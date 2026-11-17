Nach Zistersdorf , wo der potenzielle Projektbetreiber pleite gegangen ist, steht nun das nächste Rechenzentrum in Niederösterreich vor dem Aus, noch bevor die Pläne dafür überhaupt fertig ausgearbeitet sind. Wie die Wiener Zeitung, der Kurier und die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) gemeinsam recherchiert haben, heißt es in Stetten bei Korneuburg nördlich von Wien: Zurück an den Start.

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Der Grund dafür: Das Land Niederösterreich hat vor Kurzem die Bürgermeister:innen in der Region über die neuen Zonenpläne zum Hochwasser-Risiko informiert. Seit Dienstag liegen diese auch im Stettener Gemeindeamt auf. Und darin ist Schwarz auf Weiß – oder eher Blau auf Olivgrau – festgehalten: Jene Grundstücke, für die eine Umwidmung von einer „Grünland-Freifläche“ in ein „Bauland-Sondergebiet – Datacenter“ geplant wäre, liegt nun in der „überströmten Fläche bei HQ30“. Heißt soviel wie: Bei einem 30-jährlichen Hochwasser (das also statistisch gesehen alle 30 Jahre vorkommen kann) wäre das betroffene Areal überflutet.

Bei einem 30-jährlichen Hochwasser würde das Areal in Stetten, das für ein Rechenzentrum gedacht wäre, überflutet. © Illustration: WZ / Katharina Wieser. Bildquelle: Google Maps.

Stettens Bürgermeister Thomas Windsor-Seifert (SPÖ) hat am Dienstag bereits gegenüber der NÖN erklärt, dass es nun beim betroffenen Grundstück keine Umwidmung geben werde. Damit sind die Pläne für ein Rechenzentrum in Stetten wohl hinfällig. Oder es heißt zumindest: Zurück an den Start und ein neues Grundstück suchen.

Sorge wegen Bauhöhe und Umweltauswirkungen

Viele Stettener:innen werden jetzt vorerst aufatmen. Denn in den vergangenen Monaten war die Aufregung in der Bevölkerung groß, als bekannt wurde, dass zwar nicht heimlich, aber doch ohne öffentliche Kommunikation die Errichtung eines Rechenzentrums vorbereitet wurde. Die Pläne, die in Bezug auf etwaige künftige Gebäude schon sehr detailliert wirkten, wurden zwar gesetzeskonform ab Ende Februar sechs Wochen lang im Gemeindeamt aufgelegt, doch nur wenige Bürger:innen bekamen das mit.

Als dann einige verspätet darauf aufmerksam wurden, formierte sich relativ rasch eine Initiative gegen die Vorgehensweise, die eine Online-Petition startete. Binnen einer Woche wurde diese von mehr als 2.000 Personen unterzeichnet – dabei hat Stetten nur knapp 1.400 Einwohner:innen. Vor allem machten vielen die geplante Bauhöhe von 25 Metern und mögliche Umweltauswirkungen durch die notwendige Kühlung Sorgen.

Die Gemeinde reagierte verspätet mit einem Flyer der im Gemeinderat vertretenen Parteien SPÖ, ÖVP und FPÖ (Grüne gibt es keine im Gemeinderat), der allerdings die Bevölkerung nur zum Teil beruhigen konnte. Denn immer wieder war davon die Rede, dass hinter den Kulissen gemauschelt werde und sich ein paar Insider auf Kosten der Bevölkerung bereichern wollten.

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