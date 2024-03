Maria ist die Tochter einer Winzer:innen-Familie aus der Region Krems in Niederösterreich, die nicht mit vollem Namen genannt werden möchte.

Josef Glatt ist seit 1994 Direktor des Österreichischen Weinbauverbandes , der Interessenvertretung der in Österreich in Vereinen organisierten Winzer:innen. Josef Glatt stammt aus dem Weinviertel und ist hauptberuflich als Referatsleiter für Weinwirtschaft in der Landwirtschaftskammer Österreich tätig. Zudem ist er Chefredakteur der Fachzeitschrift „Der Winzer".