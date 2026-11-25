Betroffene schulden euch kein „perfektes Opfer“
- Von
- Eva Sager
Die Frage, warum Frauen Vergewaltigungen so selten anzeigen, lässt sich nicht beantworten, ohne auch darüber zu sprechen, wie wir mir ihnen umgehen, wenn sie es doch tun.
Dieser Text behandelt sexualisierte Gewalt. Der Inhalt kann belastend oder retraumatisierend wirken. Bitte lies nur weiter, wenn du dich emotional sicher fühlst. Eine Liste mit Unterstützungseinrichtungen findest du am Ende des Textes.
Avignon, 2024. In einem südfranzösischen Gerichtssaal sitzt Gisèle Pelicot ihrem Ex-Partner und 50 anderen Männern gegenüber. Sie haben die 73-Jährige vergewaltigt, während sie bewusstlos war, betäubt durch starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. 69 Verhandlungstage später endet der Prozess mit 51 Schuldsprüchen. Vor dem Justizgebäude skandieren zu diesem Zeitpunkt dutzende Frauen: Die Scham muss die Seite wechseln.
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Paris, 2026. Sabine Prokhoris hat ein neues Buch geschrieben. Die französische Psychoanalytikerin ist in der Vergangenheit immer wieder mit antifeministischen Positionen aufgefallen. Ihre neue „Streitschrift“ knüpft zweifellos daran an: In einem Kapitel stellt sie infrage, ob Gisèle Pelicot wirklich ein Opfer ihres Ex-Mannes sein kann. Gleichzeitig verschickt ihr Verlag Tinbad im Zuge der Werbekampagne Bilder, die Gisèle Pelicot nackt zeigen und ohne ihr Einverständnis gemacht wurden. Aufgedeckt hat das die französische Wochenzeitung Le Canard Enchaîné. Die Aufnahmen sollen aus dem Strafakt rund um den Vergewaltigungsprozess in Avignon stammen.
Der Verlag hat sich mittlerweile für die „unglückliche Kommunikation“ entschuldigt. Gisèle Pelicot will rechtlich gegen ihn und die Autorin vorgehen: „Ich habe darum gekämpft, meine Würde und meine Freiheit zurückzugewinnen. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand beides wieder nimmt.“
Zurück also nach Avignon, ins Jahr 2024. Schon im Prozess versuchen die Verteidiger:innen der Täter, Gisèle Pelicot eine Mitschuld zuzuschreiben. Täter-Opfer-Umkehr par excellence. Ihr werden exhibitionistische Neigungen angedichtet, sie sei alkoholabhängig gewesen oder habe die Täter wissentlich angelockt. Ständig stellen die Strafanwält:innen in Frage, ob sie wirklich bewusstlos gewesen ist.
Das alles passiert trotz der Videos auf den Gerichts-Bildschirmen, die die Vergewaltigungen für alle sichtbar machen. Trotz Gisèle Pelicots Schnarchen, das alle im Verhandlungssaal hören können. Trotz der Chatnachrichten, in denen die Männer die Vergewaltigungen geplant haben. Trotz der toxikologischen Befunde. Trotz des Geständnisses ihres damaligen Ehemanns.
Was braucht es denn noch, damit einer Frau geglaubt wird?
Ich habe darum gekämpft, meine Würde und meine Freiheit zurückzugewinnen.Gisèle Pelicot
In der Regel gibt es diese Menge an Beweisen nämlich nicht. In Österreich ist jede dritte Frau von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. Jede neunte wird Opfer einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung. Durch Studien wissen wir, dass die Täter meistens keine unbekannten Männer sind, sondern Freunde, Arbeitskollegen oder Partner. Und wir wissen, dass nur ein Bruchteil der Fälle sexualisierter Gewalt angezeigt wird.
Betroffene sind traumatisiert, schämen sich und haben Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird. Sie haben in den allermeisten Fällen nämlich keine Videos oder Chatnachrichten, oft lassen sich nicht mal mehr körperliche Spuren nachweisen. Sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung gering ist. Und sie wissen, dass selbst Gisèle Pelicot im Gerichtssaal um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen musste.
Die Vorstellung vom „perfekten Opfer“ hat sich tief in unser gesellschaftliches Denken eingefressen. Die Frau, die sich wehrt, sofort Anzeige erstattet, ihre Geschichte lückenlos erzählen kann, ganz ohne Widersprüche. Nur gibt es dieses „perfekte Opfer“ nicht. Es ist eine patriarchale Konstruktion, eine Art Trugbild. Es soll Frauen verunsichern, ihre Wahrnehmung infrage stellen und am Ende den Eindruck erwecken, sie hätten eine Mitschuld an dem, was ihnen angetan worden ist. Wir fordern zwar, dass die Scham die Seite wechseln soll, halten aber gleichzeitig an genau jenen Idealen fest, die Betroffene dazu bringen, sich selbst zu hinterfragen und zu rechtfertigen.
Gisèle Pelicot erfährt das 2024 während der Verhandlung in Avignon. Und sie erfährt es in diesen Tagen, weil ein Verlag Bilder ihres Missbrauchs verschickt, um Werbung für ein Buch zu machen, dass ihr genau jenen Missbrauch abspricht.
Wenn wir uns also fragen, warum Frauen so selten Anzeige erstatten, müssen wir uns vor allem fragen, wie wir mit ihnen umgehen, wenn sie es tun.
Wohin mit meiner Scham? Wohin mit meiner Schuld? Mit meiner Wut?Betroffene
Wien, 2026. Heute, am 25. November, beginnen die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In den kommenden Tagen werden wir jener Frauen gedenken, die durch Femizide ihr Leben verloren haben. Wir werden in den Zeitungen die Forderungen von Gewaltschutzorganisationen lesen. Wir werden daran erinnert werden, dass feministische Errungenschaften keine Selbstverständlichkeit sind, sondern das Bohren harter Bretter.
Vor zwei Jahren hat die ganze Welt skandiert, dass die Scham die Seite wechseln muss. Während der Recherche für den WZ-Podcast Culpa hat ein Vergewaltigungsopfer dann folgendes zu mir gesagt: „Immer dieses, die Scham muss die Seite wechseln. Ja schon, aber ich schäme mich. Wohin mit meiner Scham? Wohin mit meiner Schuld? Mit meiner Wut?“
Hilfe und Beratungsstellen
Wenn du selbst von Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe:
- Autonome Österreichische Frauenhäuser: online hier
- Der Helpchat, Online-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen: online hier
- Frauenhelpline gegen Gewalt: Tel.: 0800 222 555, online hier
- Gewaltschutzzentren Österreichs: Tel.: 0800 700 217, online hier
- Männerberatung: Tel.: 0800 400 777, online hier
- StoP, Stadtteile ohne Partnergewalt: online hier
- Rat auf Draht: Tel.: 147, online hier
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Der Verlag Tinbad entschuldigte sich für seine „unglückliche Kommunikation“, bestritt den Versand von Vergewaltigungsbildern oder Pornovideos, dementierte aber nicht, Nacktfotos verschickt zu haben. Autorin Sabine Prokhoris schob die „volle Verantwortung“ für die „unangemessene“ Werbekampagne ihrem Verlag zu.
- Gewalt gegen Frauen umfasst körperliche, psychische, wirtschaftliche, virtuelle und sexualisierte Gewalt. Sie betrifft Frauen in jedem Lebensbereich und in allen Alters- und Bildungsschichten.
- In Österreich ist jede dritte Frau (ab dem Alter von 15 Jahren) von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. 282.480 Frauen (8,7 Prozent) wurden bereits Opfer einer Vergewaltigung. (siehe Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich, Prävalenzstudie beauftragt durch Eurostat und das Bundeskanzleramt, 2022)
- Frauen, die durch Armut, Rassismus, Ableismus, Trans- oder Queerfeindlichkeit mehrfach marginalisiert sind, sind überproportional häufig von sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffen.
- Schon seit vielen Jahren zeigen Studien, dass die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt sehr hoch ist. Nur wenige der Betroffenen, die etwa eine Vergewaltigung oder andere Formen sexualisierter Gewalt erlebt haben, erstatten tatsächlich Anzeige.
Das Thema in der WZ
- „Der Täter wurde geschützt, nicht ich“
- Der weibliche Körper ist ein Schlachtfeld
- Fall Gunkl: Wenn das Opfer aus dem Blick gerät
- Von der Unmöglichkeit, eine Frau zu sein