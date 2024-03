Hätte der Tod von Lea H. vermieden werden können?

Expert:innen der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (ÖGKJP) präsentierten am 8. September 2023 Daten aus dem klinischen Bereich, die belegen, dass es seit 2018 eine dreifache Steigerung bei suizidalen Gedanken und Handlungen bei unter 18-Jährigen gibt: In Österreich sterben pro Jahr etwa 1.100 Menschen durch Suizid, etwa 25 bis 30 davon in der Altersgruppe der unter 18-Jährigen. Diese Zahl ist seit einigen Jahren stabil. Dennoch ist Suizid die zweithäufigste Todesursache in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Bei unter 18-Jährigen hat sich in den letzten zehn Jahren die Anzahl der Unterbringungen (gegen oder ohne eigenen Willen) in kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken verdoppelt. Nach dem „Corona-Knick“ ist die Zahl sprunghaft angestiegen und seither nicht mehr zurückgegangen – für 2023 deutet alles auf einen erneuten Anstieg hin. Insbesondere in der Region Wien/Niederösterreich-Ost/Burgenland wurde ein deutlicher Anstieg verzeichnet, und zwar von 677 Unterbringungen im Jahr 2021 auf 835 Unterbringungen im Jahr 2022 – ein Plus von 23 Prozent. Infolge dieser Situation kam es in den kinder- und jugendpsychiatrischen Kliniken zu sehr vielen kurzen Aufnahmen. Längere Therapieaufenthalte werden kaum mehr angeboten. Die ambulanten und tagesklinischen Angebote reichen nicht aus und bringen auch nicht immer den gewünschten Erfolg. Um den Bedarf zu decken, gibt es viel zu wenige Betten bzw. können vorhandene Betten wegen Personalmangels nicht belegt werden. Zahlen aus dem Jahr 2023 lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. (Quelle: vertretungsnetz.at/E-Mail vom 23. Nov. 2023)