Hast du noch genug Geld zum Sparen?

Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut? Dieser Spruch ist zwar umstritten, doch das persönliche Leben und die Wirtschaft hängen tatsächlich stark zusammen. Aktuell ist das beim privaten Konsum zu beobachten, der, wie berichtet, steigt und damit zumindest leicht die Konjunktur ankurbelt. Laut den Ökonom:innen hält uns die hohe Inflationsrate nicht davon ab, Geld auszugeben. Anlässlich des Weltspartags letzte Woche geben zwei Studien nun einen Einblick in unser verändertes Sparverhalten. Sie zeigen, dass viele Menschen trotz hoher Sparquote mit ihrer finanziellen Vorsorge unzufrieden sind.

Mehr Sparen, weniger zufrieden

Durchschnittlich 320 Euro pro Monat legen wir zur Seite, geht aus der Sparstudie 2025 der Erste Bank hervor, an der 1.370 Personen teilnahmen. Obwohl der Betrag in den vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, sinkt die Zufriedenheit damit. Nur 39 Prozent sind mit der Summe zufrieden. Gerda Holzinger-Burgstaller, die Vorstandsvorsitzende der Erste Bank Österreich, führt diese Entwicklung auf die durch steigende Preise verursachte Unsicherheit zurück.

Die finanzielle Situation dürfte sich auch bei vielen privaten Haushalten zugespitzt haben. „Ich habe zu wenig Geld für finanzielle Vorsorge“, sagen 38 Prozent der Befragten in der Uniqa Finanzvorsorge Studie 2025, für die 3.262 Personen befragt wurden. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 29 Prozent. Der Zeitaufwand und das fehlende Wissen sind weitere Hürden, die es erschweren, sich um die finanzielle Vorsorge zu kümmern.

Tatsächlich bleibt uns angesichts der hohen Lebenshaltungskosten immer weniger für private Ausgaben und fürs Sparen übrig: Das real verfügbare Einkommen, also der Betrag, der nach Abzug der Fixkosten verbleibt, sinkt laut den aktuellen Konjunkturprognosen dieses Jahr um 0,4 bis 0,7 Prozent und soll im kommenden Jahr nur leicht steigen.

Finanzaffine Gen Z

Was beide Umfragen zeigen: Das Bewusstsein für finanzielle Vorsorge wächst. Laut der Erste-Umfrage ist Sparen für 80 Prozent aller Altersgruppen wichtig, bei der Gen Z sind es sogar 85 Prozent. In dieser Generation wird auch das Finanzwissen am höchsten eingestuft: 52 Prozent verfügen über gutes bis sehr gutes Wissen. Bei den Babyboomern sind es hingegen nur 38 Prozent. Auch die Uniqa-Studie zeigt einen Aufholbedarf bei der finanziellen Bildung: Hier liegt das gefühlte Finanzwissen über alle Altersgruppen hinweg bei 31 Prozent. Das sorgt für Verunsicherung: 43 Prozent der Befragten machen sich häufig Gedanken über ihre finanzielle Situation. Für die Hälfte von ihnen ist das belastend.

Wie wir Geld zur Seite legen

Die Gen Z ist mit 39 Prozent die am ehesten risikobereite Altersgruppe bei der Geldanlage, der Durchschnitt liegt laut der Erste-Sparstudie bei 24 Prozent. Trotzdem ist das Sparkonto bei den jungen Menschen mit 80 Prozent noch ein beliebtes Mittel. Bei den Anlageformen sind Aktien mit 81 Prozent bei der Gen Z am beliebtesten, gefolgt von ETFs mit 59 Prozent. Von allen Befragten haben mittlerweile 38 Prozent Wertpapiere, 24 Prozent investieren in Gold und andere Edelmetalle und zwölf Prozent in Kryptowährungen. Eine Anlageform, die in den vergangenen Jahren signifikant gewachsen ist, ist das Sparen zu Hause oder in einem Tresor: 23 Prozent der Befragten legen ihr Geld auf diese Weise zurück, vor zehn Jahren waren es noch 8 Prozent.

Wir sind so gut informiert wie nie zuvor, wenn es um unsere persönlichen Finanzen geht, und suchen immer häufiger nach Alternativen zum Sparbuch. Und doch gibt es laut Umfragen immer noch viele Menschen, die zu wenig Zeit, zu wenige Informationen oder schlicht zu wenig Geld haben, um langfristig anzulegen. Deshalb dürfte die Sparquote im nächsten Jahr sinken. Dabei liegt der aktuelle Durchschnittswert von 11,7 Prozent bereits unter den Empfehlungen: 20 Prozent des Einkommens gelten als Faustregel.