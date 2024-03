Wie geht es mit den Grünen und der Klima-Bewegung weiter?

Frau Krumpeck, es gibt eine Studie, die sagt, es braucht 3,5 Prozent der Bevölkerung, die auf die Straße geht, damit eine Regierung kippt. Also 300.000 Menschen in Österreich. 100.000 waren es schon ein paar Mal bei euren Protesten, aber vielleicht schafft ihr das ja mal…

Martha Krumpeck

Eine Volksabstimmung im Anschluss an einen Bürgerrat kann ich mir vorstellen. Wichtig ist, dass die Bürger:innen gut informiert sind. Es gibt so viel Missinformation. Wenn es nur ein Kreuz bei Ja oder Nein ist, wie beim Minarettverbot in der Schweiz, dann kommt dabei nichts Gutes heraus. Ich halte den Klimarat für eine intelligente Lösung. Dessen Ergebnisse liegen seit Sommer 2022 am Tisch. Die ÖVP will davon jedoch nichts wissen. Dass die Grünen beim Totschweigen mithelfen, verstehe ich nicht.