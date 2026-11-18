Wer noch eine verstaubte PlayStation zu Hause hat, hat jetzt einen guten Grund, sie loszuwerden – oder wieder in Betrieb zu nehmen. Das liegt nicht nur am Verkaufsstart eines Kultspiels, sondern auch an wirtschaftlichen Entwicklungen. „GTA 6“, die sechste Ausgabe des Videospiels Grand Theft Auto, kommt diese Woche in den Handel. In GTA schlüpfen Spieler:innen in die Rolle von Gangstern. Diesmal gibt es erstmals eine weibliche Protagonistin, die auch sprechen kann.

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Fast 15 Millionen Vorbestellungen

Die Serie startete im Jahr 1997 mit der ersten Version; die letzte Ausgabe wurde 2013 veröffentlicht. Obwohl das Spiel 13 Jahre alt ist, wird es noch immer gespielt: Bisher wurden 235 Millionen Einheiten davon verkauft, davon fünf Millionen im vergangenen Geschäftsquartal. Dies gab der Konzern Take-Two Interactive bekannt, zu dem der GTA-Spieleentwickler Rockstar Games gehört. Für das aktuelle Quartal erwartet das Unternehmen Verkaufseinnahmen in Höhe von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar, der Großteil davon wird auf GTA 6 entfallen. „Da die Vorbestellungen ein noch nie dagewesenes Niveau erreichen, erwarten wir, dass dies ein historisches Jahr für unser Unternehmen wird“, kommentiert CEO Strauss Zelnick.

Am 16. November, drei Tage vor dem offiziellen Launch, wurde das Spiel laut der Marktforschung SensorTower bereits 14,94 Millionen Mal vorbestellt, das entspricht einem Umsatz von 1,45 Milliarden US-Dollar. Mehr als zwei Drittel der Vorbestellungen wurden für die Sony PlayStation getätigt, der Rest entfiel auf die Microsoft XBox. GTA 6 wird nur auf diesen beiden Spielkonsolen verfügbar sein und ist der erste Titel von Take-Two, der nur digital erhältlich ist. Die entsprechenden Endgeräte braucht es dennoch.

PlayStation 50 Prozent teurer

Und diese machen einen weiteren lukrativen Teil des Spielemarktes aus. Um GTA 6 zu spielen, braucht man eine PlayStation 5 Digital Edition. Diese kostet aktuell knapp 600 Euro – und das obwohl die aktuelle Konsolengeneration bereits sechs Jahre alt ist. Dabei ist der Preis seit November 2020 nicht gesunken, sondern sogar gestiegen. Damals kostete sie rund 400 Euro, also 50 Prozent weniger als heute. Sony hat eine Erklärung für diese Teuerung: „Angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der globalen Wirtschaftslage haben wir beschlossen, die Preise weltweit anzuheben“, informierte der Hersteller im März 2026, also einige Monate vor dem GTA-Boom.

Zählt man den Preis des Spiels selbst dazu – rund 80 Euro für die Standardversion und 100 Euro für die Deluxe-Version –, kostet es also knapp 700 Euro, um beim Spielstart von GTA 6 dabei zu sein. Die Konsolen sind zwar auf Second-Hand-Marktplätzen zu finden, aufgrund der aktuellen Nachfrage sind sie aber nicht signifikant verbilligt. Insgesamt hat Sony seit dem Marktstart der Playstation 5 100 Millionen Einheiten verkauft, im vergangenen Geschäftsquartal waren es 2,6 Millionen Stück.

KI-Klon verhindert

Betrachtet man die Verkaufszahlen der Playstation und die Vorbestellungen von GTA, dürfte das Geschäft trotz der Einstiegskosten laufen. Der Aktienkurs von Take-Two ist in den vergangenen vier Wochen um fast elf Prozent gestiegen, obwohl der Quartalsbericht die Erwartungen nicht erfüllt hat. Während der Konzern im ersten Halbjahr 88 Millionen US-Dollar Verlust machte, soll das im März 2027 endende Geschäftsjahr einen Gewinn von bis zu 142 Millionen Dollar bringen. Es gibt jedoch eine Gefahr für den GTA-Boom: Künstliche Intelligenz. So soll ein Entwickler schon im Juni versucht haben, das Spiel mithilfe des KI-Tools Claude nachzubauen. Claude hat mittlerweile Maßnahmen ergriffen, um solche Versuche zu blockieren.