gastro und habe schon viel erlebt, aber das ist schon ein anderes Level“, sagt Tim rückblickend auf seine Zeit im Wirr. Er war über die Arbeitsbedingungen und den rauen Umgang der Chefs erstaunt, da die Lokale „ganz cool“ gewirkt hätten. Damit ist er nicht allein. Die selbstgemachten Limonaden und die recycelten Holzmöbel täuschen. Erst mit dem Blick hinter die Kulissen kann der dunkle Schatten auf der hippen Fassade erkannt werden.

