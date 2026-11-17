Hochwasser-Risiko stoppt Rechenzentrum in Stetten
- Von
- Mathias Ziegler
Die Grundstücke für ein geplantes Datacenter liegt im Risikogebiet für Überflutungen. Damit ist die notwendige Umwidmung hinfällig.
- Neue Hochwasserpläne verhindern die Umwidmung der vorgesehenen Grundstücke; das Rechenzentrum in Stetten steht damit vor dem Aus.
- Die fehlende öffentliche Kommunikation, die geplante Bauhöhe und mögliche Umweltauswirkungen hatten in der Bevölkerung Widerstand ausgelöst.
- Die geplante KI-Strategie von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll soll auch die künftige Errichtung von Rechenzentren in Österreich behandeln.
- Mehr dazu in den Infos & Quellen
- Das geplante Rechenzentrumsgrundstück in Stetten liegt in einem Hochwassergebiet für HQ30.
- Für die betroffenen Grundstücke wird es keine Umwidmung geben; das Rechenzentrum steht vor dem Aus.
- Eine Online-Petition gegen die Vorgehensweise erhielt binnen einer Woche mehr als 2.000 Unterschriften.
- Die geplante Bauhöhe von 25 Metern und mögliche Umweltauswirkungen sorgten für Bedenken.
Nach Zistersdorf, wo der potenzielle Projektbetreiber pleite gegangen ist, steht nun das nächste Rechenzentrum in Niederösterreich vor dem Aus, noch bevor die Pläne dafür überhaupt fertig ausgearbeitet sind. Wie die Wiener Zeitung, der Kurier und die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) gemeinsam recherchiert haben, heißt es in Stetten bei Korneuburg nördlich von Wien: Zurück an den Start.
- Kennst du schon?: Jetzt streitet auch Stetten über ein Rechenzentrum
Der Grund dafür: Das Land Niederösterreich hat vor Kurzem die Bürgermeister:innen in der Region über die neuen Zonenpläne zum Hochwasser-Risiko informiert. Seit Dienstag liegen diese auch im Stettener Gemeindeamt auf. Und darin ist Schwarz auf Weiß – oder eher Blau auf Olivgrau – festgehalten: Jene Grundstücke, für die eine Umwidmung von einer „Grünland-Freifläche“ in ein „Bauland-Sondergebiet – Datacenter“ geplant wäre, liegt nun in der „überströmten Fläche bei HQ30“. Heißt soviel wie: Bei einem 30-jährlichen Hochwasser (das also statistisch gesehen alle 30 Jahre vorkommen kann) wäre das betroffene Areal überflutet.
Stettens Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert (SPÖ) hat am Dienstag bereits gegenüber der NÖN erklärt, dass es nun beim betroffenen Grundstück keine Umwidmung geben werde. Damit sind die Pläne für ein Rechenzentrum in Stetten wohl hinfällig. Oder es heißt zumindest: Zurück an den Start und ein neues Grundstück suchen.
Sorge wegen Bauhöhe und Umweltauswirkungen
Viele Stettener:innen werden jetzt vorerst aufatmen. Denn in den vergangenen Monaten war die Aufregung in der Bevölkerung groß, als bekannt wurde, dass zwar nicht heimlich, aber doch ohne öffentliche Kommunikation die Errichtung eines Rechenzentrums vorbereitet wurde. Die Pläne, die in Bezug auf etwaige künftige Gebäude schon sehr detailliert wirkten, wurden zwar gesetzeskonform ab Ende Februar sechs Wochen lang im Gemeindeamt aufgelegt, doch nur wenige Bürger:innen bekamen das mit.
Mehr zu den Plänen für ein Rechenzentrum in Stetten kannst du hier nachlesen:
Als dann einige verspätet darauf aufmerksam wurden, formierte sich relativ rasch eine Initiative gegen die Vorgehensweise, die eine Online-Petition startete. Binnen einer Woche wurde diese von mehr als 2.000 Personen unterzeichnet – dabei hat Stetten nur knapp 1.400 Einwohner:innen. Vor allem machten vielen die geplante Bauhöhe von 25 Metern und mögliche Umweltauswirkungen durch die notwendige Kühlung Sorgen.
Die Gemeinde reagierte verspätet mit einem Flyer der im Gemeinderat vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ (Grüne gibt es keine im Gemeinderat), der allerdings die Bevölkerung nur zum Teil beruhigen konnte. Denn immer wieder war davon die Rede, dass hinter den Kulissen gemauschelt werde und sich ein paar Insider auf Kosten der Bevölkerung bereichern wollten.
Staatssekretär Pröll präsentiert KI-Strategie
Spannend ist, dass das vorläufige Aus für die Rechenzentrumspläne in Stetten nur zwei Tage vor der geplanten Präsentation der nationalen KI-Strategie von Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) zusammenfällt. Dieser hat bereits im September im Gespräch mit der Wiener Zeitung erklärt, dass dabei auch die Frage eine Rolle spielen soll, wo und wie künftig in Österreich Datacenter errichtet werden sollen. Angesichts der Debatten über das Google-Projekt in Kronstorf in Oberösterreich, die Pläne für ein Rechenzentrum in Leopoldsdorf oder auch eines in Nickelsdorf (Burgenland) ist eine solche von ganz oben verordnete Strategie tatsächlich notwendig.
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Infos und Quellen
Quellen
- Bürgerinformation der Stettener Gemeinderäte
- Studie der Universität Cambridge zur Abwärme von Rechenzentren
Das Thema in der WZ
- Jetzt streiten auch Stetten über ein Rechenzentrum
- Kronstorf: Anrainer:innen kritisieren Googles Baupläne
- Demo in Kronstorf
- Was Google in Oberösterreich plant
- Wie nachhaltig können Rechenzentren tatsächlich sein?
- UVP-G-Novelle: Bedingt umweltverträglich
- Bürger:innen bringen den KI-Markt ins Wackeln
Das Thema in anderen Medien
- NÖN: Gefahrenzonenplan bringt vorläufiges Aus für Stettener Datencenter
- MeinBezirk: Wie sich das Land auf Hochwasser und Trinkwasserknappheit vorbereitet
- NÖN: Stetten: Massive Kritik an geplantem Datenspeicher
- NÖN: Stettener Unternehmer startet Petition gegen Datenspeicher-Pläne
- profil: Rechenzentrum Nickelsdorf: Das wissen wir
- ORF: Zweites Rechenzentrum in Leopoldsdorf geplant
- Der Standard: Aus für Rechenzentrum-Pläne in Zistersdorf